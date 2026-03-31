L’ancien ministre et ambassadeur Afif Hendaoui est décédé

Economiste, professeur de l’enseignement supérieur, Afif Hendaoui, ancien ministre et ambassadeur de Tunisie est décédé lundi 30 mars 2026, à l'âge de 77 ans. Président de l’Université de Tunis, il avait été tour-à-tour ambassadeur en Suède, en Finlande et en Islande, avec résidence à Stockholm (1996 – 2000), ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la Chambre des députés (2000 -2001), ambassadeur en Autriche, en Hongrie et en Slovaquie, représentant permanent de la Tunisie auprès des organisations nationales à Vienne (2001 – 2004), et ambassadeur auprès de la confédération suisse et auprès du Vatican ( 2004 -2006). De retour à Tunis, Afif Hendaoui a été directeur de l’Ecole nationale d’administration.

Allah Yerhamou.

Biographie

Professeur de l’Enseignement Supérieur (depuis 1989)

• Directeur du Centre d’Etudes, de Recherches et de Publications de l’Université de Tunis III (Septembre 1988-Mars 1991)

• Président de l’Université de Droit, d’Economie et de Gestion, Tunis III (Mars 1991-Août 1996)

• Vice-président de l’UNIMED (Université de la Méditerranée) 1995-1996

• Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Tunisie auprès de la Suède, la Finlande et l’Islande avec Résidence à Stockholm (1996-2000)

• Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Droits de l’Homme, de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés (2000-2001)

• Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Tunisie auprès de l’Autriche, la Hongrie et la Slovaquie avec Résidence à Vienne/Représentant permanent de la Tunisie auprès des Organisations Internationales à Vienne (2001-2003)

• Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Tunisie auprès de la Confédération suisse et du Vatican (2003-2006)

• Directeur de l’Ecole Nationale d’Administration de Tunis (Avril 2006 - mars 2013

