Nouvelair lance sa «Vente Flash»: –30 % vers le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne et l’Algérie

Nouvelair annonce le lancement de sa Vente Flash, offrant 30 % de réduction sur le tarif hors taxes des billets en aller simple et aller-retour.

Cette offre est valable pour toute réservation effectuée du 25 février au 2 mars 2026, pour des voyages programmés entre le 25 février et le 30 juin 2026.

Avec cette Vente Flash nouvelair renforce sa volonté de proposer des solutions de voyage accessibles et attractives, adaptées aux besoins de ses voyageurs, que ce soit pour un voyage d’affaires, une escapade touristique ou pour retrouver leurs proches.

Détails de l’offre

• Réduction: -30 % sur le prix hors taxes des billets en aller simple ou aller-retour

• Dates d’achat: du 25 février au 2 mars 2026

• Dates de voyage: du 25 février au 30 juin 2026

• Pays concernés:

- Royaume-Uni: Londres

- Belgique: Bruxelles

- Suisse: Genève et Bâle

- Allemagne: Berlin, Düsseldorf, Francfort et Munich

- Algérie: Alger et Oran

(Offre valable au départ et à destination de la Tunisie)

• Modification / Annulation: Les conditions tarifaires en vigueur s'appliquent en fonction de la destination et de l'offre choisie.

Achat des billets et informations

• Site officiel : www.nouvelair.com

• Application mobile nouvelair

• Service client : +216 36 020 920 / +33 1 87 64 10 00 /+44 20 45 78 12 11

• À l’agence nouvelair au Centre Urbain Nord ainsi que dans les points de vente des aéroports de Tunis-Carthage, Monastir et Djerba

• Auprès des agences de voyage partenaires

À propos de nouvelair

Fondée en 1989, Nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère depuis trois aéroports internationaux tunisiens: Tunis-Carthage, Monastir et Djerba, et dessert plus de 40 destinations régulières sur trois continents.

