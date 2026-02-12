Epson Atmix annonce une nouvelle unité de production de poudres d’alliages amorphes

Epson Atmix Corporation («Atmix»), filiale du groupe Seiko Epson Corporation (TSE : 6724, «Epson»), prévoit d’investir environ 4 milliards de yens dans des bâtiments et des équipements de production pour la construction d’une nouvelle unité de fabrication de poudres(1) d’alliages amorphes sur le site de l’usine Kita-Inter n°2. Cette nouvelle installation permettra d’augmenter significativement la capacité de production de ces poudres, afin de répondre à la croissance de la demande du marché, notamment pour des applications liées à l’intelligence artificielle et aux centres de données.

La construction de la nouvelle installation devrait débuter en septembre 2026, pour une mise en service prévue en janvier 2028. Une fois opérationnelle, elle permettra de porter la capacité annuelle de production de poudres d’alliages amorphes d’environ 6 000 tonnes par an à près de 8 000 tonnes par an à l’horizon de l’exercice 2028. Atmix produit déjà des poudres métalliques sur son site principal ainsi qu’au sein de l’usine de Kita-Inter. L’ajout de cette troisième unité contribuera à garantir un approvisionnement stable et à renforcer les plans de continuité d’activité (Business Continuity Planning « BCP »).

Atmix fabrique et commercialise des poudres d’alliages fines, dont des poudres d’alliages amorphes, utilisées comme matières premières pour de nombreux composants à haute performance dans des domaines tels que l’automobile, les smartphones, les tablettes, les dispositifs portables (wearables) et les équipements médicaux. En 2004, Atmix est devenue la première entreprise au monde(2) à réussir la production de masse de poudres d’alliages amorphes, grâce à sa technologie propriétaire SWAP® (Spinning Water Atomization Process)(3). Ces poudres se distinguent par leurs excellentes caractéristiques en haute fréquence, leur densité de flux magnétique élevée et leurs faibles pertes énergétiques. Elles permettent ainsi d’améliorer les performances des composants de régulation de tension, notamment par une réduction de la consommation d’énergie, une miniaturisation accrue et une prise en charge des applications à haute fréquence et à fort courant. La demande pour ces poudres continue d’augmenter chaque année dans des secteurs tels que les smartphones, les appareils portables, l’automobile et les technologies d’économie d’énergie, une tendance appelée à se poursuivre dans les années à venir.

En s’appuyant sur des matières premières produites dans une usine de raffinage de métaux achevée en juin 2025 au sein de l’usine n°2 Kita-Inter, Atmix mettra en place un réseau de production de poudres d’alliages amorphes destiné à assurer un approvisionnement stable en produits de haute qualité et à contribuer au développement de dispositifs compacts, de nouvelle génération et à faible consommation énergétique. Atmix réaffirme son engagement à tirer parti de ses technologies exclusives de fabrication de poudres métalliques afin de fournir des produits et des services de haute qualité auxquels ses clients peuvent accorder leur confiance.

Achevé en juin 2025, l’usine Kita-Inter n°2 constitue le troisième site de production d’Atmix. Il abrite une unité de raffinage de métaux qui recycle des métaux inutilisés pour les transformer en matières premières destinées aux poudres métalliques d’Atmix. L’entreprise poursuit le renforcement et l’expansion de son organisation industrielle afin de garantir un approvisionnement stable à ses clients, aujourd’hui comme à l’avenir.

Profil de la nouvelle unité de production – Usine Kita-Inter n°2

Localisation: 4-3-28 Kita-Inter Industrial Park, Hachinohe, préfecture d’Aomori, Japon

Produits: Poudres d’alliages ultrafines (poudres d’alliages amorphes)

Surface du bâtiment: 2 188 m²

Surface totale de plancher: 3 085 m²

Début des travaux: Septembre 2026

Début des opérations: Janvier 2028

Profil d’Epson Atmix

Dénomination sociale: Epson Atmix Corporation

Date de création: 1er octobre 1999

Siège social: 4-44 Kaigan Kawaragi, Hachinohe, Aomori 039-1161, Japon

Usine Kita-Inter: 2-1-60 Kita Inter Kogyo Danchi, Hachinohe, Aomori 039-2245, Japon

Usine Kita-Inter n°2: 4-3-28 Kita-Inter Industrial Park, Hachinohe, Aomori, Japon

Président: Ryo Numasawa

Capital: 450 000 000 yens (Epson Atmix est une filiale détenue à 100 % par Seiko Epson Corporation)

Effectifs: 432 employés (en avril 2025)

Activités: Développement, fabrication et vente de poudres d’alliages métalliques, de pièces moulées par injection métallique et de cristaux de quartz synthétiques

1) Poudre d’alliage amorphe: Les alliages ordinaires possèdent une structure cristalline dans laquelle les atomes sont disposés de manière régulière. Les alliages amorphes, en revanche, présentent une organisation atomique irrégulière : bien qu’ils soient solides, leur structure dense et désordonnée les rapproche de l’état liquide. Constituée de particules dont le diamètre varie de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de microns, la poudre d’alliage amorphe est légère et offre une excellente conductivité énergétique ainsi qu’une grande résistance.

2) Selon les recherches d’Epson Atmix.

3) Spinning Water Atomization Process (SWAP) : Le SWAP est la méthode propriétaire d’Epson Atmix pour la production de poudres d’alliages, permettant la fabrication de masse d’alliages amorphes. Les alliages fondus dans un four à induction haute fréquence sont atomisés par gaz, puis soumis à un refroidissement ultra-rapide — de plusieurs centaines de milliers de degrés Celsius par seconde — grâce à un flux d’eau en rotation à grande vitesse, afin d’obtenir une poudre d’alliage à l’état amorphe.

SWAP est une marque déposée d’Epson Atmix Corporation.









