12 janvier 2010 : Une journée inoubliable, le décès de Hedi Annabi, envoyé spécial de l'ONU à Haïti, lors de l'épouvantable séisme (Album photos)

‘‘Thrustee of the Dag Hammarskjöld Medal to Tunisian Diplomat And / or Deputy Secretary General of the United Nations, And Special Representative of the Secretary General to Haïti,

Chief of MINUSTAH, Hedi Annabi’’

Par Abdelaziz Annabi, M.D - Je reviens avec tristesse en cette Journée qui sonne le glas des quinze premières années de la tragique catastrophe qui a décimé le siège du Quartier Général de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) et le peuple haïtien déjà meurtri par tant de souffrances dans le séisme de magnitude 7, 3 qui a foudroyé la baie de Port-au-Prince le 12 janvier 2010 à 16h 53 GMT.

The Day 1 / 12, désormais, qui a ravi mon frère Hedi Annabi, Représentant-Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Haïti et Chef de la MINUSTAH au top floor de l’Hôtel Christopher Palace qui abritait la Mission de l’ONU dans la capitale haïtienne au côté de ses deux adjoints, le Brésilien Luiz Carlos da Costa, Représentant Spécial-Adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies et Commandant en Chef en Second de la Force des Casques Bleues en Haïti, Légende du Département des opérations humanitaires et du maintien de la paix (DPKO), et Doug Coates du Canada, Superintendant de la Police Royale Montée Canadienne et Chef de la Police de l’ONU en Haïti, qui étaient en réunion à l’heure du drame avec des Représentants de la République populaire de Chine pour le déploiement d’officiers de police et de policiers Chinois et le renforcement de la sécurité d’Haïti.

Doug Coates: héro de la police Montée Royale du Canada et adjoint en second

La tragédie d’Haïti dans l’imaginaire des survivants de la MINUSTAH, dont l’Agent de Protection Rapprochée (APR) du Chef de Mission et Représentant-Spécial du Secrétaire Général en Haïti, Hedi Annabi, et Kim Bolduc, Représentante Spéciale-Adjointe du Secrétaire Général et Cheffe en Second de la Mission des Nations Unies en Haïti, qui ont survécu miraculeusement au tremblement de terre, a bien pu être à l’instant ‘‘t’’ de la déflagration, le sentiment d’une terrible explosion!

Tant les rescapés des membres de la MINUSTAH étaient habités par l’horreur de l’attaque terroriste de l’Hôtel Canal à Bagdad, qui a frappé le siège de la Mission d’Assistance des Nations Unies pour l’Irak (MANUI) le 19 août 2003, dont 22 personnes ont perdu la vie, emportant avec eux le Représentant-Spécial du Secrétaire Général en Irak et Haut- Commissaire des droits de l’homme aux Nations Unies, le Brésilien de Rio de Janeiro, Sergio Vieira de Mello, et l’Officier Spécial pour les Affaires Politiques du Staff du Représentant Spécial du Secrétaire Général, l’Ecossaise Fiona Watson, qui étaient proches de Hédi.

J’ai le triste privilège de rapporter fidèlement ce que m’a révélé Louise Frechette, Ancienne Adjointe du Secrétaire Général Kofi Annan et Vice-Secrétaire Général des Nations Unies, en présence de Peter Due, Assistant-Spécial du Secrétaire Général-Adjoint en charge du Département des opérations du maintien de la paix, Alain Leroy, qui s’est dévoué généreusement au nom du Secrétaire Général-Adjoint auprès des Cent et Un membres des familles endeuillées de la MINUSTAH lors de la Cérémonie officielle commémorative organisée par le Secrétaire Général de l’ONU Ban Ki-moon, qui s’est déroulée au Siège du Quartier Général des Nations Unies au Palais de Verre à New York le 9 mars 2010, qui a rendu un hommage solennel aux quelques cent employés civils, militaires et de police qui ont perdu la vie en Haïti le 12 janvier 2010.

