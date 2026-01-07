La Tunisie, premier investisseur africain en France, en nombre de projets

Fait significatif, des entreprises tunisiennes investissent en France. Business France a assuré en 2025 l’accompagnement de 21 projets d'entreprises tunisiennes pour investir en France. Parmi eux, 13 concrétisés, créant 191 emplois. La Tunisie est ainsi confirmée comme premier investisseur africain en France en nombre de projets. C'est ce qu'a indiqué l’ambassadrice de France à Tunis, Anne Guéguen.

Par ailleurs, 15 entreprises françaises ont été accompagnées dans leur implantation en Tunisie à travers des prestations sur mesure, a-t-elle ajouté. Parmi les temps forts des partenariats entre les deux pays durant l’année 2025, la tenue du Forum Tunisie-France, le 28 octobre à Paris. Il a réuni plus de 250 chefs d’entreprise des deux rives, et a été unanimement salué comme un succès majeur. Aussi, un Club IA France-Tunisie, a été créé en partenariat avec la CDC et la French Tech Tunisie. Il a déjà permis de signer 3 MoU avec des acteurs clés de l’industrie tunisienne.

