Abdelkader Mâalej: L’angliciste des services de l’information

Bourguiba tenait beaucoup à disposer de services d’information et de communication étoffés et efficaces. Béchir Ben Yahmed, Mohamed Masmoudi et Chedli Klibi en ont pris les commandes dès l’aube de l’indépendance, s’entourant de belles plumes en arabe et en français et de bons traducteurs en anglais. Jeune licencié en lettres anglaises, Abdelkader Mâalej sera rapidement incorporé dans le staff, dès 1965. Chargé de la traduction, de la révision et de l'édition et maîtrisant parfaitement l’anglais et l’arabe, outre le français, il se dédiera avec compétence à une tâche délicate. De plus, il ne manquera pas d’assurer des séances de traduction simultanée et même d’enseigner cette matière à l’université.

Abdelkader Mâalej était aussi un auteur éclectique. Accédant au fonds documentaire du Centre national de documentation et à diverses autres sources, il y avait puisé, en plus de ses propres recherches, des éléments utiles qui nourriront nombre de ses ouvrages. C’est ainsi qu’il publiera notamment "Le makhzen en Tunisie, les Djellouli", "Les pionniers de la presse à Sfax", "La presse féminine en Tunisie", "Soixante ans d'histoire de la presse", et d’autres livres. Juste à la veille de son décès, il avait confié à son éditeur son dernier ouvrage intitulé «De la traduction et de ses problématiques.»

Abdelkader Mâalej était un fin lettré, précis dans le choix des terminologies, curieux d’apprendre davantage sur l’histoire des grandes figures tunisiennes et de la presse. Fidèle en amitié, ponctuel et respectueux des autres, il avait gagné l’estime de tous.

