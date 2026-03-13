Entrepreneuriat et intelligence artificielle: pourquoi il faut repenser les méthodes d’accompagnement

Par Mohamed Fitouri - L’entrepreneuriat connaît aujourd’hui une transformation profonde sous l’effet des avancées rapides de l’intelligence artificielle (IA). Longtemps considérée comme une technologie réservée aux grandes entreprises ou aux secteurs hautement technologiques, l’IA devient progressivement accessible à un large public d’entrepreneurs (Al-Mamary, 2025). Des outils capables d’analyser des marchés, de générer du contenu, d’optimiser des stratégies commerciales ou encore de concevoir des prototypes sont désormais à portée de clic.

Cette évolution modifie profondément la manière dont les entrepreneurs conçoivent, développent et pilotent leurs projets. Elle transforme également les modalités d’accompagnement entrepreneurial, en particulier pour les entrepreneurs novices qui se trouvent aujourd’hui face à un environnement à la fois riche en opportunités et complexe à appréhender (Audretsch & Belitski, 2020).

Dans ce contexte, la question n’est plus seulement de savoir comment créer une entreprise, mais aussi comment accompagner efficacement les entrepreneurs dans un monde où l’intelligence artificielle devient progressivement un partenaire du processus entrepreneurial (Ferrati, Kim & Muffatto, 2024).

L’intelligence artificielle: un levier pour démocratiser l’entrepreneuriat

L’intelligence artificielle contribue à réduire certaines barrières traditionnelles à l’entrée dans l’entrepreneuriat. Des tâches qui nécessitaient auparavant des ressources financières importantes ou des équipes spécialisées peuvent aujourd’hui être réalisées par un entrepreneur seul (Fossen, McLemore & Sorgner, 2024).

Les outils d’IA permettent de réaliser rapidement des analyses de marché, de concevoir des stratégies marketing personnalisées, d’automatiser la gestion de la relation client ou encore de générer des prototypes de produits et services numériques. Ces technologies peuvent améliorer la qualité des décisions entrepreneuriales, renforcer l’innovation et accroître la productivité des jeunes entreprises (Al-Mamary, 2025).

Cependant, cette démocratisation technologique ne signifie pas que l’entrepreneuriat devient plus simple. L’abondance d’outils numériques, la rapidité des évolutions technologiques et la complexité des données disponibles exigent des compétences nouvelles que tous les entrepreneurs ne possèdent pas (Audretsch & Belitski, 2020).

La relation d’accompagnement: un pilier de la réussite entrepreneuriale

La littérature en entrepreneuriat souligne l’importance du mentorat et de l’accompagnement dans la réussite des entrepreneurs. Les incubateurs, les accélérateurs, les programmes universitaires et les réseaux de mentors jouent un rôle essentiel dans l’accès aux ressources, aux réseaux professionnels et aux opportunités de financement (Shane, 2003).

L’accompagnement ne consiste pas uniquement à fournir des conseils techniques. Il constitue également un processus d’apprentissage, de socialisation et de développement des compétences entrepreneuriales. Mais à l’ère de l’intelligence artificielle, cette relation d’accompagnement est appelée à évoluer.

L’IA comme outil d’augmentation de l’accompagnement



Les outils d’IA peuvent assister les entrepreneurs dans différentes étapes du processus entrepreneurial : génération d’idées, validation de marché, analyse concurrentielle, conception de stratégies commerciales ou gestion financière (Fossen, McLemore & Sorgner, 2024).

L’IA peut agir comme un outil d’augmentation de l’accompagnement, permettant aux mentors de se concentrer sur les dimensions les plus stratégiques et humaines de l’entrepreneuriat : la vision du projet, le leadership, la gestion de l’incertitude et la construction de réseaux (Ferrati, Kim & Muffatto, 2024).

Toutefois, ces technologies ne peuvent se substituer à l’expérience humaine et à la dimension relationnelle de l’accompagnement (Shane, 2003).

Une opportunité pour l’écosystème entrepreneurial tunisien



Pour la Tunisie, cette transformation représente une opportunité stratégique. L’intégration de l’IA dans les programmes d’accompagnement pourrait renforcer l’efficacité des incubateurs, des accélérateurs et des dispositifs universitaires de soutien à l’entrepreneuriat, tout en améliorant la compétitivité des startups dans un environnement globalisé (Al-Mamary, 2025).

Dans un monde où les technologies évoluent rapidement, l’accompagnement entrepreneurial doit lui aussi évoluer afin de permettre aux entrepreneurs novices de tirer pleinement parti des nouvelles opportunités offertes par l’intelligence artificielle.

Dans un monde où l’intelligence artificielle redéfinit les règles de l’innovation, la véritable question n’est plus de savoir si les entrepreneurs doivent utiliser l’IA, mais comment les écosystèmes entrepreneuriaux doivent évoluer pour les accompagner efficacement.

Mohamed Fitouri

Maître-assistant à la FSEG Mahdia – Université de Monastir

Chercheur au laboratoire LISEFE (FSEG Tunis)

Ses travaux portent sur l’entrepreneuriat, l’innovation et l’évolution des écosystèmes entrepreneuriaux à l’ère du numérique.

Références

1. Al-Mamary, Y. (2025). The transformative power of artificial intelligence in entrepreneurship. Future Business Journal.

2. Audretsch, D., & Belitski, M. (2020). Entrepreneurial ecosystems in cities. Journal of Technology Transfer.

3. Ferrati, F., Kim, P., & Muffatto, M. (2024). Generative AI in entrepreneurship research. Foundations and Trends in Entrepreneurship.

4. Fossen, F., McLemore, T., & Sorgner, A. (2024). Artificial intelligence and entrepreneurship. IZA Discussion Paper.

5. Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship. Edward Elgar.



