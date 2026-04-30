Tahar Bekri: Vérité

Si ta vérité se faufile comme l’ombre

Recule en craignant la lumière

Reste sous terre

Comment peut-elle aimer le soleil ?

Si ta vérité est reptile

Sans charpente

Rampe dans les tanières

Comment peut-elle reconnaître le chemin?

Si ta vérité est au raz de terre

N’a ni cime ni hauteur

Habite les feuilles mortes sans saison

Comment peut-elle porter des bourgeons?

Si ta vérité est comme une autruche

Le cou dans le sable

Ses ailes pour s’enfuir avec le vent

Comment peut-elle faire voler son rêve ?

Si ta vérité se couche

Jamais debout ni devant

S’effrite tas de poussière

Comment peut-elle briser l’injuste pierre?

Si ta vérité est un oiseau dans une cage

Cernée par tant de barreaux

Bernée par le mangeoire et la balançoire

Comment peut-elle être chant de liberté ?

Si tu vérité est soumise à son maître

Voix comme un tambour

Toujours dans la résonance

Comment fait-elle pour naître ?

Si tu vérité est sourde à la vérité

Comment peut-elle dire la vérité ?

Tahar Bekri



