"Monsieur Day", In memoriam

Par Abdelaziz Annabi, M.D - Permettez-moi de revenir en cette Journée qui marque le troisième anniversaire de la disparition, le 14 mars 2023, de l'inoubliable, distingué et respecté ambassadeur Peter Stephen Day, "Her Britannic Majesty's Ambassador to Tunis" (1987-1992), sur la personnalité du Gentleman d'élection et de l'Ami qu'est pour ceux d'entre-nous Tunisiens qui ont le privilège de le connaître et de le rencontrer et d'évoquer son souvenir, à jamais.

Le timbre de la voix superbement british et aristocratique de l'ambassadeur résonne, aujourd'hui comme hier, à l'occasion de ma visite à la divine Demeure de l'ancien "Palais de Sidi Abd el Jlil ben Ayed", alors que je devais m'acquitter une dernière fois de la mission qu'il m'avait confiée au chevet d'une Patiente de la Communauté britannique à Tunis, dont je cite ici les mots qu'Il a prononcés, in extenso:" ... Alors, combien, on vous doit, monsieur le Professeur?"

J'avais répondu, innocemment, non sans conviction: " Votre confiance m'honore et honore la Tunisie, Excellence!" La réponse de l'ambassadeur témoigne de l'éducation et de l'humour so british and so distinguished du grand Diplomate qu'est Her Former Britannic Majesty's Ambassador: "... Mais, Madame Thatcher a beaucoup d'argent!"

Il ajoutait: "... Un membre du Gouvernement a décliné ces jours-ci une invitation officielle à se rendre en Grande Bretagne... Vous voulez bien me préparer un programme de visite et prendre sa place!" Voilà, le point de départ d'une entière visite d'une semaine à Londres, au mois de septembre de l'année 1988, qui m'a permis de rencontrer les meilleurs Neurologistes de la Royal Britannic Neurological Society, d’échanger longuement avec eux et de consacrer a full time day à la visite de l'ancestrale et most prestigious and high level University of Cambridge, ainsi que la visite d'un des 31 Collèges autonomes qui font la quintessence et l'aura de l'Université, fondée en 1209 et dotée de La Charte Royale d'Henri III d'Angleterre en 1231, "The Corpus Christi College", dont Peter Stephen Day est issu et qui, à l'instar de nombre d'"Old Bancroft's Ans" a donné les figures des school's alumni les plus respectées de la Couronne dans toutes les parts du Corps de l'ancien Empire et du Royaume, des naturalistes, des poètes, des académiciens, des auteurs, des sportsmen, des acteurs, des politiciens, et des militaires! "... A committed Arabist, while also being a guardian of British national interest,... positions the independent-minded British diplomat, saw as complementary rather than incompatible" (from The Gulf States Newsletter", issue 18 May 2023).

" The best of British...!" (Andy Jack, Comments in The Daily Telegraph, 15 Mai 2023).

"He Understood the Arab Mind much better than John Laffin, and how to deal with Arabs of all tribes and backgrounds" (John Nicholson, Comments, The Daily Telegraph, 12 Mai 2003).

"Fascinating life well lived!" (Chris Anderson, Comments, The Daily Telegraph, 12 Mai 2023).

"One of the best overseas ambassador's I ever met and I met many in 40 years of overseas export sales!" (John Nicholson, Comments, The Daily Telegraph, 12 Mai 2023).

Puis-je conférer, en toute humilité dans ma Fonction que l'ambassadeur Day est le digne successeur dans l'échiquier du Monde Arabe et du Moyen Orient, dans sa carrière notamment parmi les derniers Fonctionnaires of the British Overseas Civil Service de 1961 à 1970, appointed as Political Officer to the Western Aden Protectorate, advising the sultans and sheikhs who made up the short-lived Federation of South Arabia, playing a central part in the handover, during the Aden emergency, which lasted from 1963 to 1967, when the Aden Protectorate became the Republic of South Yemen, and as transferring to the Foreign Office, from 1970 to 1972, as First Secretary in the political adviser 's office of the C-in-C Far East In Singapore, from then after postings to the UN in New York, and in Beirut and Canada, from 1981 to 1984 M. Day served as Ambassador to Qatar, then back in London from 1984 to 1987 as Head of the Middle East Department of the Foreign Office, he took time out in 1986 on special attachment to the Household of the then Prince and Princess of Wales, accompanying the royal couple on a tour of Saudi Arabia, recalling, in a letter to the Times in 2016, that he and the Prince had devised a project to help to integrate Britain's Muslim community into wider society, but M. Day, recalled when the Prime Minister Mrs.Thatcher heard about the scheme she was not amused : In the words of one Foreign Office official: 'The sound of breaking furniture could be heard all around Whitehall!', then after from 1987 to 1992, M. Day served as Britain's Ambassador to Tunisia and also, as Middle East peace negotiations began, as the Government' s official intermediary with the PLO leader Yasser Arafat, with whom he was said to have become close, given his expertise in the Middle East, he was then posted to Hong Kong as Senior British Trade Commissioner, and there were suggestions that he would remain in the territory as London's most senior representative after the handover to China in 1997, M. Day left Hong Kong, after a few months in office, and took early retirement from the Foreign Office in 1993, working in retirement as consultant on Middle East affairs and / or director or chairman of several organisations promoting Arab British understanding.

