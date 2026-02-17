Epson renforce sa gamme de projecteurs 3LCD en Tunisie : performance, innovation et polyvalence au service des professionnels et de l’éducation

Epson annonce la disponibilité en Tunisie de sa gamme de projecteurs 3LCD, conçue pour répondre aux besoins des entreprises, des établissements éducatifs et des utilisateurs à la recherche d’une solution de projection fiable et performante. Alliant haute luminosité, qualité d’image remarquable et simplicité d’installation, cette gamme s’impose comme une solution complète pour les environnements professionnels et collaboratifs.

Au cœur de ces projecteurs, la technologie 3LCD exclusive d’Epson garantit des couleurs précises, des contrastes nets et une profondeur visuelle optimale. Avec une luminosité blanche et couleur pouvant dépasser 4 000 lumens selon les modèles, les images restent éclatantes et parfaitement visibles, même dans des espaces fortement éclairés. La capacité de projection jusqu’à 350 pouces en haute définition offre une expérience immersive adaptée aussi bien aux grandes salles qu’aux espaces plus restreints.

Pensés pour une utilisation simple et durable, les projecteurs Epson 3LCD intègrent la correction verticale automatique du trapèze pour un alignement rapide de l’image. Leur source lumineuse longue durée, pouvant atteindre jusqu’à 18 ans d’utilisation selon les conditions d’usage, contribue à réduire les coûts de maintenance tout en assurant une fiabilité optimale. Les haut-parleurs intégrés offrent un son clair et puissant, adapté aux salles de taille moyenne à grande.

A cette occasion, Ali Kalboussi, Business Account Manager d’Epson en Tunisie, a déclaré : “Avec sa gamme 3LCD, Epson met à la disposition du marché tunisien des solutions de projection alliant une qualité d’image exceptionnelle à une grande fiabilité. Cette technologie garantit des couleurs éclatantes, nettes et précises, tout en assurant une longévité accrue et une grande simplicité d’utilisation. Que ce soit pour l’éducation, l’entreprise ou le divertissement, nous proposons des projecteurs performants, adaptés aux nouveaux modes de collaboration et aux exigences de fiabilité à long terme. Notre objectif est d’offrir une expérience immersive”

Gamme avec Wi-Fi : connectivité intelligente et collaboration fluide

Les modèles EB-FH54, EB-W55 et EB-994F représentent la version connectée de la technologie 3LCD. Conçus pour les environnements professionnels, éducatifs et collaboratifs, ils associent performance, flexibilité et connectivité avancée.

Grâce au Wi-Fi intégré et aux multiples ports HDMI, la connexion aux ordinateurs portables, tablettes et smartphones est rapide et intuitive. L’application Epson iProjection permet de connecter jusqu’à quatre appareils simultanément et d’afficher deux sources côte à côte, facilitant les présentations interactives et les environnements BYOD.

Avec leur résolution Full HD, leur luminosité élevée et leur homogénéité d’affichage, ces modèles garantissent une expérience visuelle professionnelle et immersive.

Gamme sans Wi-Fi : fiabilité et sécurité renforcées

La gamme Epson 3LCD sans Wi-Fi, comprenant notamment les modèles EB-E24, CO-W01, EB-W53, FH-02 et EB-W49, s’adresse aux organisations privilégiant une connectivité filaire stable et sécurisée. Adaptés aux environnements réglementés ou sensibles, ces projecteurs disposent de ports HDMI multiples assurant une transmission fiable et sans interférences.

Reposant sur la même technologie 3LCD, ils offrent une qualité d’image homogène, des couleurs naturelles et une excellente netteté en haute définition, avec une luminosité adaptée aux espaces lumineux.

Simples à installer, robustes et immédiatement opérationnels, ces modèles constituent une solution efficace pour les salles de réunion, salles de classe et institutions recherchant performance et maîtrise technologique sans fonctionnalités sans fil.

Caractéristiques avancées de la gamme Epson 3LCD:

• Technologie 3LCD exclusive Epson : restitution fidèle des couleurs, luminosité blanche et couleur équivalente, images naturelles et sans effet arc-en-ciel.

• Haute luminosité jusqu’à plus de 4 000 lumens (selon modèles) : performances optimales même dans des environnements fortement éclairés.

• Projection grand format jusqu’à 350 pouces : expérience immersive adaptée aux grandes salles, amphithéâtres et espaces événementiels.

• Résolution HD et Full HD : images nettes, détaillées et homogènes pour des présentations professionnelles et des contenus multimédias de qualité.

• Correction verticale automatique du trapèze : installation rapide et alignement précis de l’image sans réglages complexes.

• Source lumineuse longue durée : jusqu’à 18 ans d’utilisation selon les conditions d’usage, réduisant les coûts de maintenance.

• Connectivité flexible : Wi-Fi intégré sur certains modèles, ports HDMI multiples, compatibilité avec l’application Epson iProjection pour le partage multi-écrans.

• Fonction d’affichage côte à côte : possibilité de projeter simultanément deux sources pour une collaboration optimisée.

• Haut-parleurs intégrés puissants : son clair adapté aux salles de taille moyenne à grande.

• Design compact et robuste : facilité d’installation, transport simplifié et intégration harmonieuse dans tout environnement professionnel ou éducatif.

Spécifications techniques (variables selon les modèles) :

• Technologie de projection : 3LCD, 3 panneaux LCD

• Luminosité : jusqu’à 4 000 lumens (blanc et couleur)

• Résolution : WXGA (1280 x 800) / Full HD (1920 x 1080) selon modèle

• Taille d’image : jusqu’à 350 pouces

• Rapport de contraste : élevé pour une meilleure profondeur des noirs

• Connectivité : HDMI (x2 selon modèle), USB, VGA, Wi-Fi intégré (sur modèles sélectionnés)

• Compatibilité sans fil : application Epson iProjection (jusqu’à 4 appareils connectés simultanément)

• Correction d’image : correction automatique verticale du trapèze

• Haut-parleur intégré : audio mono intégré (puissance variable selon modèle)

• Durée de vie de la source lumineuse : jusqu’à 18 ans en mode éco (selon conditions d’utilisation)

• Poids et dimensions : variables selon les références (format compact et portable)



