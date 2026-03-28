L'effet Jaouadi ou le triomphe de l'excellence opérationnelle

Par Dhia Ahmed - Le sport de haut niveau, lorsqu’il atteint les sommets de la NCAA américaine, ressemble moins à de l’athlétisme traditionnel qu’à de l’ingénierie de précision. La victoire historique, assortie d'un nouveau record, du Tunisien Ahmed Jaouadi sur le 1650 yards (le "Mile") ne doit rien au hasard, ni au simple "supplément d’âme" ou à cette “grinta” tunisienne souvent mystifiée pour masquer nos manques structurels.

Il s'agit d'une démonstration magistrale de maîtrise systémique, où la gestion des contraintes physiques rejoint la rigueur des modèles statistiques. Pour un dirigeant d'entreprise, cet exploit n'est pas seulement une fierté nationale, c'est un manuel de stratégie opérationnelle qui interroge directement nos méthodes de pilotage et notre capacité à transformer le potentiel brut en résultat de classe mondiale.

Pour le lecteur non averti, il faut situer l’échiquier: la Division 1 de la NCAA (le championnat universitaire américain) est sans doute la ligue de natation la plus dense et la plus compétitive au monde. Ce n'est pas un simple tournoi inter-écoles, mais une arène où s'affrontent des champions olympiques et des détenteurs de records du monde. Pour beaucoup d'observateurs, les finales NCAA sont plus relevées que la plupart des finales de championnats d'Europe ou du monde, car elles concentrent les meilleurs talents de chaque continent sous une discipline quasi-militaire de la performance.

La Méthode Jaouadi: Un système sous contrôle

Le plus frappant dans la course de Jaouadi n’est pas seulement sa vitesse, mais sa stabilité. Là où beaucoup d’athlètes subissent une dérive de leurs temps de passage sous l’effet de la fatigue, Jaouadi affiche une régularité de métronome. Sur le plan métabolique, il a opéré un arbitrage critique entre deux modes de production d’énergie, que l'on peut comparer à la gestion complexe d'une motorisation de haute performance.

D'un côté, il y a le régime aérobie, véritable moteur de croisière pour la longue distance. Jaouadi l’a calibré pour qu’il soit le plus efficient possible, consommant l’oxygène pour produire de l'énergie sans créer de "déchets" comme l'acide lactique. C’est l’image d’une voiture roulant à sa vitesse de croisière optimale: elle avance peut-être moins vite dans l'absolu, mais elle va beaucoup plus loin. En entreprise, c'est le travail de fond, fluide et sans stress, qui permet de tenir les objectifs annuels sans épuiser les équipes.

De l'autre côté se trouve le régime glycolytique, le mode "Nitro" ou Boost de l'organisme. C'est un système de secours qui permet une puissance massive mais sature les muscles très vite en brûlant du sucre sans oxygène. Si cette explosion de vitesse est efficace, elle génère immédiatement de l'acide lactique, véritable poison de la contraction musculaire. Si on l'active trop tôt, le moteur explose. C'est le mode "urgence" en entreprise: efficace pour surmonter une crise ponctuelle d'une semaine, mais dévastateur s'il devient le mode de gestion quotidien.

La stratégie de Jaouadi a été de rester en zone aérobie pendant 95% de l'épreuve, préservant son capital glycolytique pour la fin. C’est ce qui lui a permis de boucler son dernier 50 yards en un temps époustouflant.

L'anomalie statistique

Pour comprendre l'ampleur de l'exploit, il faut regarder au-delà du chronomètre global. Si le record en soi est historique, c'est la nature du sprint final qui défie l'entendement: réaliser 22.73 secondes après avoir déjà nagé 1,5 kilomètre est une performance plus exceptionnelle encore que le temps total de la course.

Le tableau suivant permet de mesurer le fossé qui sépare Jaouadi des meilleurs standards mondiaux lors de leurs propres épreuves de référence :

Athlète Épreuve Vitesse Moyenne Sprint Final Différentiel Luke Hobson 200 yards 21.84s 22.82s +0.98s (Décélération) Léon Marchand 500 yards 24.09s 24.55s +0.46s (Décélération) Bobby Finke 1650 yards 25.84s 25.09s -0.75s (Gain) Ahmed Jaouadi 1650 yards 25.85s 22.73s -3.12s (Gain massif)

Cette capacité à nager un dernier 50 yards plus rapidement que le premier (22.73s contre 23.02s), malgré la fatigue accumulée, place Jaouadi dans la lignée directe des plus grands tacticiens du sport. On y retrouve notamment l'ADN de notre Mohammed Gammoudi, qui avait érigé la gestion de l'effort et l'accélération finale en art absolu. Cependant, là où Gammoudi s'appuyait sur un instinct tactique hors pair, Jaouadi franchit un palier supplémentaire en industrialisant cette intuition par la donnée.

