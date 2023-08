Saadia Mosbah, lauréate du Prix du Secrétaire d'État américain pour les champions de la lutte contre le racisme dans le monde (Vidéo)

La Tunisienne Saadia Mosbah, connue pour son engagement contre la discrimination raciale a été choisie parmi les six lauréats du Prix des champions mondiaux de la lutte contre le racisme, nouvellement institué par le secrétaire d’Etat américain Antony J. Blinken.

Elle est la seule à avoir été sélectionnée parmi les acteurs de la société civile en Afrique et dans le monde arabe. La remise du Prix s’est déroulée mercredi à Washington DC, lors d’une cérémonie présidée par le chef de la diplomatie américaine, en présence de hauts responsables du Département d’Etat ainsi que directeur général adjoint de l’Unesco pour les sciences humaines et sociales.

Evoquant l’action de Saadia Mosbah, Antony Blinken, a déclaré : « Lorsque Saadia Mosbah est devenue la seule hôtesse de l'air tunisienne noire travaillant pour Tunisair, le PDG a refusé de la faire figurer dans les vidéos de sécurité de la compagnie. Des expériences comme celle-ci l'ont incitée à fonder Mnemty - qui signifie "Mon rêve" - pour faire progresser les droits des Tunisiens noirs. Grâce au rêve de Saadia et à l'activisme d'innombrables Tunisiens, la Tunisie est devenue en 2018 le premier pays arabe à criminaliser la discrimination raciale. » (Applaudissements.)

Le groupe de leaders de la société civile mondiale, lauréats du Prix, mentionne un communiqué publié à cette occasion, a courageusement fait progresser les droits de l'homme des membres des communautés raciales, ethniques et autochtones marginalisées et a combattu le racisme systémique, la discrimination et la xénophobie dans le monde entier.



Les lauréats de 2023 sont :

Saadia Mosbah - Tunisie

Saadia Mosbah est une militante tunisienne qui a consacré sa vie à la lutte contre la discrimination raciale et les préjugés, ainsi qu'à la défense des droits des Tunisiens noirs. En 2013, après plusieurs tentatives infructueuses pour lancer une association de lutte contre la discrimination raciale sous le régime du président Ben Ali, elle a finalement créé Mnemty, "Mon rêve", une association qui s'efforce de sensibiliser à la valeur de la diversité et à l'importance de l'égalité, de dénoncer le racisme dans les espaces publics, d'assurer une protection juridique pour tous, de rehausser le profil de la population noire dans la sphère culturelle et de promouvoir le développement socio-économique dans les communautés à prédominance noire. L'activisme de Saadia, aux côtés de plusieurs militants des droits de l'homme, a contribué à l'adoption de la loi en Tunisie criminalisant la discrimination raciale le 9 octobre 2018.

Pour Mosbah, cette loi est un acquis, mais elle est incomplète, car il manque une déclaration universelle qui dénonce toutes les formes de discrimination, indépendamment de la religion, de la langue ou de la couleur de la peau.

Kari Guajajara - Brésil

Kari Guajajara est une dirigeante indigène de l'Amazonie brésilienne qui sert de conseillère juridique pour les organisations représentant les autochtones. Avocate de formation, elle est spécialisée dans la promotion des droits des peuples autochtones, la lutte contre la violence sexiste et la protection de l'environnement. Kari est originaire de la terre indigène d'Araribóia et appartient au peuple Guajajara-Tenetehára, qui a subi des pertes considérables de ses territoires traditionnels, des pertes de vies dévastatrices et des perturbations de la tradition en raison du contact avec des groupes non indigènes.

Oswaldo Bilbao Lobatón - Pérou

Oswaldo Bilbao Lobatón, militant afro-péruvien, a passé plus de quarante ans à lutter pour la reconnaissance et les droits des Afro-Péruviens, l'une des populations les moins visibles et les plus défavorisées du Pérou. Il a fait partie du comité qui a organisé la première réunion des communautés noires au Pérou en 1992, rassemblant pour la première fois de son histoire plus de 100 représentants afro-péruviens de tout le pays. Il est actuellement membre de la Coalition internationale pour la défense, la conservation et la protection des territoires, de l'environnement, de l'utilisation des terres et du changement climatique des peuples afro-descendants d'Amérique latine et des Caraïbes.

Rani Yan Yan - Bangladesh

Rani Yan Yan est une défenseuse autochtone des droits de l'homme et une militante des droits de la femme qui a attiré l'attention de la communauté internationale sur la situation critique de sa communauté, au péril de sa vie. Yan Yan est chef de la tribu Marma au Bangladesh et défend activement les populations vulnérables confrontées à la discrimination, à l'accaparement des terres, à la violence et aux effets néfastes du changement climatique soutenus par le gouvernement. L'activisme de Yan Yan a eu pour conséquence directe de sensibiliser la communauté internationale aux violences commises à l'encontre des groupes minoritaires au Bangladesh. Tout au long de sa carrière, Yan Yan a accompagné et formé des organisations nationales et internationales sur la résilience climatique et l'égalité des sexes, a mené des recherches sur la participation politique des femmes autochtones et a encadré de jeunes militants sur la diversité et l'inclusion sociale. Yan Yan s'est imposée comme une voix intrépide et une avocate franche de l'égalité des droits, bien qu'elle ait été confrontée à d'immenses discriminations et même à la violence.

Sarswati Nepali - Népal

Sarswati Nepali est une activiste sociale reconnue, présidente du Dalit Society DevelopmentForum, et une défenseuse de longue date des droits de l'homme des castes marginalisées, des handicapés et des pauvres. Depuis plus de vingt ans, Sarswati fait preuve d'un leadership sans faille dans la promotion des droits de l'homme des membres des communautés ethniques les plus marginalisées du Népal. Née dans une famille de la caste des Dalits - ou "intouchables" - dans la région sous-développée de l'extrême ouest du Népal, Sarswati a joué un rôle crucial dans les mouvements de justice sociale des Dalits pour acquérir des droits fonciers, avoir accès à l'éducation et obtenir une justice égale devant les tribunaux. Les décennies de plaidoyer de Sarswati en faveur des plus démunis et ses succès avérés dans l'obtention de la justice et l'expression des marginaux sont un modèle de courage dans la poursuite de la dignité et des droits de l'homme.

Victorina Luca - Moldavie

Victorina Luca, avocate spécialisée dans les droits de l'homme et fondatrice de la Roma Awareness Foundation, défend l'égalité raciale en Moldavie depuis plus de quinze ans. Elle a mis son expertise au service d'organisations internationales, dont les Nations unies, la Banque mondiale et le Conseil de l'Europe, en tant qu'experte de l'inclusion des personnes marginalisées. Mme Luca dirige Radio Patrin Moldova, qui diffuse la langue et la culture des Roms de Moldavie, dont ils sont fiers, à des publics du monde entier. Elle a étudié à l'université libre de Moldavie, à l'université suédoise de Lund et à l'université d'Europe centrale. Elle parle le romani, le roumain, le russe et l'anglais, et vit avec son fils à Chisinau.

https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-the-first-annual-ceremony-for-the-secretary-of-states-award-for-global-anti-racism-champions/