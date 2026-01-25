Décès d’une star du football, Mahfoudh Benzarti : une carrière singulière

Par Mohamed Kilani - Mahfoudh Benzarti est décédé samedi à l'âge de 84 ans suite à une longue maladie. Le Monastirien, natif de Sousse, le 22 janvier 1942, a connu une brillante carrière qui a une caractéristique unique: l'essentiel a été disputé en seconde division, avec des aller-retour en Nationale qui n'ont pas découragé le joueur ou inspiré une mutation quelconque.

Ayant fréquenté à Sousse ses futurs partenaires en sélection tels Chetali, Ben Amor et Habacha, il a opté pour l'US Monastir pour y vivre une decennie pleine d'efforts, de sacrifices, d'émotions et de déceptions. En revanche, la sélection lui procure des satisfactions inespérées depuis son intronisation de la Coupe des pays arabes au Liban, en avril 1963. Titularisé en finale il est doublement comblé avec un trophée qui lui servira de tremplin pour vivre six saisons intégrales avec la sélection. 1963 restera comme une saison inoubliable avec quatre événements internationaux: Coupe arabe, Jeux panafricains à Dakar avec une finale perdue aux corners, les Jeux méditerranéen de Naples et la CAN au Ghana qui a vu les debuts de Attouga Ainsi pourra-t-il constater le défilé des entraineurs depuis Gérard jusqu'à Rado en passant par Sereta, Ballogh et Ben Nacef. Il connaîtra trois déceptions majeures: la finale de la CAN 1965 les JM de 1967 et la fameuse élimination au tirage au sort à Marseille face au Maroc aux éliminatoires de la Coupe du monde 1970. Ce dernier match est celui de la retraite du footballeur qui trouve dans l'expatriation un refuge pour rebondir. Fort d'un diplôme en éducation physique, il part en Allemagne pour poursuivre des études en psycho-physiologie. L'équipe de Leverkusen lui propose un contrat de joueur mais ses études à Cologne l'ont dissuadé de se disperser, l'objectif initial ayant eu le dessus.

Mohamed Kilani