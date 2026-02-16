AWGHO: Une nouvelle dynamique africaine au service de la santé globale de la femme en oncologie

Face à la progression préoccupante des cancers féminins en Afrique, dans un contexte marqué par de fortes inégalités d’accès aux soins et par des défis sanitaires, sociaux et économiques persistants, une initiative panafricaine ambitieuse voit le jour: l’Alliance Africaine pour la Santé Globale de la Femme en Oncologie (AWGHO). Réunissant professionnels de santé, patientes et acteurs engagés du continent, ainsi qu’un large réseau d’institutions publiques, de sociétés savantes, d’associations de patientes, de communautés locales et d’experts internationaux, cette alliance porte une vision commune : transformer durablement la prise en charge du cancer en Afrique en plaçant la femme au cœur du parcours de soins, à travers une approche globale, humaine, intégrative et collaborative. Cette dynamique collective permet de développer des actions de formation, de sensibilisation, de prévention et d’éducation thérapeutique, ainsi que des initiatives concrètes en faveur du bien-être et de l’amélioration de la qualité de vie des femmes atteintes de cancer.

AWGHO défend une vision holistique de l’oncologie, qui va bien au-delà du traitement médical. L’Alliance s’attache à répondre à l’ensemble des besoins des femmes atteintes de cancer – physiques, psychologiques, émotionnels et sociaux, pour qu’aucune ne traverse la maladie dans l’isolement. Son ambition est d’offrir un accompagnement global, continu et bienveillant tout au long du parcours de soins, en tenant compte des réalités culturelles, sociales et sanitaires propres aux contextes africains.

Au cœur du modèle AWGHO se trouve l’approche des « patientes partenaires », qui reconnaît les femmes concernées comme de véritables actrices de leur processus de guérison. Des groupes de parole réguliers, animés conjointement par des professionnelles de santé et des patientes ayant déjà traversé la maladie, offrent des espaces sécurisés d’échange, de soutien mutuel et de partage d’expériences. Cette dynamique participative renforce la résilience individuelle et collective, tout en enrichissant les pratiques des soignants grâce à l’expertise issue du vécu des patientes. Dans cette même logique d’accessibilité et de proximité, l’Alliance prévoit de mettre également à la disposition des femmes un call center accessible partout en Afrique, afin de répondre en temps réel aux différentes demandes, interrogations et besoins d’orientation des patientes. Ce dispositif vise à renforcer l’information, l’écoute et le soutien, et à faciliter l’accès aux ressources adaptées tout au long du parcours de soins. À travers cette démarche, AWGHO aspire à devenir un acteur de référence de la lutte dans la prise en charge des cancers féminins en Afrique, en contribuant à la construction d’un écosystème durable, inclusif et solidaire au service de la santé globale des femmes. Institutions, professionnels de santé, associations, citoyennes et citoyens sont invités à rejoindre ce mouvement collectif pour bâtir, ensemble, un continent où chaque femme bénéficie d’une prise en charge de qualité, respectueuse de sa dignité et de son vécu.