_ Et que Monsieur Day Est, We should all presume, presque un siècle après la disparition de Sir Thomas Edward Lawrence, qui a assisté à l'Après-guerre, sans illusions, au partage du Moyen-Orient, malgré les promesses d'indépendance: "Le nouveau Lawrence d' 'Arabie ' " emblématique du désormais British Overseas Civil Service and / or the then Her Majesty's Foreign Office Britannic 's Government Affairs!"

__ I would say ‘’Ce que le vieil Empire Britannique et la Grande-Bretagne d'aujourd'hui a produit de mieux à Sir Lawrence's Jesus College d'Oxford et à Corpus Christi College de Cambridge comme what I assume to be: "A great Gentleman 's Person" porteur des valeurs d'humilité et d'humanité, ouvert au monde d'universalité, aux valeurs intrinsèques et millénaires du Monde Arabe et partant aux valeurs porteuses de Béatitude et de Foi de l'univers arabo-andalou et islamique.

Que l'ambassadeur de Sa Majesté Elisabeth II Peter Stephen Day m'ait honoré ainsi de sa confiance et honorait ainsi la Tunisie et la Médecine Tunisienne,, en m'appelant directement sans phare et sans protocole, pour me présenter une Patiente very unusual et dont l'entité clinique et pathophysiologique fait débat, mais somme toute entièrement bénigne à terme, dans son évolution et son pronostic, qui a fait l'objet préalablement et successivement à ma demande d'un grand round au fameux Queen's Square London Neurological and / or National Neurosurgical Hospital.

__ Que Monsieur l'ambassadeur Day ait publié en concert avec Sa Fille Philippa Day, Producteur et Productrice ( ie ... Star Wars, épisode II: L' Attaque des clones, 2002, Star Wars épisode I, La Menace fantôme, 1999, et Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith, 2005) pour écrire et publier ce must et l'hommage inénarrable et inégalé en langue anglaise au Palais d'antan de Dar Ben Ayed et à la Tunisie d'antan: "At Home In Carthage: The British In Tunisia"

__ Que Monsieur Day ait donné la main de Phillipa à Moez Kamoun et distingué Cinéaste Tunisien, Assistant-Réalisateur et Responsable de Production auprès de nombreux réalisateurs dont Nouri et Férid Boughedir en Tunisie, comme auprès de réalisateurs internationaux dont Flora Gomez et Anthony Minghella pour "The English Patient" et George Lucas pour les deux films de Star Wars - "The Phantom Menace" et Attack The Clones" ainsi que les films réalisés en collaboration avec Mrs. Philippa Day).

__ Que Monsieur Day ait exprimé dans une Lettre officielle Sa gratitude à un Médecin Neurologiste Tunisien qui fut de surcroît The devoted and / or Nationalist 's Son and Grandson From His Citadine Tunis Family, The President Habib Bourguiba's Personal Physician and / or Neurologist.

__ Le Président Bourguiba, dont le Leader Taieb Slim fut le 1er Ambassadeur de la Tunisie Indépendante, l'année 57, auprès de Sa Très Gracieuse Majesté The Queen Elizabeth II

__ H.E. Peter Stephen Day a réitéré au Consultant-Neurologist Tunisien sur la Page du Titre du Livre écrit à la tête de la Tunisian British Society (TBS) dont l'ambassadeur Day a été l'Héritier et le Pygmalion Quinze Ans durant.

__ Voilà, pour moi, qui eut l'insigne privilège de le rencontrer et de le servir au nom de la Tunisie, et qui, j'ose le penser, le considérais comme un Ami, après que le regretté and / or highly respected Ambassadeur de Sa Majesté Elisabeth II d'Angleterre m'eut fait part de Sa délicate amitié et qu'il m'eut apposé sa dédicace personnelle dans Le Livre publié au nom de La TBS, qui retrace The classic work of early British Travel in North Africa, intitulé: "TUNIS - Kairouan & Carthage-GRAHAM PETRIE, R.I.



Dans cet esprit et en cette Journée qui commémore la Troisième année de la disparition de "Monsieur Day" and / or The Former Britannic Majesty's Ambassador to Tunis, permettez-moi de saluer Sa Mémoire et de m'associer à Son souvenir auprès de Son Épouse Lady Angela Waudby Day et de Ses Enfants, de Sa Famille et des nombreux amis et des personnalités de part le Monde et du Monde Arabe, notamment, qui l'ont connu et qui lui rendait son amitié et sa confiance.

Abdelaziz Annabi, M.D