Je cite ce que m’a dit en substance Madame Frechette, à savoir que: Kim Bolduc, la nouvelle arrivée et respectée Cheffe-Adjointe de la MINUSTAH, nommée le 5 novembre 2009 par le Secrétaire Général Ban Ki-moon dans les dernières semaines qui ont précédé le drame en Haïti, était au RDC dans le Hall de la Mission, tandis qu’à ce moment le Représentant Spécial et Chef de Mission Hedi Annabi et ses deux adjoints, le Brésilien, Luiz Carlos da Costa, et le Canadien, Doug Coates, étaient réunis au dernier étage du bâtiment dans le bureau du Chef de Mission avec des diplomates et des hauts cadres de Police de la République populaire de Chine pour la question de la Sécurité d’Haïti et le recrutement de policiers Chinois dans l’Île. Mrs. Bolduc, qui s’apprêtait à rejoindre le Représentant Spécial, Hedi Annabi, après l’important briefing upstairs pour s’entretenir avec lui d’un dossier relatif à la Commission Européenne en Haïti, est sortie à l’extérieur du bâtiment pour faire quelques pas et réfléchir à cet entretien, tandis qu’un ‘‘coup de tonnerre’’ s’est produit, lui a-t-elle dit, et ce qu’elle a vécu et ressenti sur le champ comme une déflagration dévastatrice n’était pas le fait d’une explosion, mais le fait d’une secousse tellurique catastrophique qui venait de terrasser le QG de la MINUSTAH, qu’elle a vu horrifiée tomber et s’écraser littéralement ‘‘sous ses yeux’’ dans la piscine de l’Hôtel Christopher !

L’APR du Représentant Spécial qui était de faction dans le couloir attenant à la porte du Bureau du Patron et Chef de la MINUSTAH où se tenait la réunion avec les Policiers Chinois, a été épargné du fait d’être enseveli dans une poche d’air qui l’a protégé des décombres!

J’ai eu le privilège de le rencontrer en présence de Monsieur Alain Leroy dans le Hall cérémonial des délégués du Quartier Général des Nations Unies où était exposé les Panneaux officiels circonstanciels retraçant la biographie et la carrière des 101 employés du Personnel de la MINUSTAH morts lors du tremblement de terre en Haïti, lors de la cérémonie solennelle du Mémorial dédié aux victimes de la MINUSTAH organisé par le Secrétaire Général Ban Ki-moon, le 9 mars 2010.

Nous sommes littéralement ‘‘tombés dans les bras’’ l’un de l’autre !

I am deeply grateful to H. E. Alain Leroy, who graciously guide me clearly to the person,

who was among the last, and perhaps the closest within the MINUSTAH, to have seen my brother Hedi, alive.

Chacun peut mesurer l’héroïsme de Madame Bolduc qui était en poste à Bassora, à la tête de l’Office de Coordination Humanitaire de l’ONU en Irak (UNOHCI), et qui était aussi parmi la centaine de collègues blessés de la MANUI qui ont survécu à l’attaque à la bombe de l’Hôtel Canal le 19 août 2003, et qui juste après avoir recouvré de ses blessures a repris ses fonctions auprès de l’ONU au poste de Résidente Représentative du programme de développement de l’ONU au Honduras!

Kim Bolduc venait juste d’être nommée par le Secrétaire Général Ban Ki-moon au poste de Représentante Spéciale-Adjointe du Secrétaire Général en Haïti au côté du Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef de la MINUSTAH, Hedi Annabi, quelques semaines par conséquent avant le tremblement de terre en Haïti.

Luiz Carlos da Costa: légende du DPKO et 1er adjoint

Mrs. Bolduc a pris temporairement le leadership de la MINUSTAH éprouvée et meurtrie, en tant que Représentante Spéciale-Adjointe en Haïti et Coordinateur Humanitaire Résident de l’ONU, après le séisme du 12 janvier 2010 qui a ravagé la Ville de Port-au-Prince et ravi les Cent et Un membres du personnel des Nations Unies dans l’écroulement de la Mission à l’Hôtel Christopher, dont le Représentant Spécial du Secrétaire Général Hedi Annabi et ses deux Adjoints Luiz Carlos da Costa et Doug Coates.

By Post of Shoko Nodo, UN Assistant Secretary General & UNDP Administrator, August 19, 2025: ‘‘... I clearly remember the day of August 19, 2003, when the shocking news of the bombing of the Canal Hotel in Bagdad came in,... I was working in the Office of the then UNDP Administrator, Marc Malloch-Brown, ... Though not working directly, I also knew Kim Bolduc, whom I knew as a solid professional rising very fast in her career, and continuated to do so even after the attack, holding several ASG appointments,... faced very serious medical conditions’’.

