Souad Guellouz: Née pour être écrivaine, romancière et poétesse

Doyenne des écrivaines tunisiennes en langue française, Souad Guellouz est décédée le 26 janvier 2026, à l’âge de 88 ans. «Elle laisse une œuvre riche dont des écrits variés: une pièce de théâtre, 5 nouvelles, un recueil de poèmes, deux recueils de notes et des communications. Mais malgré la valeur de ces écrits, Souad Guellouz reste une romancière consacrée avant tout. Dès son premier roman La tribu moderne écrit à l’âge de 18 ans et publié en 2018 dans ses œuvres complètes, le talent d’une future romancière était déjà là», témoignera Fatma Lakhdar, universitaire, qui a traduit en arabe nombre de ses textes.

«Elle était née pour être écrivaine, romancière, poétesse, dira son oncle Charfeddine Guellouz. Souad a ouvert les yeux au milieu d’une grande famille, relativement ouverte, implantée dans le village pittoresque de Metline. Un grand-père imam et notaire, un père haut fonctionnaire, très cultivé et moderne ainsi que sa mère qu’elle adorait par-dessus tout, ont influencé sa vie: elle portait le sefsari lors de ses déplacements à Metline et vivait sa modernité à Tunis. Autour d’elle, sa sœur, les frères, les oncles, les tantes, les grands oncles et grandes tantes à plusieurs degrés et de tous âges, formaient une foule familière et proche d’elle malgré sa diversité. Il y avait dans ce mélange sympathique de neveux-nièces-oncles-tantes un côté rassembleur où l’âge importait plus que la proximité parentale. Ainsi le plus âgé de tous, feu Si Azzedine, était le neveu de tous ses oncles mais avait un statut de frère aîné et tout le monde l’appelait Sidi.» Un mari aimant, exceptionnel, feu Salah El Mufti et un fils affectueux, Faouzi, lui procureront beaucoup de bonheur.

