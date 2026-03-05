L’œuf de poule: un très ancien aliment devenu indispensable

Par Ridha Bergaoui - Présent dans presque toutes les cuisines du monde, l’œuf de poule occupe une place unique dans l’alimentation humaine. Disponible presque partout, peu coûteux, polyvalent, facile à conserver et à préparer, l’œuf nourrit les populations des plus démunies aux tables les plus raffinées. Il constitue aujourd’hui un produit accessible à toutes les catégories sociales et un pilier de la sécurité alimentaire mondiale. Il est à la fois une source de protéines de très haute qualité, un concentré de nutriments essentiels et un ingrédient irremplaçable en cuisine.

Le Tunisien consomme prés de 190 œufs par an dont 36 pour le seul mois de Ramadan. Dans la cuisine tunisienne, l’œuf occupe une place essentielle, aussi bien dans les plats salés comme la chakchouka, les ojjas, tajines, les plats populaires (comme le leblebi, le keftaji, les briks, les fricassés et même les ftiras), que dans les préparations sucrées comme les crèmes, les flans et les gâteaux traditionnels. L’œuf sert aussi pour garnir et décorer les salades (la salade tunisienne, méchouia et autres), couscous de Ras el Am avec la viande séchée (ou kadid) etc.

La poule, d’un oiseau sauvage à un animal spécialisé dans la production de l’œuf

Depuis sa domestication en Asie du Sud-Est, il y a environ 8 000 à 10 000 ans, la poule est passée d’un animal proche de l’état sauvage à un compagnon familier des sociétés humaines. Les premières poules vivaient en liberté autour des habitations, se nourrissaient de ressources naturelles et pondaient peu, de façon saisonnière. Longtemps, la poule a été un animal polyvalent de basse-cour, rustique et peu exigeant, fournissant à la fois viande et œufs, ces derniers constituant une source essentielle de protéines pour les familles rurales. La sélection était alors empirique, basée sur l’observation des meilleures pondeuses.

À partir du XIXᵉ siècle, puis surtout au XXᵉ siècle, la poule entre dans une phase de spécialisation. Les progrès de l’agronomie et de la zootechnie ont permit une sélection génétique ciblée, distinguant clairement les lignées de ponte de celles destinées à la viande. Parallèlement, l’alimentation devient rationnelle et scientifique, avec des rations équilibrées en énergie, protéines, acides aminés, vitamines et minéraux, notamment le calcium pour la coquille. Ces avancées ont permit à la poule d’exprimer pleinement son potentiel génétique et de passer de quelques dizaines d’œufs par an à près de 300 œufs chez la pondeuse moderne.

Aujourd’hui, le nombre et la qualité des œufs ayant atteint un plafond biologique, la priorité de la sélection de la poule pondeuse est donnée à la robustesse, à la longévité et à la résistance aux maladies, afin de prolonger la durée de ponte tout en réduisant le recours aux traitements sanitaires. L’efficacité alimentaire, l’adaptation aux modes d’élevage alternatifs (autres que le système en cages) et le maintien d’une bonne qualité de coquille sur toute la vie de la poule sont également des critères centraux. L’objectif est de concilier performance, bien-être animal et durabilité environnementale.