Mrs. Bolduc said on a interview from UN News Center dated February 25, 2010:

‘‘ ... Although the situations are very different, the similarities probably reside in the fact that both UN Headquarters were located in a Hotel. We are talking about the Canal Hotel and now the Christopher Hotel where we lost a lot of colleagues inside. Although in the Canal Hotel, it was a bomb explosion. People where The same happened for the Christopher Hotel. The building collapsed on hundreds people working inside, its different, at least in my own in that in Irak I was in a fairly bad hope after the bombing, I was among the evacuated injured staff members. Here in Haïti I came out unhamed and I was able to start working right away to gather capacity that was left to carry on the humanitarian work, I remained Officer-In-Charge of the Mission during the first 48 hours because the Special Representative of the Secretary General Hedi Annabi and the Principal Deputy Special Representative of the Secretary General, Luiz Carlos da Costa where missing ...’’.

Mrs. Kim Bolduc

Mrs. Frechette m’a relaté le moment du drame du 12 janvier dont Kim Bolduc a été incidemment le témoin et l’acteur principal à l’extérieur du Siège de la mission en Haïti avec un réalisme qui m’ont fait garder à l’esprit que the Vice 1998-2006’ s Secretary General of the United Nations était sur place au moment de la tragédie et qu’elle comptait parmi les membres du Staff qui ont of survécu au drame !

Il n’en ait rien, dans la mesure où the Former Deputy to the Secretary General Kofi Annan a quitté préalablement ses fonctions à l’ONU depuis le 31 mars 2006 et qu’elle occupait à l’heure du séisme le poste de Distinguished and Challenged Fellow at the Center for International Governance Innovation of Waterlow, Ontario, when She chaIred a project on nuclear energy and the challenges of global governance which concluded with a report issued in February 2010, a few weeks after the 12 January’ s earthquake, and In 2012 She published a study entitled ‘‘UN peacekeeping: 20 years of reform ’’. Mrs. Louise Frechette

Hedi Annabi est à l’image d’autres serviteurs et missionnaires des Nations Unies qui ont perdu la vie en mission, The Secretary General of the United Nations and Nobel Prize Posthum Award Dag Hammarskjöld, The UN Human Right Higher Commissioner of the United Nations and Nobel Prize Counterpart Sergio Vieira de Mello, The UN Special Political Adviser Fiona Watson, et d’autres Casques Bleues et Soldats des opérations humanitaires et du maintien de la paix dans l’ Organisation.

Fiona Watson, by Julian Harston, UN News on September 3, 2003:

‘‘... Woman in a hurry to experience as much as she could, to give as much of herself as she could, and to make a difference’’.

Miss. Fiona Watson

Sergio Vieira de Mello, by Hedi Annabi for the special issue of Secretariat News Honouring victims of the bombing of the United Nations Mission in Irak, following the message from Secretary General Kofi Annan, September 3, 2003:

‘‘...in the Department of Peacerkeeping Operations, Sergio will be remembered as the ultime peace-keeper. He served in most of the major peacekeeping operations: Cambodia, Lebanon, Bosnia, Kosovo, East-Timor and in many other challenging situations. He was part of every battle of peace, for justice and for human dignity. He wanted to be of the action in the field, where he could make a difference and feel the impact of his work. He made us all look good and he had become the symbol of all the ideals that the United Nations stand for.

Yet, he never ceased to be a simple man. He will be remembered just as much for his charm, his natural elegance, his disarming smile, his charisma, his sens of humor, his frequent urge to share a joke with his colleagues in the middle of tense or booring meeting, and his unique ability to interact in the same candid manner with people with all levels, from Heads of State to his most junior colleagues.

Sergio, a part of us died with you, but you will always live in what is left of us,

Your friend, Hedi Annabi’’.

Sergio Vieira de Mello

Hedi Annabi a été mandaté par le Secrétaire Général Kofi Annan pour le représenter aux obsèques de Fiona Watson.

Je me souviens que mon frère était revenu très affecté par cette mission et par la cérémonie religieuse qui s’est déroulée le 3 septembre 2003 dans la Chapelle de Kirkcaldy à 24 miles du petit village natal de pêcheur de Pittenweem of Fife sur la côte-Est de l’Ecosse où Fiona Watson a grandi, au début de laquelle il a prononcé une allocution poignante qui a touché les cœurs au-delà des confessions des personnes présentes, dont les membres de la famille, les collègues et les amis de Fiona Watson et nombreux habitants du village endeuillés et éprouvés par la perte de Fiona.

Citations en souvenir de Hedi Annabi

‘‘ ... It is an enterely fitting tribute for someone who devoted so much of his life to promoting peace and security through dialogue and cooperation!’’

