L’ATB et Visa lancent un grand jeu-concours : En route pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

L’Arab Tunisian Bank (ATB), en partenariat avec Visa international, revient avec un nouveau jeu-concours dédié à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Du 18 février au 25 mars 2026, les porteurs de cartes Visa de l'ATB auront l'opportunité de remporter des prix exceptionnels, allant d'un voyage mémorable aux États-Unis à des équipements high-tech.

Une expérience internationale à portée de carte

Fidèle à sa stratégie de proximité et d’innovation, l’ATB offre à ses clients bien plus qu’un service bancaire.

Cette année, et après avoir fait gagner de magnifiques séjours au Maroc pour profiter de la CAN, le partenariat avec Visa prend une nouvelle fois une dimension spectaculaire:

• Pour les détenteurs de cartes Internationales : Un voyage exclusif pour deux personnes aux États-Unis pour vivre l'effervescence de la Coupe du Monde.

• Pour les détenteurs de cartes Nationales : Cinq téléviseurs 55 pouces sont mis en jeu pour vibrer au rythme des matches.

Chaque transaction effectuée avec la carte augmente mécaniquement les chances de gagner l’un de ces cadeaux de rêve

Promouvoir la digitalisation des paiements

Au-delà de l'aspect ludique, ce concours s'inscrit dans la volonté de l'ATB de promouvoir une utilisation responsable, sécurisée et fluide des moyens de paiement digitaux. En encourageant l'usage de la carte Visa pour les achats du quotidien, la banque réaffirme son engagement dans la transformation numérique du paysage financier tunisien.

Comment participer?

La participation est automatique et gratuite pour tous les clients détenteurs de cartes Visa ATB effectuant des paiements durant la période du concours. Plus la carte est utilisée, plus le client multiplie ses chances d'être tiré au sort.

Pour plus d’informations sur le règlement du jeu et les modalités de participation, les clients peuvent consulter le site officiel de la banque www.atb.tn ou se rendre dans l’agence ATB la plus proche.



