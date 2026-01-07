Epson: Innovation, stratégie globale et avenir de l’impression durable

Alors que la région Moyen-Orient et Afrique accélère sa transformation digitale, l’impression demeure un marché stratégique, porté par la demande croissante de solutions économiques, durables et adaptées aux usages hybrides. Epson, pionnier de l’impression, consolide son leadership grâce à une stratégie fondée sur l’innovation durable, un hub régional à Dubaï et des technologies conçues pour répondre aux réalités des marchés émergents.

Suat Özsoy, Vice-Président Commercial Operations Epson META-CWA (Moyen-Orient, Türkiye, Afrique, Asie centrale et occidentale) partage la vision globale du groupe, analyse les dynamiques africaines et détaille le potentiel croissant du marché tunisien.

Quelle est la vision stratégique d'Epson pour la région Moyen-Orient et Afrique, et comment celle-ci influence-t-elle vos priorités opérationnelles?

Notre stratégie repose sur trois piliers fondamentaux : la proximité avec nos clients, l'innovation durable et la transformation technologique, guidés par nos principes fondamentaux : savoir-faire, engagement, créativité et collaboration. Dans la région Moyen-Orient et Afrique, nous soutenons les marchés les plus dynamiques, notamment la Tunisie, en proposant des solutions parfaitement adaptées aux besoins locaux tout en restant pleinement cohérentes avec notre orientation mondiale.

Cela se traduit par des investissements dans des technologies plus propres, un renforcement continu de notre écosystème de partenaires et un engagement à fournir des solutions d'impression et d'imagerie fiables, économiques et durables. Notre ambition est claire: être un moteur clé de la transformation numérique dans la région.

L'innovation fait partie de l'ADN d'Epson. Comment cela se traduit-il dans le secteur de l'impression?

Pour Epson, l'innovation signifie repenser l'expérience d'impression de fond en comble. Nos imprimantes EcoTank sans cartouche, équipées de réservoirs d'encre rechargeables, réduisent considérablement les déchets plastiques tout en permettant de réaliser jusqu'à 90 % d'économies sur les coûts d'encre.(1)

Nous avons également révolutionné le marché avec l'impression zéro chaleur grâce à notre technologie MicroPiezo, qui réduit la consommation d'énergie de 83 % par rapport au laser, diminue les émissions de CO₂ et augmente la productivité globale(2). Des avantages clés pour les organisations qui recherchent à la fois la performance et la responsabilité environnementale.

La durabilité est un pilier stratégique pour Epson. Comment structure-t-elle votre feuille de route?

Nous visons à atteindre la neutralité carbone et à éliminer l'utilisation des ressources souterraines d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, nous investissons massivement dans la R&D afin de créer des technologies compactes, précises et économes en énergie.

La durabilité est le moteur de toutes nos innovations. Chaque produit est conçu pour minimiser l'impact environnemental, prolonger la durée de vie et optimiser l'efficacité énergétique. Nos gammes de produits EcoTank, MicroPiezo et Zéro-chaleur illustrent cet engagement, en permettant aux entreprises de réduire leurs coûts, d'améliorer leur productivité et de renforcer leurs stratégies RSE.(3)

L'année écoulée a confirmé cette dynamique, avec l'adoption croissante de nos technologies durables. Des distinctions internationales telles que les Red Dot Design Awards et la certification EcoVadis Platinum confirment la force de notre approche et renforcent notre crédibilité mondiale.

L’Afrique est souvent présentée comme un marché stratégique. Partagez-vous cette vision?

Absolument. L'Afrique a une population jeune en forte croissance, de grandes ambitions en matière d'éducation et des besoins importants non satisfaits. Sur les 620 000 écoles que compte le continent, un grand nombre d'entre elles ne disposent toujours pas d'équipements adaptés.

Nous déployons des technologies robustes et accessibles spécialement conçues pour le secteur de l'éducation, telles que les imprimantes EcoTank, les projecteurs interactifs et les kits solaires pour les zones non raccordées au réseau électrique, afin de contribuer à la mise en place d'un système éducatif plus inclusif et mieux équipé.

La Tunisie est décrite comme un marché dynamique. Comment Epson y est-elle positionnée?