(Message d’Introduction de l’ancien Secrétaire Général des Nations Unies H. E. M. Kofi Annan, qui a adressé une Lettre en date du 8 mars 2010 à M. Alain Leroy, Deputy Secretary General et Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies en charge du Département des opérations humanitaires et du maintien de la paix , lu par M. Le SG-Adjoint Alain Leroy à l’occasion de la cérémonie solennelle de Dedication de la ‘‘Salle Hedi Annabi’’ au DPKO, qui s’est déroulée au QG de l’ONU, le 9 mars 2010).



‘‘ ... Hedi Annabi, a Tunisian national, was a true citizen of the world.

The United Nations was his life and he ranked amongst its most dedicated and commited sons.

He was passionate about its mission and its people.

He gave of himself fully –with energy, discipline and great bravery. From his start as a desk officer for Cambodia to his involvement in literally every peacekeeping operation the UN launched for over a decade, he was the gold standart of service against which all who had the privilege to work with him were measured.

An icon of United Nations peacekeeping, there was no better representative of the international service.

A mild man with the heart of lion, he his remembered by those who knew him for his dry sense of humour, his integrity and his unparalleled work ethic. He was proud of the United Nations Mission in Haïti--proud of its accomplishments in bringing stabilty and hope to Haïti’s people, proud of his United Nations staff.

(UN Secretary-General Ban Ki-moon ‘s 16 January Statement on Hedi Annabi, In New York, UN News and Press Release ).

‘‘... Qui, voilà dix ans, a perdu la vie aux côtés d’une centaine de ses collègues et de milliers de Haïtiennes et de Haïtiens dans le séisme qui a frappé le pays.

Hedi était l’un des piliers du maintien de la paix des Nations Unies.



Alliant au talent diplomatique et à l’érudition une conscience professionnelle sans faille, il a exercé ses fonctions dans le monde entier pendant des décennies sur le terrain comme au Siège.



Il a connu, à la fin de la Guerre froide, la grande expansion des missions de maintien de la paix des Nations Unies et, en œuvrant à leur dynamisme, a contribué à en faire le fleuron et l’emblème de l’action de l’ONU. Il a vécu entre autres succès de l’ONU, les opérations au Cambodge, au Mozambique et à El Salvador.



Lorsque l’Organisation a connu les revers inhérents aux tâches difficiles, il a su contribuer à lui montrer la voie.



Modeste et sans prétention, doté d’un humour pince-sans-rire, Hedi était un fonctionnaire diligent et dévoué.



Décédé en service alors qu’il dirigeait la mission de l’ONU en Haïti, sa perte a laissé un vide dans le monde entier, y compris dans sa Tunisie natale, où il avait fait ses premiers pas de diplomate et où l’on était, à juste titre, fier de le voir œuvrer à un monde meilleur ’’ (Par Antônio Guterres Secrétaire Général des Nations Unies, le 13 janvier 2020, à l’occasion de la Dedication de la ‘‘Salle Hedi Annabi’’ de Conférences à la Maison Bleue des Nations Unies à Tunis).

‘‘... Au-delà de notre chagrin, nos premières pensées vont au peuple Haïtien et à cette terre ravagée par tant de souffrances, au personnel de la MINUSTAH et aux Soldats de la Paix qui partagent le sort des serviteurs de l’Organisation des Nations Unies à travers le monde.



Nous ne pouvons pas ne pas penser aux victimes des catastrophes naturelles qui viennent de frapper tragiquement le Chili, le Portugal, les côtes atlantiques de la France et encore l’Ouganda.

En cet instant, nos pensées se tournent vers Hedi pour exprimer le souhait qu’il aurait émis si Dieu l’avait épargné, le redressement d’Haïti aurait-il affirmé, est plus important que jamais après le séisme et la solidarité internationale est encore plus impérieuse en faveur d’Haïti et en faveur de tous les peuples éprouvés.

Hedi avait été meurtri par les atrocités du génocide Rwandais auquel il avait assisté avec tant d’autres dans l’Organisation, à la fois révoltés et impuissants face à la cruauté des hommes; il a eu sans nul doute dans sa mission en Haïti, le réconfort de constater la détermination des Etats membres et la générosité des donateurs pour réussir la plus lourde et la plus importante mission des Nations Unies dans les Amériques.

Nous sommes fiers de penser que Hedi Annabi accompagnera en esprit l’idéal auquel il s’est identifié.

