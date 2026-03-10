Femmes & Tech: comment Epson fait de la parité un moteur de performance

Interview de Nathalie Harrison, Directrice Marketing, Epson META-CWA.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, Epson met à l’honneur l’engagement des femmes qui façonnent l’avenir de la technologie. Acteur mondial reconnu pour ses solutions d’impression et de projection, Epson place le capital humain au cœur de sa stratégie, convaincu que la diversité constitue un puissant levier de performance, de créativité et de croissance responsable.

En réunissant des perspectives et des expériences variées, l’entreprise renforce sa capacité d’innovation, améliore la prise de décision et crée davantage de valeur pour ses clients et partenaires.

Dans la région META-CWA, cette vision se traduit concrètement : près de la moitié des postes de management sont aujourd’hui occupés par des femmes, illustrant un engagement clair en faveur du leadership féminin.

À cette occasion, nous avons rencontré Nathalie Harrison, Directrice Marketing Epson META-CWA, dont le parcours professionnel incarne cette ambition d’allier inclusion, performance et innovation responsable. Son évolution au sein du groupe illustre la volonté d’Epson de valoriser les talents féminins et de faire de la diversité un moteur stratégique de croissance.

La Journée internationale des droits des femmes est l’occasion de réfléchir aux avancées et aux défis pour les femmes dans la tech. Comment cette journée reflète-t-elle l’engagement d’Epson en matière de parité dans la région META-CWA?

La Journée internationale des droits des femmes offre un moment privilégié pour mesurer à la fois les progrès réalisés et les défis qui subsistent pour les femmes dans la technologie.

Dans la région META-CWA, les bases d’une plus grande inclusion existent déjà: les femmes représentent 57 % des diplômés en STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) et plus d’un tiers des start-ups technologiques sont fondées par des femmes. Pourtant, elles n’occupent encore qu’environ 20 % des postes dans le secteur technologique.

Réduire cet écart nécessite une action durable: encourager les femmes à s’orienter vers les carrières technologiques, mais aussi leur garantir un accès équitable aux postes de leadership, au mentorat et à des parcours professionnels à long terme.

Chez Epson META-CWA, cet engagement se traduit par des résultats concrets : 47 % de nos postes de direction sont aujourd’hui occupés par des femmes. Nous sommes convaincus que la diversité renforce à la fois le leadership et la performance organisationnelle. Des équipes dirigeantes diversifiées apportent des perspectives plus larges dans la prise de décision, favorisent une innovation plus inclusive et nous permettent de mieux comprendre les marchés et les communautés que nous servons.

La Tunisie constitue un exemple concret de la manière dont cet engagement se traduit dans la réalité opérationnelle. Au sein de nos équipes locales, nous avons atteint une parité parfaite, avec 50 % d’hommes et 50 % de femmes. Au-delà des chiffres, cet équilibre favorise des échanges d’idées plus riches, une collaboration plus forte et une prise de décision plus agile, des atouts essentiels dans un secteur technologique en constante évolution.

Promouvoir les femmes à des postes stratégiques n’est donc pas seulement une responsabilité sociétale : c’est aussi un levier d’innovation et de performance économique. Lorsque le leadership reflète la diversité du marché, les organisations sont mieux armées pour anticiper les besoins des clients, répondre aux dynamiques du marché et construire une croissance durable.

Dans cette logique, la nomination d’Imen Gorrab au poste de Consumer Sales Manager pour la Tunisie, l’Algérie et l’océan Indien illustre l’engagement d’Epson à renforcer le leadership féminin dans la région et à créer des rôles modèles capables d’inspirer davantage de femmes à poursuivre des carrières de direction dans la technologie.

Est-ce dans ce même esprit que vous avez signé un partenariat avec Shakira?

Absolument. Notre collaboration avec Shakira repose sur un engagement commun en faveur de l’éducation, de la créativité et de l’émancipation des jeunes générations grâce à la connaissance et à la technologie.

Au-delà de son influence mondiale en tant qu’artiste, Shakira est depuis longtemps reconnue pour son engagement en faveur de l’accès à l’éducation.

