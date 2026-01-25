Qui remportera le concours des meilleures initiatives innovantes et entrepreneuriales UTM-Innov

Ils seront 16 étudiants et jeunes diplômés finalistes retenu parmi 90 candidats à défendre leurs projets innovants, ce mercredi 28 janvier 2026 à partir de 12h30 à l’ENIT. Ils disputeront de toute leur intelligence créative la 3ème édition du concours des meilleures initiatives innovantes et entrepreneuriales de l’Université de Tunis El Manar UTM-Innov.

Ce concours révèle une dynamique plus large : celle d’une université qui encourage l’initiative, l’expérimentation et l’ouverture sur son environnement national et international. Cette ambition se concrétisé notamment à travers l’action du Pôle de l’Etudiant Entrepreneur (P2E-UTM), qui accompagne les porteurs de projets bien au-delà du concours, par des formations, du mentorat et un suivi personnalisé.

L’appel à candidatures, lancé en août dernier, a suscité un fort engouement, avec la participation de 90 étudiants et jeunes diplômés engagés dans une quarantaine de projets multidisciplinaires allant du domaine de la santé et des biotechnologies, en passant par l’agritech, la cleantech ou encore l’énergie jusqu’aux domaines de l’éducation et des services aux particuliers et aux entreprises.

Après un processus de sélection rigoureux, les candidats retenus ont intégré un parcours d’accompagnement structuré et exigeant. Parmi les étapes clés, un hackathon intensif de deux jours, organise en partenariat avec la Fondation Tunisie pour le développement, a permis aux équipes de perfectionner leurs projets grâce a des ateliers pratiques couvrant plusieurs thématiques tels que le Business Model Canvas, le montage juridique et financier et les techniques de pitching.

Cette finale, devant un jury d’experts de l’écosystème entrepreneurial tunisien et québécois, offrira ainsi un panorama riche et diversifié de l’innovation universitaire, avec 5 projets en Advanced Stage et 11 en Early Stage. Les candidats devront faire preuve de créativité, vision et persuasion pour appuyer leurs idées et convaincre nos experts.

À l’issue des délibérations, les projets lauréats (un par catégorie) se verront attribuer des prix offerts par l’Université de Tunis El Manar et ses partenaires, récompensant l’excellence et l’esprit entrepreneurial des jeunes talents.