La Tunisie s’impose comme l’un des marchés les plus dynamiques et ouverts à l’innovation dans la région. Epson y occupe une position de leadership incontestée, ayant réussi à opérer une transition majeure du marché, en faisant évoluer l’impression laser vers des solutions à base d’encre*4. Ce succès illustre pleinement la pertinence et la maturité de nos technologies, et constitue un modèle de référence que nous ambitionnons de déployer sur d’autres marchés africains.

Notre succès en Tunisie repose sur une offre solidement établie et parfaitement adaptée aux besoins des particuliers, des PME et des grandes entreprises. Le marché tunisien, particulièrement ouvert à l’innovation, a accueilli avec enthousiasme nos solutions EcoTank et nos technologies d’impression zéro chaleur, reconnues pour leur efficacité économique, leur fiabilité et leur durabilité. Cette dynamique est particulièrement marquée dans les secteurs de l’éducation, des administrations publiques et des PME, où les organisations s’orientent activement vers des modèles plus économiques et respectueux de l’environnement.

Parallèlement, la numérisation connaît une accélération significative, portée par l’adoption croissante des scanners, des solutions d’archivage numérique et des technologies connectées. Cette évolution illustre concrètement comment une innovation durable peut générer une valeur commerciale tangible tout en soutenant les objectifs nationaux de transformation numérique.

Un élément clé de cette réussite réside dans notre vaste réseau de partenaires locaux. Bien au-delà de simples revendeurs, ce sont de véritables experts de terrain, profondément ancrés dans les réalités du marché tunisien. Ils jouent un rôle central en assurant l’installation, la formation et le support technique, garantissant ainsi une intégration optimale de nos solutions dans les environnements publics, éducatifs et professionnels.

En étroite collaboration avec ces partenaires, nous développons des technologies conçues pour répondre aux contraintes concrètes du terrain : des imprimantes à faible consommation d’énergie adaptées aux climats chauds, des projecteurs robustes pour un usage intensif en salle de classe, ainsi que des solutions autonomes destinées aux zones sujettes aux coupures d’électricité. Notre priorité demeure claire : proposer des technologies fiables, accessibles et simples à entretenir, même dans des contextes où les infrastructures sont limitées.

L’expérience tunisienne confirme pleinement la pertinence de notre vision. En conjuguant performance, fiabilité et durabilité, Epson démontre que l’innovation responsable constitue un levier stratégique capable de transformer durablement un marché. Ce modèle inspirant guide aujourd’hui notre démarche à l’échelle régionale, alors que nous accompagnons, à travers l’Afrique, les organisations dans leur transition vers un avenir plus efficace et plus durable.

1) Par rapport aux imprimantes les plus vendues présentant des caractéristiques similaires au Moyen-Orient et en Afrique (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, expéditions du 1er trimestre 2023 au 4e trimestre 2023, publié au 1er trimestre 2024). Comparaison basée sur le rendement moyen lors de l'impression. Coût par page calculé en divisant le prix de vente moyen des bouteilles/cartouches concernées, tel que suivi par IDC, par le rendement. Modèles Epson inclus: série Eco Tank 112 Ink Bottle, série Eco Tank 110 Ink Bottle, série Eco Tank 101 Ink Bottle, série Eco Tank 103 Ink Bottle, série Eco Tank 664 Ink Bottle.



2) Par rapport aux imprimantes laser les plus vendues présentant des caractéristiques similaires au Moyen-Orient et en Afrique (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, expéditions du 1er trimestre 2023 au 4e trimestre 2023, publié au 1er trimestre 2024). Comparaison basée sur la consommation électrique moyenne lors de l'impression/la copie. Consommations électriques tirées des spécifications officielles des fabricants. Modèles Epson inclus : séries M1100, M2100, M3100, M15100, L11160, L14150, L15100, L6400, L6500, L1200, L3200, L3500, L4200, L5200, L5590, L6200.



3) Par rapport aux imprimantes laser les plus vendues présentant des caractéristiques similaires au Moyen-Orient et en Afrique (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, expéditions du 1er trimestre 2023 au 4e trimestre 2023, publié au 1er trimestre 2024). Comparaison basée sur la consommation électrique moyenne lors de l'impression/la copie. Consommations électriques tirées des spécifications officielles des fabricants. Modèles Epson inclus : séries M1100, M2100, M3100, M15100, L11160, L14150, L15100, L6400, L6500, L1200, L3200, L3500, L4200, L5200, L5590 et L6200.



4) Les dernières données IDC concernent le deuxième trimestre de l'année civile 2025.