De l'instinct de Gammoudi à la science des données

Cette capacité à réaliser une seconde moitié de course plus rapide que la première (le "Negative Split") n'est plus seulement une question de sensation, mais la signature d'une réserve de puissance mathématiquement préservée. L’entraînement de Jaouadi ne repose plus sur le "volume" brut, cette vieille école de l'épuisement, mais sur la réduction drastique de la variance.

En analysant des milliers de points de données, son équipe a transformé l'accélération finale en un processus reproductible. On est ici dans une approche proche de la gestion de la qualité totale : l’objectif est d’éliminer les défauts (les baisses de régime non planifiées) pour rendre la performance systémique. Quand le processus est sous contrôle, le record devient une conséquence logique, pas un accident.

Le miroir tunisien: Pourquoi nous plafonnons

En Tunisie, nous disposons d'un gisement de talents exceptionnels, tant sur les terrains de sport que dans les bureaux de nos entreprises, mais nous manquons cruellement d'excellence opérationnelle pour les porter au sommet de leurs secteurs respectifs. Quatre freins majeurs bloquent aujourd'hui notre progression, à commencer par l’absence persistante d’une véritable culture de la donnée. Nous naviguons trop souvent à l'instinct : en entreprise, les décisions stratégiques reposent encore sur des intuitions qui, si elles peuvent s'avérer brillantes, demeurent structurellement fragiles. Ce modèle renforce une dépendance dangereuse aux leaders visionnaires, ces "sauveurs" capables de miracles par pur flair, mais condamne l'organisation à l'instabilité dès que ces derniers s'éloignent. Tout comme le sport tunisien a longtemps vécu sur le génie pur et l'instinct de Mohammed Gammoudi sans parvenir à industrialiser sa réussite, nos entreprises peinent à transformer l'éclair de génie individuel en une méthode collective.

Cette navigation à vue engendre un quiproquo tragique sur la nature de l'effort : faute de mesures précises, on finit par valoriser l'entraînement "dur" au détriment de l'entraînement "juste". On confond la sueur avec le résultat et le volume d'activité avec la création de valeur. Sans indicateurs clés de performance clairs pour arbitrer, il devient impossible de savoir si l'on occupe le bon système énergétique ou si l'on gaspille simplement nos ressources les plus précieuses dans une agitation stérile.

À cela s'ajoute le mirage du coup d'éclat, un mal profond de notre culture managériale qui encense la prouesse isolée. On célèbre le collaborateur qui sauve un projet de justesse au prix d'une nuit blanche, sans voir que ce sauve-qui-peut est bien souvent le symptôme d'un processus défaillant. Or, un génie incapable de reproduire son éclat constitue un risque opérationnel, là où un système capable de générer des records à chaque cycle devient un actif stratégique. À cet égard, la performance de Jaouadi nous enseigne que l'excellence n'est pas un miracle ponctuel, mais bien une reproductibilité maîtrisée.

Le troisième obstacle réside dans le plafond de verre du challenge. Beaucoup de nos pépites stagnent car elles évoluent dans des écosystèmes qui ne les poussent plus à l'échelon supérieur. Le talent sans mesure est un talent qui s'endort, faute d'un miroir exigeant pour révéler ses propres marges de progression. C'est précisément cette absence de concurrence de haute intensité qui explique pourquoi tant de nos "stars", athlètes comme entreprises, percent rarement à l'international: installés dans un confort local où ils dominent sans effort, ils sombrent dans une complaisance fatale. Ce manque de friction fausse le diagnostic, transformant une domination relative en une illusion de maîtrise absolue. Jaouadi a explosé parce qu'il a accepté de quitter cette zone de confort pour intégrer un cadre où chaque millième de seconde est documenté, défié et comparé à l'élite mondiale. C'est la rigueur de ce cadre, et la confrontation permanente à des objectifs chiffrés impitoyables, qui crée l'exception.

