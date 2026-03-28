La nouvelle direction de l’UGTT, conduite par Slaheddine Selmi, appelle à la reprise du dialogue social

« Nos mains sont toujours tendus pour un dialogue social constructif et responsable, visant l’intérêt de la Tunisie et des travailleurs. » C’est ce qu’a affirmé Slaheddine Selmi, nouveau secrétaire général de l’UGTT, dans une déclaration à la presse à l’issue de son élection à la tête du bureau exécutif de la centrale syndicale ouvrière. « Nous espérons que le dialogue social reprenne son cours », a-t-il ajouté, indiquant que « le nouveau mandat sera celui de la transparence et de la préservation de l’indépendance de l’UGTT ».

Dirigeant syndicaliste du secteur de l’enseignement, Slaheddine Selmi, 67 ans, est originaire de Menzel Mhiri (Kairouan). Il succède à Noureddine Taboubi qui n'a pas rempilé pour un nouveau mandat, conformémet au règlement intérieur.

Les délégués au 26ème congrès de l’UGTT réuni à Monastir du 25 au 27 mars 2026 ont élu un nouveau bureau exécutif composé comme suit :

Slaheddine Selmi : Secrétaire général

Secrétaires généraux adjoints :