Pour Epson, la créativité n’est pas seulement un concept artistique: c’est aussi une compétence technique et une capacité à résoudre des problèmes, essentielle dans des domaines tels que la science, l’ingénierie et l’innovation numérique.

Encourager les jeunes à explorer la créativité à travers la technologie permet de développer la pensée critique, la collaboration et la confiance en soi — des compétences fondamentales pour les carrières de demain.

S’associer à Shakira nous permet ainsi de porter un message en parfaite cohérence avec notre vision : la technologie doit donner aux jeunes esprits, filles comme garçons, les moyens d’imaginer, d’apprendre et de créer.

En reliant expression créative et opportunités éducatives, ce partenariat illustre la manière dont la technologie peut soutenir des environnements d’apprentissage plus inclusifs et inspirer les générations futures à s’engager dans l’innovation.

Quelles tendances observez-vous sur le marché régional, notamment en Tunisie?

La durabilité est devenue un facteur déterminant dans la prise de décision, et non plus un simple argument marketing.

En Tunisie, les organisations — notamment dans les secteurs de l’éducation, de l’administration publique et des PME — recherchent de plus en plus des solutions technologiques à faible consommation énergétique, avec un coût total de possession optimisé et une durée de vie prolongée. La rationalisation des budgets pousse les organisations à privilégier des équipements fiables, économiques et respectueux de l’environnement.

Par ailleurs, l’essor du travail hybride transforme profondément les usages. Les collaborateurs alternent de plus en plus entre bureau et domicile, ce qui stimule la demande pour des équipements compacts, silencieux, connectés et performants, capables de s’intégrer dans un environnement domestique sans compromettre la productivité.

La Tunisie bénéficie également d’un écosystème technologique dynamique, porté par une population jeune hautement qualifiée et une culture entrepreneuriale en plein essor. Cette combinaison crée un environnement favorable à l’innovation et représente un fort potentiel de développement pour des solutions technologiques avancées.

Comment le marketing évolue-t-il dans ce contexte?

Le marketing est aujourd’hui résolument digital-first et orienté performance.

Les stratégies sont de plus en plus pilotées par la data, permettant de mesurer précisément les résultats et d’optimiser en continu les investissements. Nous privilégions notamment les webinaires, les campagnes sur les réseaux sociaux, le marketing automation et les stratégies de contenu ciblées.

La localisation des messages est également devenue essentielle. Il ne suffit plus de traduire un contenu : il faut adapter les stratégies aux réalités culturelles, linguistiques et économiques de chaque marché.

En Tunisie, la proximité, la pédagogie et la qualité de la relation client jouent un rôle particulièrement important. Le marché local accorde une grande valeur au contact humain, à la confiance et à l’accompagnement personnalisé. Les clients recherchent non seulement un produit ou un service, mais aussi une écoute attentive, des explications claires et une relation durable.

Pour répondre à ces attentes, nous nous appuyons sur des outils d’analyse et de gestion de la relation client permettant une personnalisation fine des parcours, combinée à une approche omnicanale adaptée aux usages locaux. Cette stratégie garantit une expérience fluide et cohérente, depuis la première interaction digitale jusqu’au service après-vente, en conciliant innovation et proximité humaine.

Quel serait votre message aux femmes qui aspirent à une carrière dans la tech?

Soyez audacieuses. Croyez en votre potentiel. Saisissez les opportunités.

La diversité n’est pas seulement une question d’équité: c’est un véritable moteur d’innovation et de performance durable. Le secteur technologique a besoin de regards pluriels, d’idées nouvelles et d’un leadership féminin affirmé pour imaginer les solutions de demain.

Dans toute la région META-CWA, Epson reste engagé dans le développement des talents et du leadership. À travers des initiatives de mentorat, des programmes de développement du leadership et des parcours de carrière structurés, nous souhaitons accompagner la prochaine génération de professionnels et permettre à davantage de femmes d’accéder à des postes décisionnels dans l’industrie technologique.

Notre objectif est clair : continuer à construire un environnement où les talents peuvent s’épanouir, où le leadership peut se développer et où les femmes peuvent contribuer pleinement à l’avenir de la technologie.