Enfin, nous subissons ce que l'on pourrait appeler un « lactate organisationnel ». Dans nos structures, l'agitation désordonnée est trop souvent confondue avec l'efficacité, et le "pompier" est plus admiré que l'architecte. En imposant un mode "urgence" permanent sur des processus qui devraient être de routine, nous reconnaissons implicitement l'échec de notre planification. Le résultat est un empoisonnement systémique marqué par l'épuisement des équipes, une rotation du personnel élevée et une incapacité chronique à innover. Comme un nageur qui sature ses muscles d'acide lactique dès le premier bassin, une entreprise qui vit dans l'urgence permanente se retrouve tétanisée et incapable d'accélérer lorsque l'opportunité de marché se présente réellement. Une organisation performante, à l'instar d'un nageur de fond de classe mondiale, doit savoir courir l'essentiel de son parcours en mode aérobie, fluide, stable et efficient, pour garder l'intégralité de sa puissance de feu pour les phases critiques du sprint final.

Sortir de la transformation pour passer à la valorisation

Paradoxalement, la majorité de nos entreprises sont assises sur de véritables mines d'or informationnelles sans le savoir. Ces dernières années, des investissements massifs ont été consentis pour des "transformations numériques" et des mises à niveau des Systèmes d'Information (SI). Pourtant, beaucoup de structures disposent aujourd'hui de logiciels de gestion de la relation client sophistiqués et de progiciels de gestion intégrés robustes dont elles n'exploitent qu'une infime fraction du potentiel.

Le constat est sévère : on a construit l'infrastructure (le bassin), mais on ne collecte pas les temps de passage. On a numérisé pour archiver, pas pour piloter. L'enjeu actuel du patronat tunisien n'est plus de se lancer dans une énième "transformation" technologique coûteuse, mais de commencer enfin à tirer profit de ces mines de données dormantes. Comme pour Jaouadi, la donnée est déjà là ; il suffit de passer de la simple saisie à l'analyse prédictive pour transformer des actifs passifs en leviers de croissance.

Vers une architecture de la performance

La performance d’Ahmed Jaouadi est, au fond, une leçon d’architecture. Elle nous rappelle qu'avant de chercher à battre des records, qu’ils soient sportifs ou commerciaux, il est impératif de stabiliser ses processus et de sanctuariser la collecte de données fiables. Sans cette base, toute velléité de croissance repose sur du sable.

Le talent brut est une ressource précieuse, mais c'est une ressource périssable : sans un design de performance rigoureux (intégrant la gestion des ressources humaines, l'analyse de données et l'excellence opérationnelle), il finit inévitablement par s'évaporer ou s'épuiser prématurément. Pour nos entreprises, l'enjeu n'est plus de solliciter davantage les muscles des équipes par un travail toujours plus "dur", mais de concevoir un système intelligent capable d'extraire la valeur réelle de l'existant. C'est cette architecture, et elle seule, qui constitue le véritable levier de croissance durable : celui qui permet de rester serein dans l'effort de longue haleine pour mieux foudroyer la concurrence lors du sprint final.

Car derrière la froideur des courbes et la précision des algorithmes, se cache une vérité plus brûlante. Si nous échouons à bâtir ces systèmes, nous ne perdons pas seulement des parts de marché ou des médailles ; nous condamnons nos enfants à l'exil pour qu'ils puissent enfin exister. Ahmed Jaouadi ne nage pas simplement contre le chronomètre ; il nage pour ne pas se noyer dans un système qui n'a pas su le mesurer à sa juste valeur.

Ne nous trompons pas de cible : ce n'est pas une question de moyens financiers ou de budgets inaccessibles. L'argent n'achète ni l'exigence, ni la remise en question permanente, encore moins la rigueur d'une procédure agile. C'est une question d'organisation, de refus de la complaisance et de courage managérial. À chaque mouvement de bras, Jaouadi, comme Ghribi, Jabeur ou Mellouli avant lui, nous crie que le génie tunisien mérite mieux que notre désordre. Il est temps de construire des cathédrales de rigueur pour que plus aucun de nos fils n'ait besoin de traverser de mer ou d’océan pour prouver qu'il est un géant.

Cessons de prier pour des miracles, et commençons enfin à les organiser.

Dhia Ahmed

Consultant International en Amélioration de la Performance des Entreprises

Diplômé en Business Strategy de Harvard Business School

