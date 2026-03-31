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News - 31.03.2026

L’ancien ministre et ambassadeur Afif Hendaoui est décédé

L’ancien ministre et ambassadeur Afif Hendaoui est décédé

Economiste, professeur de l’enseignement supérieur, Afif Hendaoui, ancien ministre et ambassadeur de Tunisie est décédé lundi 30 mars 2026, à l'âge de 77 ans. Président de l’Université de Tunis, il avait été tour-à-tour ambassadeur en Suède, en Finlande et en Islande, avec résidence à Stockholm (1996 – 2000), ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la Chambre des députés (2000 -2001), ambassadeur en Autriche, en Hongrie et en Slovaquie, représentant permanent de la Tunisie auprès des organisations nationales à Vienne (2001 – 2004), et ambassadeur auprès de la confédération suisse et auprès du Vatican ( 2004 -2006). De retour à Tunis, Afif Hendaoui a été directeur de l’Ecole nationale d’administration.

Allah Yerhamou.

Biographie

Professeur de l’Enseignement Supérieur (depuis 1989)

•    Directeur du Centre d’Etudes, de Recherches et de Publications de l’Université de Tunis III (Septembre 1988-Mars 1991)
•    Président de l’Université de Droit, d’Economie et de Gestion, Tunis III (Mars 1991-Août 1996)
•    Vice-président de l’UNIMED (Université de la Méditerranée) 1995-1996
•    Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Tunisie auprès de la Suède, la Finlande et l’Islande avec Résidence à Stockholm (1996-2000)
•    Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Droits de l’Homme, de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés (2000-2001)
•    Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Tunisie auprès de l’Autriche, la Hongrie et la Slovaquie avec Résidence à Vienne/Représentant permanent de la Tunisie auprès des Organisations Internationales à Vienne (2001-2003)
•     Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Tunisie auprès de la Confédération suisse et du Vatican (2003-2006)
•    Directeur de l’Ecole Nationale d’Administration de Tunis (Avril 2006 - mars 2013
 

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