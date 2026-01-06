Commémoration ce vendredi au CNOM du 40ème jour du décès de Dr Mounira Masmoudi Nabli

Par Pr Zahra Marrakchi - À l’occasion de la commémoration ce vendredi 9 janvier 2026 du 40ᵉ jour du décès de feue le Dr Mounira Masmoudi Nabli, l’Association HANEN et l’Alliance Tunisienne de Lutte contre le Tabac rendent un hommage profond et reconnaissant à cette médecin engagée, militante infatigable et grande figure de la santé publique en Tunisie. La cérémonie aura lieu à la Maison du Médecin, siège du CNOM, Rue Malaga 2092-Tunis El Manar 1, à partir de 15h

Décédée le 20 novembre 2025, son départ a laissé un vide immense, tant sur le plan professionnel qu’humain. Le Dr Mounira Masmoudi Nabli était bien plus qu’une collègue: elle était une amie précieuse, une femme de conviction et une bâtisseuse discrète mais déterminée.

Médecin depuis 1983, elle a consacré 43 années de sa vie au service de la santé et de la prévention. Dr Masmoudi Nabli a débuté sa carrière au Centre de Santé de Base de Mnihla où elle a exercé pendant dix ans, au plus près des populations, ancrant très tôt son engagement pour une médecine humaine, accessible et préventive.

En 1993, elle rejoint la Direction des Soins de Santé de Base au Ministère de la Santé, où elle exercera jusqu’en 2012. En tant que Médecin chef de service des Maladies Non Transmissibles et Inspecteur divisionnaire de la Santé, elle a marqué durablement les politiques nationales de santé publique. Visionnaire, elle a contribué de manière déterminante à la création et au développement de nombreux programmes nationaux, notamment dans les domaines du diabète, de l’hypertension, de la santé oculaire, de la santé mentale, de la lutte contre le cancer et le tabagisme, ainsi que de la promotion de l’activité physique.

Convaincue que la prévention passe aussi par l’innovation, elle a collaboré étroitement avec l’Organisation Mondiale de la Santé, participant au déploiement de programmes pionniers de prévention par SMS, tels que M-Cessation et M-Diabète. Après sa retraite, elle a poursuivi son engagement avec la même énergie au sein de plusieurs associations, dont l’Alliance Tunisienne de Lutte contre le Tabac, l’association Sport pour Tous, l’Association du Développement Médical Continu de Ben Arous, les Scouts Tunisiens, et tout particulièrement l’Association HANEN pour la promotion de l’allaitement maternel.

Au sein de HANEN, où elle a exercé deux mandats consécutifs, le Dr Mounira Masmoudi Nabli a profondément marqué les esprits. Elle considérait l’allaitement maternel comme un enjeu essentiel de santé publique, de prévention et de justice sociale. Son écoute, sa sagesse, son humour discret et sa capacité à fédérer faisaient d’elle une présence rassurante et unanimement respectée.

Aujourd’hui, si la douleur de son absence demeure vive, son héritage reste immense. Elle nous laisse l’exemple d’une vie consacrée au service de l’humain, au savoir et à l’engagement. Son œuvre et ses valeurs continueront d’inspirer nos actions et de guider nos combats.

À sa famille, à ses enfants et à l’ensemble de ses proches, nous adressons nos pensées les plus sincères et nos condoléances les plus émues.

Que Dieu Tout-Puissant lui accorde Sa miséricorde et fasse de son souvenir une lumière qui continue de nous guider.

Pr Zahra Marrakchi