Production et consommation mondiale d’œufs

L’œuf de poule: l’essentiel en 15 points

1/ L’œuf est composé d’un jaune (vitellus), entouré de trois couches de blanc ou albumen (liquide, dense et liquide). Le jaune est riche en matière grasse et plus léger que le blanc et a tendance à flotter. Deux chalazes, formées de blanc dense en spirale, maintiennent le jaune au centre. L’ensemble est protégé par deux membranes, une chambre à air au gros bout et une coquille calcaire recouverte d’une fine cuticule. 2/ La poule a un seul ovaire qui produit les ovules, appelés jaunes. Arrivé à maturité, le jaune se détache de l’ovaire et en descendant le long de l’oviducte, le jaune s’entoure successivement par les trois couches du blanc, les membranes coquillères et enfin la coquille et la cuticule. 3/ La poule ne peut produire qu’un seul œuf à la fois. La formation complète d’un œuf dure environ 26 heures, ce qui explique qu’aucune poule ne ponde strictement tous les jours. De nos jours, certaines pondeuses arrivent à pondre jusqu’à 300 œufs la première année. 4/ Une poule peut vivre plusieurs années. En élevage intensif, la ponte diminue fortement après la première année. Les poules sont généralement réformées après une année de ponte (vers 18 mois d’âge), leur rendement économique devenant insuffisant. Elles sont abattues et utilisées dans aliments chats et chiens. 5/ La coquille de l’œuf est poreuse et laisse passer l’air et l’humidité. Avec le temps, la chambre à air augmente. Un œuf frais est lourd et coule dans l’eau, tandis qu’un œuf ancien est plus léger et flotte. 6/ Dans un œuf frais, le blanc dense est épais et bien ramassé. En vieillissant, il se liquéfie et l’œuf s’étale davantage après cassage. 7/ La couleur de la coquille de l’œuf (blanche ou brune et parfois bleue) est d’origine génétique et dépend de la race et de la poule. Il n’influence pas la qualité nutritionnelle du contenu. Les poules à œufs blancs, plus légères consomment moins d’aliment et sont mieux adaptées aux climats chauds. Elles dominent en Tunisie alors que nos voisins préfèrent les œufs à coquille teintée. 8/ La couleur du jaune dépend de l’alimentation, notamment de la teneur en caroténoïdes. Les poules consommant de la verdure produisent des jaunes très foncés. Dans les élevages intensifs on peut ajouter des pigments colorants naturels dans l’aliment pour avoir des œufs à jaune très coloré (jaune orange et même rouge). 9/ La poule peut pondre de gros œufs à plusieurs jaunes (2, 3 et même 4). Ces œufs résultent de l’émission simultanée de plusieurs ovules, surtout en début de ponte ou après une forte stimulation lumineuse. Ils posent des problèmes de gestion et d’écoulement. Ils sont peu recherchés en production commerciale. 10/ On peut rencontrer parfois de petits œufs sans jaune. Ces œufs se forment lorsqu’un fragment de tissu se détache de l’ovaire et déclenche la formation du blanc et de la coquille. 11/ Le poids de l’œuf dépend de plusieurs facteurs comme la race de la poule, l’âge, l’alimentation et le stade de ponte. Un œuf moyen pèse environ 60 grammes. 12/ En été et en raison de la chaleur, la consommation d’aliment par la poule diminue, la ponte baisse et les coquilles deviennent plus minces et plus fragiles. 13/ La poule n’a pas besoin du coq pour pondre et les élevages intensifs ne comprennent que des poules. Au couvoir, les poussins mâles sont éliminés à l’éclosion après sexage, les éleveurs n’achètent que les poussins femelles destinés à l’élevage, futures pondeuses. 14/ Une poule ne possède qu’un seul ovaire fonctionnel et, en cas de disfonctionnement de cet organe, le taux d’hormones femelles diminuent et la poule s’arrête de pondre et développe des caractères masculins (plumage, crête…) sans changer réellement de sexe. 15/ La coquille peut véhiculer des germes de salmonellose d’origine fécale à l’origine de gastro-entérites. Le risque est très faible si l’élevage est bien géré sur le plan sanitaire et les œufs correctement manipulés. Eviter toutefois de consommer des œufs crus et bien les cuire surtout pour les personnes à risque comme les femmes enceintes, enfants et personnes âgées.

Bien avant l’agriculture, les premiers humains consommaient déjà des œufs d’oiseaux sauvages, de reptiles ou de poissons, une ressource saisonnière facile à collecter et riche en énergie. La domestication de la poule (Gallus gallus domesticus), il y a environ 8 000 à 10 000 ans en Asie du Sud-Est, marque un tournant. D’abord utilisée pour les combats de coqs, la viande et les rites religieux, la domestication a rendu l’œuf plus disponible, transportable et stockable.

Dans l’Antiquité, l’œuf acquiert une forte dimension symbolique. En Égypte, il représente la naissance du monde et fait l’objet de techniques précoces d’incubation artificielle. Chez les Grecs, il reste un aliment simple mais chargé de sens. Les Romains, quant à eux, diffusent largement la poule et intègrent l’œuf à une gastronomie plus élaborée. Au Moyen Âge, l’œuf devient un aliment central de l’alimentation paysanne, produit localement et à faible coût. Tandis qu’à la Renaissance il gagne ses lettres de noblesse culinaires, notamment dans les pâtisseries, les sauces et les pâtes. Aux XIXᵉ et XXᵉ siècles, l’urbanisation et les progrès techniques transforment la poule en animal d’élevage spécialisé, permettant l’essor de la production intensive. Aujourd’hui, l’œuf est l’un des aliments les plus consommés au monde, présent dans toutes les cuisines du monde.

