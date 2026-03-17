La salle de classe du futur combine innovation numérique et supports papier indispensables

Selon une nouvelle étude d’Epson, l’accès aux technologies les plus récentes est un élément fondamental pour construire la salle de classe du futur et obtenir de solides résultats d’apprentissage. Menée auprès d’enseignants et de parents dans sept pays : la Tunisie,, le Maroc, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Turquie, l’Afrique du Sud, et le Kenya, l’étude met en lumière les perceptions sur l’évolution des pratiques pédagogiques et l’engagement des élèves dans l’apprentissage. Les résultats présentés dans ce communiqué concernent la Tunisie.

Les répondants ont souligné la nécessité de créer des environnements pédagogiques plus innovants, engageants, immersifs et interactifs. Si les outils numériques tels que les projecteurs sont reconnus pour améliorer l’enseignement et la collaboration, les supports imprimés restent également très appréciés. Parents et enseignants notent en effet que le support papier favorise une lecture plus approfondie et une meilleure compréhension. Cela renforce l’idée que la salle de classe du futur sera la plus efficace lorsqu’elle combinera les méthodes d’apprentissage traditionnelles avec des plateformes numériques innovantes afin d’optimiser les résultats.

Epson a mené cette étude afin d’évaluer la perception des enseignants et des parents quant à l’efficacité des approches pédagogiques au sein des établissements scolaires. La recherche a révélé que 74 % des répondants en Tunisie considèrent les plateformes numériques comme un élément essentiel des salles de classe. Cependant, 59% des enseignants et des parents soulignent la valeur continue des supports imprimés pour encourager une lecture plus approfondie et une meilleure compréhension, confirmant ainsi l’opinion de près de la moitié des répondants selon laquelle les supports pédagogiques imprimés offrent une expérience d’apprentissage plus fiable et plus concentrée.

La majorité des enseignants et des parents (61%) estiment qu’il est nécessaire d’améliorer la formation des enseignants et leur développement professionnel, et (59 %) considèrent que les méthodes d’enseignement doivent être plus innovantes et engageantes.

Ces résultats suggèrent que la combinaison d’outils numériques et de supports imprimés permettrait de répondre aux besoins actuels de l’enseignement et de l’apprentissage.

Parmi l’ensemble des répondants, 54 % estiment que les projecteurs comme une technologie essentielle en classe. De plus, 59% considèrent que leur utilisation enrichit le processus d’apprentissage, 61% déclarent qu’ils rendent les contenus pédagogiques plus mémorables et 59% confirment qu’ils stimulent l’engagement des élèves. À ce titre, 66 % citent leur capacité à stimuler la créativité et l'imagination comme principal avantage.

Concernant les outils physiques non numériques, plus de la moitié des répondants (57 %) affirment que les supports imprimés favorisent une meilleure mémorisation de l’information. Près de la moitié soulignent également leur utilité pour faciliter la prise de notes et les annotations. Par ailleurs, près des deux tiers des répondants (63%) déclarent que les élèves ressentent au moins occasionnellement une fatigue visuelle liée à l’utilisation des ordinateurs portables et des tablettes. Il n’est donc pas surprenant que 57 % des répondants estiment que les supports imprimés sont plus confortables pour les yeux.

En ce qui concerne les évolutions possibles, les répondants ont identifié plusieurs priorités susceptibles d’améliorer l’efficacité de l’enseignement et de l’apprentissage. Parmi les recommandations les plus fréquemment citées figurent la nécessité d’améliorer la formation des enseignants et leur développement professionnel (61%), l’adoption de méthodes pédagogiques plus innovantes et engageantes (61 %), ainsi que le développement des compétences humaines et relationnelles, telles que la communication, la collaboration et la créativité (52%). Quant à l’intérêt pour l’intelligence artificielle (IA) est également manifeste. 47 % des enseignants et des parents soutenant son intégration dans l’enseignement et l’apprentissage. Par ailleurs, un large consensus se dégage également autour de l’importance de la durabilité, plus que la moitié des répondants (52 %) déclarent que les caractéristiques écologiques constituent un critère crucial dans le choix des solutions technologiques destinées aux environnements éducatifs.

Suat Özsoy, Vice-président des opérations commerciales pour Epson META-CWA (Moyen-Orient, Turquie, Afrique, Asie centrale et occidentale), a déclaré : « Chez Epson, nous contribuons à façonner l’avenir des salles de classe en dotant les élèves et les enseignants d’outils innovants. Notre dernière enquête met en évidence une demande croissante pour une approche pédagogique hybride, combinant les solutions numériques aux avantages éprouvés du support papier. Nos projecteurs transforment les salles de classe en espaces d’apprentissage interactifs et engageants, tandis que nos imprimantes avancées offrent les bénéfices tangibles des supports imprimés, le tout avec une attention particulière portée à la durabilité. Ensemble, ces technologies garantissent une expérience éducative dynamique et enrichissante. »

La technologie d’Epson comprend une gamme d’imprimantes et de projecteurs fiables, dotés de fonctionnalités modernes. Les imprimantes sont conçues pour réduire la consommation d’énergie, limiter les déchets, occuper un espace réduit et offrir une grande fiabilité. Les projecteurs Epson proposent des affichages larges et évolutifs, permettant aux enseignants de créer des environnements d’apprentissage engageants et collaboratifs. Grâce à des options d’interactivité polyvalentes telles que les stylets et interactions tactiles multipoints, la connectivité sans fil BYOD et le partage d’écran via Miracast, les projecteurs Epson favorisent le partage des connaissances et l’interaction en classe, permettant des expériences d’apprentissage immersives et pratiques.





