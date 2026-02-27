Epson ColorWorks: Rationalisez votre production d’étiquettes couleur

Epson renforce ses produits en Tunisie avec de nouvelles références au sein de la gamme ColorWorks, déjà disponible sur le marché local depuis plusieurs années. Cette évolution permet à Epson de consolider sa position en proposant des imprimantes d’étiquettes couleur professionnelles toujours plus performantes et adaptées aux environnements les plus exigeants.

À cette occasion, Ali Kalboussi, Business Account Manager d’Epson en Tunisie, a déclaré :

«Avec la gamme ColorWorks, Epson met à la disposition du marché tunisien des solutions d’étiquetage professionnelles et industrielles alliant qualité d’impression, fiabilité et productivité. Nos imprimantes permettent aux entreprises d’optimiser leurs processus, de réduire leurs coûts liés aux stocks d’étiquettes pré-imprimées et d’améliorer leur agilité opérationnelle. Notre ambition est d’accompagner la transformation industrielle et logistique en Tunisie grâce à des technologies performantes et durables.»

Alliant qualité d’impression exceptionnelle, productivité élevée et grande flexibilité d’intégration, la gamme ColorWorks s’impose comme une référence pour l’étiquetage professionnel à la demande.

L’étiquette couleur éclatantes imprimées à la demande

La gamme repose sur une technologie jet d’encre pigmentaire de haute qualité, garantissant des couleurs vives, des textes nets et des codes-barres parfaitement lisibles. Elle offre une excellente résistance à l’eau et aux frottements selon les supports utilisés, assurant la durabilité des étiquettes même dans les environnements les plus exigeants.

L’impression couleur à la demande permet de produire uniquement les quantités nécessaires, réduisant ainsi les déchets et les stocks d’étiquettes pré-imprimées tout en améliorant la réactivité des entreprises. La précision des textes, des logos et des codes-barres répond aux standards professionnels les plus stricts, notamment pour la traçabilité et la conformité réglementaire. L’intégration simplifiée aux systèmes ERP et aux environnements de production facilite l’automatisation des flux de travail et optimise l’efficacité opérationnelle.

Une gamme adaptée à chaque besoin

ColorWorks C4000e: flexibilité et précision pour les PME: Compacte et performante, la C4000e est idéale pour les environnements de production à volume moyen. Elle offre une impression couleur haute résolution, une grande précision des codes-barres et une compatibilité étendue avec différents types de supports, répondant aux exigences des secteurs de l’agroalimentaire, de la cosmétique, de la santé ou de la logistique.

ColorWorks C6500: performance grand format et productivité accrue

Disponible en versions avec coupe automatique ou décolleur intégré, la C6500 répond aux besoins des entreprises nécessitant des étiquettes plus larges et des volumes plus importants. Elle combine rapidité, fiabilité et qualité d’impression constante, tout en renforçant l’impact visuel des produits et en respectant les normes réglementaires.

ColorWorks C8000: la puissance industrielle: Positionnée sur le segment industriel, la C8000 est conçue pour les chaînes de production à fort volume. Robuste et pensée pour un fonctionnement continu, elle garantit une cadence élevée et une précision durable, répondant aux exigences des environnements industriels les plus exigeants.

Avec la gamme ColorWorks, Epson confirme son engagement à accompagner la transformation industrielle et logistique en Tunisie grâce à des solutions innovantes, performantes et adaptées aux besoins croissants du marché.

Caractéristiques clés de la gamme Epson ColorWorks

• Impression jet d’encre couleur haute résolution

• Production d’étiquettes à la demande

• Large compatibilité de supports (mat, brillant, synthétique, etc.)

• Haute précision des codes-barres et données variables

• Versions compactes, grand format et industrielles

• Intégration facile aux systèmes d’information existants

• Réduction des coûts liés aux stocks et aux déchets

Spécifications techniques (variables selon les modèles)

• Technologie de projection jet d’encre pigmentaire

• Impression couleur haute résolution

• Précision des textes, logos et codes-barres

• Intégration facile aux systèmes ERP et aux environnements de production

• Versions compactes, grand format et industrielles

• Rapidité et fiabilité d’impression

• Durabilité des encres et résistance à l’eau et aux frottements



