Abderrazek Kéfi, ancien ministre de l’Information, est décédé

Sa verve restera marquante et son franc-parler toujours d'un grand humour. Abderrazak Kefi, ancien gouverneur, directeur général de la Radio-Télévision tunisienne et ministre de l’Information, puis des Transports et du Tourisme, est décédé jeudi matin à Tunis. Il avait 87 ans. Ses obsèques auront lieu demain vendredi à Kairouan selon des sources familiales.

Né le 22 avril 1938 à Kairouan, le défunt s’était engagé très jeune dans l’action politique faisant partie de l’Uget, et devenant membre de cabinets ministériels. Il sera nommé gouverneur tour-à-tour à Béjà (1969), puis à Jendouba (1981 – 1982)

Abderrazek Kefi sera désigné à la tête de de la Radiodiffusion-télévision tunisienne en 1982, et rapidement promu en 1983 ministre de l'Information de 1983, poste qu’il occupera pendant ans, jusqu’en 1986. Il sera muté ministre du Transport en 1986 avant d’être nommé ministre du Tourisme de 1987 à 1988.

Allah Yeramou

