Mohamed Soudani: Le gouverneur et le consul général

Il aura été gouverneur de cinq régions et consul général à Paris, ainsi que directeur général au ministère de l’Intérieur : Mohamed Soudani, ancien maire de Tozeur est décédé le 1er février 2026 à l’âge de 84 ans. Rien ne prédestinait ce normalien, professeur d’arabe à l’origine, à embrasser toute cette carrière. Sa réussite en tant que maire, puis de directeur régional de l’enseignement à Gafsa, couvrant également Tozeur et Sidi Bouzid (1980-1987), lui a valu attention et respect de la part des autorités centrales.

Tour à tour, il sera gouverneur de Zaghouan (1987), Sidi Bouzid (1991), Bizerte (1993) et Sfax (1995). Mohamed Soudani ira aussi à Paris en tant que consul général pendant trois ans (1989-1991), avant de reprendre la route des régions. Il sera également nommé dans les services centraux du ministère de l’Intérieur, en qualité de directeur général de l’administration régionale, puis des affaires politiques.

Sa dernière mission sera son affectation en 1999 en qualité de chargé de mission au ministère des Affaires étrangères, jusqu’en 2001. En fait, il avait été nommé chef du bureau de la Tunisie auprès de l’Autorité palestinienne, alors établie à Gaza. Mais les autorités israéliennes ne l’ont pas laissé y accéder, exigeant une réciprocité diplomatique… Mohamed Soudani était un homme affable, doux et rassembleur. Il savait concilier les impératifs fixés par l’autorité centrale et les aspirations des populations locales, et à Paris, des Tunisiens à l’étranger. Pour avoir présidé, alors tout jeune, la Palme sportive de Tozeur, le club de football du Djérid, il avait compris très tôt le sens du public à ménager. Son passage à la tête de la municipalité de sa ville natale lui servira de tremplin pour le développement local. Il en retiendra les meilleurs enseignements qui guideront son parcours.

