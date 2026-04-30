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News - 30.04.2026

Tahar Bekri: Vérité

Tahar Bekri: Vérité

Si ta vérité se faufile comme l’ombre
Recule en craignant la lumière
Reste sous terre
Comment peut-elle aimer le soleil ?

Si ta vérité est reptile
Sans charpente
Rampe dans les tanières
Comment peut-elle reconnaître le chemin?

Si ta vérité est au raz de terre
N’a ni cime ni hauteur
Habite les feuilles mortes sans saison
Comment peut-elle porter des bourgeons?

Si ta vérité est comme une autruche
Le cou dans le sable
Ses ailes pour s’enfuir avec le vent
Comment peut-elle faire voler son rêve ?

Si ta vérité se couche
Jamais debout ni devant
S’effrite tas de poussière
Comment peut-elle briser l’injuste pierre?

Si ta vérité est un oiseau dans une cage
Cernée par tant de barreaux
Bernée par le mangeoire et la balançoire
Comment peut-elle être chant de liberté ?

Si tu vérité est soumise à son maître
Voix comme un tambour
Toujours dans la résonance
Comment fait-elle pour naître ?

Si tu vérité est sourde à la vérité
Comment peut-elle dire la vérité ?

Tahar Bekri 

 

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