Le professeur tunisien en informatique Mohamed Mosbah obtient le prix Innovation-Recherche 20-21 de la fondation Bordeaux Université

Le Tunisien Mohamed Mosbah, professeur en informatique à l'Institut Polytechnique de Bordeaux vient d'obtenir le prix Innovation - Recherche 2021 de la fondation Bordeaux Université lors des Galas Awards.

Sur 80 projets de recherche sur le site bordelais, 3 finalistes ont été sélectionnés lors du Gala Awards de la Fondation Bordeaux Université le prix "Recherche - Innovation 2021" a été décerné au projet "Mobilité et Transports intelligents" porté par M. Mosbah.

Quelques éléments sur ce projet: La circulation dense, les embouteillages, la dégradation des temps de parcours, ... sont le quotidien de nombreux usagers dans les grandes métropoles. La mobilité est un sujet récurrent dans l'actualité à cause de son importance pour tous les citoyens mais aussi de sa complexité, à tel point que certains se demandent s'il faut quitter Bordeaux (Le point, 5 novembre 2021). Dans ce contexte, les nouvelles mobilités, de plus en plus connectés et intelligentes sont devenues une urgence.

L'objectif du projet est d'explorer les technologies de l'information et des communications afin de les appliquer aux systèmes de transports et à la mobilité. Ces nouvelles technologies (objets connectés, capteurs intelligents, algorithmes, intelligence artificielle, etc.) vont permettre d’améliorer de manière considérable les conditions de transport dans les prochaines années comme la réduction des émissions de polluants, l’amélioration de la sécurité des transports, la fluidification du trafic, le développement de nouveaux services usagers, l’amélioration de la qualité de vie en centre-ville. La chaire Mobilité & Transports Intelligents vise à répondre aux défis technologiques de la mobilité intelligente en démultipliant les interactions entre le monde académique, les entreprises et les acteurs publics.

Les partenaires du projet sont Bordeaux INP, Université de Bordeaux, Keolis, Bird, Gertrude, Egis, Geosat, Neolgls, Université Gustave Eiffel .

Qui est Mohamed Ben Mosbah

Le professeur Mohamed Mosbah est professeur Vice-Président de l'INP, en charge du Numérique. Il a été directeur des partenariats industriels et de l'innovation en informatique et ingénierie de 2012 à 2018. Il mène ses recherches dans l’un des grands laboratoires d’informatique en France, le LaBRI (Laboratoire, Bordelais de Recherche en Informatique) qui est commun avec l'université de Bordeaux et le CNRS, dont il était le Directeur Adjoint pendant 8 ans. Ses domaines de recherche comprennent les systèmes de transports intelligents, systèmes distribués et les algorithmes, les outils de simulation, les protocoles de sécurité, et les réseaux.. Il a écrit plus de 280 articles et développé des outils logiciels, et il est impliqué dans divers comités de programmes techniques et organisations de nombreuses conférences internationales. Il est également examinateur expert de projets nationaux et européens. Il a dirigé plus de 25 thèses de doctorat. Prof. Mosbah a dirigé plusieurs projets de recherche internationaux, européens, nationaux, et régionaux. Il a en particulier piloté des projets collaboratifs avec des Entreprises Aéronautiques portant sur le traitement de grandes masses de données. Il a été impliqué dans un projet de recherche Euro-Indien, et il a co-dirigé un projet franco-tunisien sur « Déploiement de réseaux de capteurs sans fil dans le contexte des Smart Cities » qui vient de se terminer.

Après un diplôme d'ingénieur, puis un doctorat en 1993, il a été Maître de Conférences à l'ENSERB de 1993 à 2004. Il a soutenu une Habilitation à Diriger de Recherches en Informatique et a été nommé Professeur des Universités à Bordeaux INP en 2005. Il a obtenu deux palmes académiques du Ministère de l'Enseignement Supérieur en France: une palme chevalier en 2011 et une palme officier en 2017, pour les travaux et les services rendus dans son établissement. Il a été nommé dans Who's Who en 2010.

Depuis quelques années, Mohamed Mosbah porte une chaire industrielle sur la Mobilité et le Transports Intelligents qui réunit des académiques et des industriels. Cette chaire vient de remporter le prix « Innovation - Recherche 2021 » parmi les 80 projets présentés.