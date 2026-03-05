Tahar Bekri: Liban ma rose noire
"Ils redoublent de férocité"
Et crient aux cèdres
Nous sommes les seigneurs de la guerre
Nous fermons la mer le ciel et la terre
Nous écrasons vos prières
Marchons sur vos rêves
Nous mangeons les collines et les montagnes
Nous détournons les fleuves et les sources
Volons les plateaux vallons et vallées
Nous remplissons de nos haines
Vos cimetières
Nous aimons les ruines et les décombres
Le sang des chevaux éventrés
Les larmes des murs
Nous fermons les écoles
Nous tirons à volonté
Nous sommes les bâtisseurs
De vos cauchemars
Coupeurs de routes
Coupeurs de ponts
Démolisseurs d’aéroports
Bruleurs de vos réserves
La farine est pour notre poudre
Vos pains pour notre canonnière
Nous mettons l’air à genoux
Le vent à feu et à sang
Nous nous protégeons de vous
Avec nos chars
Nous vous jetons sur les chemins
Vidons vos villages
L’eau c’est pour laver vos morts
Nous sommes la nuit de votre détresse
Nous aimons l'acier le fer et le plomb
les vautours et les chauve-souris
Nous sommes les prophètes de la lumière
Dieu nous a donné cette terre
Nous assiégeons la lune et le soleil
Nous prions pour votre enfer
Dans le ciel déchiré par nos mâchoires
Tahar Bekri
Paris le 26 juillet 2006
Réactualisé en mars 2026
