Mustapha El Haddad et les origines de la colonisation sioniste de la Palestine

Il y a consacré deux ans d’intensives recherches et analyses. Mustapha El Haddad a cherché à comprendre les fondements de l’établissement de l’Etat juif en Palestine. Dans un livre intitulé « Palestine, une relecture des origines de la colonisation sioniste » (Editions Arabesques), il reprend le fil des évènements survenus de la fin du XIXᵉ siècle, avec notamment la fondation de l’Organisation sioniste mondiale par Theodor Herzl lors du congrès de Bâle en 1897, jusqu’en 1948. Jadis province ottomane multiconfessionnelle, la Palestine subira de plein fouet la chute de l’Empire ottoman, suivie de la déclaration de Balfour en 1917 et sera placée sous mandat britannique en 1922. La suite ne sera qu’un enchainement de manœuvres, de complicités et d’injustices.

Lire cet ouvrage bien documenté, c’est comprendre le jeu des grandes puissances et de leurs partenaires, des lobbies puissants. C’est aussi réaliser l’ampleur du drame palestinien et sa complexité, face à un silence complice.

Palestine, une relecture des origines de la colonisation sioniste

De Mustapha El Haddad

Editions Arabesques, 400 pages, 25 DT

Sommaire

1. De la fondation de l’Organisation sioniste en 1897 à la déclaration Balfour vingt ans plus tard

2. De la déclaration Balfour au mandat britannique sur la Palestine en 1922

3. Du « foyer juif » à « l’Etat juif » avec le premier plan de partition de 1937

4. La Résolution 181 de l’ONU de novembre 1947 consacre la création d’un Etat juif en Palestine

5. Déclenchement du nettoyage ethnique de la Nakba bien avant la proclamation d’Israël et le début de la « première guerre israéloarabe »

6. Palestine, un sacrifice expiatoire des temps modernes

Annexe : Chronologie des évènements majeurs

