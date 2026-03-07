Salah Bourjini, un diplomate tout terrain

Il a su saisir chaque virage qui s’était présenté à lui, et en faire un nouveau tremplin de réussite. Salah Bourjini, économiste, haut fonctionnaire international, publie ses Mémoires d’une époque de guerres, d’hégémonie et de génocides (Editions Nirvana). Celui qui a été notamment représentant du Pnud (ONU) en Irak à la fin de la guerre Iran-Irak en 1988, puis après l’intervention américaine suite à l’invasion irakienne du Koweït en août 1990, apporte un témoignage précieux. Il décrit les dégâts colossaux causés par la guerre contre l’Iran, puis la situation dramatique en Irak, après «La Tempête du désert». En évacuant son poste, Salah Bourjini ne pensait pas le retrouver après le cessez-le-feu, plongé dans des conditions pénibles. La route menant d’Amman à Bagdad était très risquée à cause de son état défectueux et d’une grande insécurité. La capitale irakienne était dans le noir, l’électricité étant coupée, les magasins et restaurants étaient fermés… Une description détaillée, haletante.

Salah Bourjini, titulaire d’un PhD en économie, était à l’origine affecté au ministère de l’Economie et enseignant universitaire. Il sera sollicité pour rejoindre le ministère des Affaires étrangères pour étoffer la direction de la coopération internationale. Le Pnud, appréciant sa compétence, lui proposera un poste de haut niveau à New York, avec une période de préparation en qualité de représentant résident adjoint en Algérie. Ce fut le début d’un brillante carrière au sein de l’ONU. Salah Bourjini ira en poste en Libye et au Koweït et prendra la direction de la région arabe au Pnud.

Son parcours depuis son enfance au Kef et ses souvenirs dans ses différentes fonctions confèrent à ses mémoires un intérêt particulier. Son style agréable et son sens de la description précise sont attachants.

