News - 12.12.2025

Samir Abdelhafidh aux JE à Sousse : Osons l’innovation, poussons la compétitivité (Album photos)

Samir Abdelhafidh aux JE à Sousse : Osons l'innovation, poussons la compétitivité

«Nous appelons le secteur privé à investir et l’entreprise à innover, monter en gamme et gagner en compétitivité». C’est le message adressé par le ministre de l’Économie et de la planification, Samir Abdelhafidh, à l’ouverture, vendredi matin à Sousse, des Journées de l’Entreprise, organisées par l’IACE. Devant plus de 700 chefs d’entreprise, universitaires, diplomates et invités étrangers, il a souligné la nécessité d’établir des liens solides entre les entreprises, les centres de recherche universitaires et le dispositif de formation professionnelle, afin de s’investir ensemble dans cette démarche.

Abordant la conjoncture économique, le ministre a indiqué que la croissance a atteint 2.4% à fin septembre dernier (il avait annoncé devant le parlement que l’année 2025 se terminerait avec 2.9%). L’inflation a été comprimée à 4.9% durant les deux derniers mois. Autant a-t-il relevé ces «bons indicateurs», autant a-t-il appelé à réaliser de meilleures performances grâce aux multiples atouts dont jouit la Tunisie et eu égard aux grands défis qui se multiplient.

