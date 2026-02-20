Leila Shahid: une vie à raconter la Palestine au monde

Par Latifa Hitti - L'histoire retiendra le nom de Leila Shahid citoyenne palestinienne, diplomate arabe chevronnée qui a vécu avec la cause de son peuple chevillée au corps.

Nous perdons avec sa disparution plus qu'une grande diplomate: nous perdons une voix puissante qui s'est élevée, pendant des décennies, avec une force et une élégance rares dans un Occident souvent hostile.

Une voix qui aura su, mieux que toute autre, faire entendre en Occident ce que signifie défendre une cause universelle : la cause palestinienne.

Elle s’y est investie dans un style qui lui était propre, avec la dignité et le courage des grands combattants. Car Leila Shahid avait des armes à elle : la maîtrise des langues, un talent oratoire hors du commun, et cette capacité singulière à trouver les mots qui font mouche, ceux qui arrachent à l'indifférence et rappellent, sans détour, ce que vivent les Palestiniens depuis des décennies.

Leila Shahid est de ceux et celles qui marquent les esprits et l'histoire. Elle savait exister dans le monde indifférent des médias par sa capacité à porter avec rigueur et conviction, une cause qui n'est pas seulement la sienne, mais la nôtre, et qui s'impose chaque jour davantage à la conscience universelle, au grand dam d'un certain ordre mondial.

Elle a su forcer le respect de journalistes peu enclins à la sympathie, en élevant le débat et en remettant à leur place, avec justesse et précision, ceux qui cherchaient à minimiser ou dénaturer l'horreur de ce qui se passe en Palestine, et en particulier à Gaza.

Pour ce qui me concerne, je perds une amie dont j'étais si fière. À Paris, où nous résidions à l'époque et où elle représentait son pays, il nous arrivait souvent de sortir ensemble, et à chaque fois, les gens s'arrêtaient pour la saluer, l'encourager, lui témoigner leur admiration et leur soutien.

Elle était de ces personnalités qui marquent durablement ceux qui les croisent : une diplomate de conviction, une femme entière, d'une humanité rare. Ce qu'elle a semé dans les consciences, aucune absence ne peut le déraciner.

Latifa Hitti