La production mondiale d’œufs connaît une croissance continue depuis plusieurs décennies, portée par la demande croissante en protéines accessibles et par l’urbanisation. En 2023, elle est estimée à plus de 1 600 milliards d’œufs, soit plus de 90 millions de tonnes. La Chine domine largement, avec environ un tiers du total de la production mondiale, suivie par l’Inde, les États-Unis, le Mexique et le Brésil. En Europe, des pays comme la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie occupent une place importante.

Pour répondre à une demande sans cesse croissante, la production s’est fortement industrialisée, notamment dans les pays à forte densité de population. Aujourd’hui, une grande partie des œufs consommés dans le monde provient d’élevages intensifs avec les impératifs de rendement et de rentabilité. Dans ces systèmes, les poules sont souvent élevées par milliers, parfois par centaines de milliers, dans des bâtiments fermés, sous éclairage artificiel, avec une alimentation standardisée. L’objectif est de maximiser la production d’œufs, réduire les coûts et garantir une production régulière tout au long de l’année.

La majorité des œufs produits dans le monde provient encore de l’élevage des pondeuses en cage. Toutefois, des systèmes alternatifs et plus respectueux du bien-être animal (au sol, plein air, biologique) progressent, surtout dans les pays développés, sous l’effet des réglementations et des attentes sociétales. La transition vers des modes de production plus durables constitue aujourd’hui l’un des grands enjeux de la filière œuf à l’échelle mondiale. Cette filière représente un poids économique considérable et évolue vers des segments à plus forte valeur ajoutée, tels que les œufs biologiques ou enrichis (tels les œufs riches en oméga 3).

La consommation d’œufs est quasi universelle, mais reste très contrastée selon les régions. La moyenne mondiale avoisine 180 œufs par habitant et par an, avec des niveaux particulièrement élevés dans des pays comme le Mexique (400 œufs/personne/an), le Japon 320, la Chine ou les Pays-Bas. En Amérique du Nord la consommation est de 220-230 œufs/habitant/an, et en Europe la moyenne est de 250 œufs/an. À l’inverse, en Inde la consommation n’est que de 80 œufs/habitant/an et dans certaines régions d’Afrique subsaharienne, la consommation demeure très faible, principalement en raison de contraintes économiques et d’un accès limité aux produits avicoles.

L’œuf, un aliment presque parfait

Sur le plan nutritionnel, l’œuf est souvent qualifié d’« aliment presque parfait ». L’œuf est composé de trois parties complémentaires. Une coquille (qui représente environ 10% du poids de l’œuf), un blanc (55-60%) et un jaune (35-40%). La partie consommable de l’œuf est composée essentiellement de 74% d’eau, 13% protéines, 11% de lipides, 1% de glucides et 1% de minéraux.

La coquille, constituée essentiellement de carbonate de calcium, protège le contenu et joue un rôle essentiel dans les échanges gazeux. Le blanc (albumen), majoritairement formé d’eau et de protéines de haute qualité, assure la protection du jaune et constitue une source importante d’acides aminés essentiels. Le jaune, véritable cœur nutritionnel de l’œuf, concentre les lipides, les vitamines liposolubles (A, D, E, K), une partie des vitamines du groupe B, ainsi que des minéraux et des pigments naturels.

Un œuf moyen apporte des protéines de très haute qualité, contenant tous les acides aminés essentiels dans des proportions idéales. Ces protéines sont facilement digestibles et jouent un rôle clé dans la construction des muscles, des tissus et du système immunitaire. Le jaune, contient des vitamines liposolubles (A, D, E et K), des vitamines du groupe B (notamment la B12), des minéraux essentiels comme le phosphore, le sélénium et le fer, ainsi que des antioxydants bénéfiques à l’organisme.

Cette organisation biologique fait de l’œuf un aliment complet, conçu pour nourrir et protéger un embryon en développement qui donnera naissance à un beau petit poussin plein de vie.

L’œuf est l’un des rares aliments naturels à fournir presque tous les nutriments essentiels au corps humain. Il est considéré comme une référence en matière de protéines, grâce à un équilibre optimal en acides aminés et une excellente digestibilité. Il apporte des nutriments essentiels au bon fonctionnement de l’organisme, notamment la choline, indispensable au cerveau et au métabolisme, ainsi que des vitamines et des minéraux contribuant à l’immunité, à la santé osseuse et à la vision. Peu coûteux, rassasiant et polyvalent, il joue un rôle important dans la prévention des carences nutritionnelles et constitue un allié précieux d’une alimentation saine et diversifiée.

