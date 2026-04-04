40 ème jour du décès de l’ambassadeur Mondher Mami: le souvenir d’un fin diplomate (Albums photos)

Des figures marquantes de la diplomatie tunisienne ont rendu un vibrant hommage à l’ambassadeur Mondher Mami à l’occasion de la commémoration du 40ème jour de sa disparition. Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti a salué la mémoire d’un fin diplomate qui a servi la Tunisie avec compétence et dévouement à de hautes charges au sein du Département ainsi qu’en poste à l’étranger, notamment en tant qu’ambassadeur à Prague, et à la tête du Protocole à la présidence de la République.

Lors d’une cérémonie tenue samedi matin 3 avril 2026, au siège de l’Amicale des anciens de l’ENA, les présidents de différentes associations organisatrices ont évoqué le parcours d’excellence accompli par l’ambassadeur Mami, soulignant son examen approfondi des dossiers et son sens de l’organisation méticuleuse ainsi que son calme naturel et sa parfaite courtoisie.

Devant un auditoire très dense de diplomates, d’amis et de membres de sa famille, les ambassadeurs Ezzeddine Kerkenni, Moncef Baati et Hédi Ben Nasr ont tour-à-tour rejoint leur collègue Taoufik Jabeur et le modérateur Boubaker Ben Frej pour retracer des aspects inspirants de la vie de Mondher Mami et de sa personnalité. L’Avenir sportif de la Marsa dont il a été président s’associera également à cet hommage.

En ami d’enfance, voisin et collègue à différentes étapes communes, Rafaâ Ben Achour brossera le portrait du défunt, un patriote, fils d’un grand patriote martyr, le Dr Abderrahmane Mami, lâchement assassiné par La Main Rouge (le 14 juillet 1954), qui a porté en legs, a-t-il souligné l’amour de la Tunisie et le devoir de la servir.

Très ému, son frère Lamine, exprimera au nom de la famille toute la gratitude pour les condoléances réconfortantes, remerciant vivement les organisateurs de la cérémonie, les présents et le ministre des Affaires étrangères ainsi que le secrétaire d’Etat.

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