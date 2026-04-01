TAYP: Tout sur la Retraite nationale ce 24 avril dans le Maryland, aux Etats-Unis

Le rendez-vous annuel aux Etats-Unis des jeunes leaders tunisiens s’annonce fort attractif. Il réunira dans leur retraite nationale annuelle du 24 au 26 avril 2026 au Turf Valley Resort à Ellicott City, Maryland des professionnels, entrepreneurs, étudiants et leaders communautaires tuniso-américains venus des États-Unis, du Canada et de Tunisie. Cette édition, positionnée comme la déclinaison américaine du Tunisia Global Forum (TGF), est présidée par Asma Ben Sedrine, Chef de projet infrastructure chez Softtek, inspirée par le succès de l’édition précédente à Atlanta pour accueillir l’événement dans le Maryland, au cœur du Grand Washington. La région de Washington, D.C. abrite l’une des plus importantes communautés tunisiennes aux États-Unis et constitue un pôle majeur du développement international, avec des institutions telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), où de nombreux Tunisiens évoluent.

Le programme comprendra des conférences, cinq sessions interactives et des opportunités de réseautage dans des secteurs tels que la technologie, la santé, la finance et l’entrepreneuriat. Les participants représentent des institutions et entreprises de premier plan, notamment le FMI, la Banque mondiale, Microsoft, Amazon, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Tesla et Moderna.

Parmi les intervenants figurent des personnalités tunisiennes de premier plan, dont le Dr Nour Rawafi, astrophysicien et Project Scientist pour la mission Parker Solar Probe de la NASA, ainsi que Nizar Yaiche, ancien ministre des Finances de Tunisie, et Samia Msadek, Directrice et Chief Financial Management Officer à la Banque mondiale, apportant leurs expertises en politiques publiques, finance et développement international.

La retraite met un accent particulier sur le mentorat intergénérationnel, facilitant des connexions concrètes entre étudiants, jeunes professionnels et leaders confirmés, générant des opportunités d’emploi, d’investissement et de collaboration durable.

Elle constitue également une opportunité importante pour les médecins tunisiens souhaitant s’intégrer au système américain, en leur offrant accompagnement, mentorat et meilleures chances d’obtenir une résidence médicale («match»).

TAYP envisage également de sponsoriser la participation d’étudiants, grâce au soutien de ses partenaires et de la communauté, afin de favoriser l’accès à ces opportunités. «Cette retraite vise à créer un véritable écosystème où les connexions se traduisent en opportunités concrètes», a déclaré Dr Zied Mhirsi, Président de TAYP.

Le programme inclut également un Marketplace tunisien, permettant aux entrepreneurs, artistes et associations de présenter leurs projets, vendre leurs produits et mobiliser des financements.

Le week-end débute vendredi avec des visites guidées dans la région de Washington, suivies d’un accueil convivial. Il se conclut dimanche par des activités sportives, de bien-être et des visites optionnelles de Washington, D.C. Une projection du film tunisien Les Bâtisseurs, en collaboration avec l’ATUGE, est également prévue. La soirée de gala mettra à l’honneur la musique tunisienne avec Sahara Club, incluant des moments de chant collectif autour de la musique tunisienne, ainsi qu’une performance live du pianiste Yahya Mhirsi et de la violoniste Fatma Souf.

L’événement est rendu possible grâce au soutien de la GIZ, SwissContact, Whiteford, Taylor & Preston, UGFS, Poulina et l’ATB, et en partenariat avec Express FM et Iway Technologies.

«Cette initiative illustre la force de notre communauté et sa capacité à créer des opportunités durables», a déclaré Mohamed Malouche, Managing Partner chez Deloitte et président du conseil d’administration.

TAYP fait partie du réseau WATT (Worldwide Alliance of Tunisian Talents), qui regroupe plusieurs associations de la diaspora afin de connecter les talents tunisiens à l’échelle mondiale.



