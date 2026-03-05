Tahar Bekri: Liban ma rose noire

"Ils redoublent de férocité"

Et crient aux cèdres

Nous sommes les seigneurs de la guerre

Nous fermons la mer le ciel et la terre

Nous écrasons vos prières

Marchons sur vos rêves

Nous mangeons les collines et les montagnes

Nous détournons les fleuves et les sources

Volons les plateaux vallons et vallées

Nous remplissons de nos haines

Vos cimetières

Nous aimons les ruines et les décombres

Le sang des chevaux éventrés

Les larmes des murs

Nous fermons les écoles

Nous tirons à volonté

Nous sommes les bâtisseurs

De vos cauchemars

Coupeurs de routes

Coupeurs de ponts

Démolisseurs d’aéroports

Bruleurs de vos réserves

La farine est pour notre poudre

Vos pains pour notre canonnière

Nous mettons l’air à genoux

Le vent à feu et à sang

Nous nous protégeons de vous

Avec nos chars

Nous vous jetons sur les chemins

Vidons vos villages

L’eau c’est pour laver vos morts

Nous sommes la nuit de votre détresse

Nous aimons l'acier le fer et le plomb

les vautours et les chauve-souris

Nous sommes les prophètes de la lumière

Dieu nous a donné cette terre

Nous assiégeons la lune et le soleil

Nous prions pour votre enfer

Dans le ciel déchiré par nos mâchoires

Tahar Bekri

Paris le 26 juillet 2006

Réactualisé en mars 2026