L’œuf a été longtemps injustement accusé à tord à cause de sa teneur élevée en cholestérol apporté par le jaune. Les recherches récentes ont largement montré que, consommé avec modération, l’œuf n’augmente pas le risque cardiovasculaire chez la majorité des personnes en bonne santé.

Utilisation des œufs

L’œuf occupe une place centrale dans la cuisine mondiale, à la fois comme aliment à part entière, ingrédient de base et outil culinaire. Sa richesse nutritionnelle, sa capacité à coaguler, émulsionner, lier, mousser ou épaissir en font un produit unique, utilisé aussi bien dans les cuisines populaires que dans la haute gastronomie.

Partout dans le monde, l’œuf s’adapte aux cultures, aux goûts et aux traditions, donnant naissance à une extraordinaire diversité de préparations, qu’il soit consommé seul, intégré à un plat ou transformé en ingrédient culinaire. Sa simplicité, son faible coût, sa rapidité de préparation et sa polyvalence expliquent pourquoi il est l’un des aliments les plus utilisés et les plus appréciés au monde. Il s’adapte à toutes les cuisines et à tous les niveaux de la gastronomie. L’œuf se consomme sous des formes simples et universelles (bouilli, au plat, brouillé, poché ou en omelette) mais intervient aussi dans une grande diversité de plats emblématiques selon les cultures. Sur le plan organoleptique, l’œuf se distingue par une saveur douce et équilibrée, une texture contrastée entre le fondant du jaune et la légèreté du blanc, ainsi qu’une remarquable aptitude à capter et révéler les arômes des ingrédients qui l’accompagnent.

Omelette du matin, gâteau familial, mayonnaise maison ou plat gastronomique, les œufs sont partout. Ils sont l’ami du célibataire, des personnes vivant seules et qui veulent préparer rapidement de quoi manger, un repas simple, nutritif et rassasiant. Les nutritionnistes sont unanimes pour dire que deux œufs remplacent une bonne portion de viande tout en étant beaucoup moins chers.

Dans la cuisine tunisienne, l’œuf est très présent dans les plats du quotidien, la chakchouka, les ojjas (au merguez, aux crevettes ou au thon). En pâtisserie, l’œuf est un ingrédient fondamental. Il entre dans la composition de nombreux gâteaux et douceurs. Les œufs sont indispensables pour lier les divers ingrédients, donner du moelleux aux gâteaux et assurer la tenue des farces à base d’amandes ou de noisettes. Ils sont aussi utilisés dans des desserts plus simples, comme les crèmes, les flans et certaines préparations à base de semoule. Dans les industries agroalimentaires, l’œuf est un ingrédient clé grâce à ses propriétés technologiques et nutritionnelles. Utilisé sous forme d’ovoproduits (œufs entiers sans les coquilles, jaunes ou blancs liquides, surgelés ou en poudre), il garantit une qualité constante, un dosage précis et une excellente sécurité sanitaire. Par sa polyvalence, l’œuf contribue fortement à la qualité et à la diversité des aliments transformés.

Le jaune d’œuf est particulièrement recherché pour son pouvoir émulsifiant, essentiel dans les sauces, mayonnaises et produits traiteurs. Le blanc est utilisé pour ses capacités de moussage et de gélification indispensables dans la pâtisserie, les biscuits et les desserts aérés. L’œuf entier joue un rôle de liant, de texturant et de stabilisant dans les pâtes, les plats cuisinés, les produits panés et certaines charcuteries.

En boulangerie-pâtisserie industrielle, l’œuf améliore le volume, la texture, la couleur et les arômes des produits. Il est également utilisé pour enrichir les aliments en protéines de haute valeur biologique, notamment dans les produits nutritionnels spécifiques.

Conclusion

Longtemps considéré comme un aliment simple, banal et bon marché, l’œuf occupe aujourd’hui une place centrale dans nos assiettes, un produit aux qualités remarquables, rendu accessible à tous grâce à des méthodes de production intensives qui s’appuient sur une sélection scientifique ciblées de poules devenues de vrais machines à pondre et des progrès remarquables en matière de nutrition animale et de maitrise sanitaire. L’œuf restera sans doute pour encore longtemps une source de protéines animales les moins chères et un pilier de notre alimentation.