La Salle des Opérations du QG à New York est l’instrument de mise en œuvre des plans élaborés dans le Département du Maintien de la Paix.

C’est le centre où s’articulent les concepts avec les Missions des Nations Unies, avec les contraintes du terrain, et avec les aspirations des peuples en attente de l’intervention salutaire.

Le cœur battant de toutes les opérations du Maintien de la Paix porte aujourd’hui le nom de l’un de ses fils qui a donné sa vie pour cet idéal’’.

(Abdelaziz Annabi, M. D, Hedi Annabi ‘s Brother, Speaker Special Invited by the UN to the Dedication of the ‘‘Salle Hedi Annabi’’ at the DPKO, on March 9, 2010).

Hedi avait été meurtri par le génocide au Rwanda qu’il a vécu au Département des Opérations du Maintien de la Paix:

‘‘... Il avait compris dans cette tragédie l’immensité de la cruauté humaine, les limites de la solidarité internationale et l’hypocrisie des Etats, plus soucieux de gérer les-images-que de-changer-le monde ! ’’

(Par Le Français H. E. M. Jean Marie Guéhenno, Former Deputy Secretary General and Under Secretary General of the United Nations to the Department of Peace and Humanitarian Operations, auprès de qui Hedi a étroitement travaillé tout au long de la décennie 1997 / 2007 au poste de Second in Command and Special Assistant of the Under SG to the DPKO) .

Extrait du texte adressé au-Monde- par M. Jean Marie Guéhenno et publié dans l’Article mémorable daté du 19 janvier 2010 dans la Page-Disparitions-du Journal, intitulé : Hedi Annabi, chef de la MISSION de stabilisation de l’ONU en Haïti, par le Correspondant permanent du-Monde- auprès des Nations Unies et grand Reporter M. Philippe Bolopion , que Monsieur Guéhenno m’as très courtoisement adressé dans un message de condoléances à l’occasion des funérailles de Hedi à Tunis le 23 janvier 2010.

M. Guéhenno ajoutait en mémoire de Hedi:

‘‘ ... réaliste-convaincu que le monde restait un monde d’Etats et d’égoïsmes-et que qui veut faire l’ange fait la bête-il se méfiait de la rhétorique sonore de la solidarité internationale, il se dévouait pour tous ceux qui ne sont pas à la -table des négociations-et pour lesquels les Nations Unies étaient l’ultime recours; il revoyait méticuleusement chaque rapport, chaque interview du Secrétaire Général, me confiait-il, pour engager la partie d’échecs sans fin au Conseil de Sécurité, avec les Etats membres, dont il fut pendant plus de quinze ans un partenaire redoutable’’.

L’ancien responsable onusien ajoutait dans son message au Monde:

‘‘ ... Dans l’immense catastrophe d’aujourd’hui, il faut la ténacité dont faisait preuve Hedi Annabi pour ne pas se décourager, et repartir !’’

‘‘ ... Discret mais tenace, gouverné par une boussole intérieure que rien ne pouvait affecter, ne cherchant plus à plaire, il avait choisi d’agir dans ce monde plutôt qu’au-dessus de lui!’’

‘‘ ... Modeste, il n’était pas sûr de réussir dans ce nouveau métier de terrain, mais c’est précisément sa modestie qui assura sa réussite !’’

Dans le dernier message de Hedi Annabi à M. Jean Marie Guéhenno, son ancien patron au Département du Maintien de la Paix et des Opérations Humanitaires au Siège de l’ONU daté du 03 janvier 2010, quelques jours avant le tremblement de terre en Haïti; Hedi s’exprimait ainsi:

‘‘... Je dois te dire que je suis très heureux d’être ici; la tâche est difficile mais je trouve mon job passionnant. Nous entamons les législatives en février et en avril, la révision de la Constitution en mai et en juin, et les présidentielles en novembre. Le défi en 2010, sera d’essayer de gérer les tensions électorales et d’assurer un processus crédible, tout en évitant de faire fuir les investisseurs dont on a tant besoin pour créer des emplois et assurer la stabilité que nous avons aidé à instaurer’’.

A Haïti, il rejoignait les humbles dont il n’avait jamais oublié le sort à New York.

Et les Haïtiens avaient compris qu’ils avaient en Hedi Annabi un des leurs.

Hedi a eu sans nul doute, dans sa mission en Haïti, le réconfort de constater la détermination des Etats membres et la générosité des donateurs, pour réussir la plus importante mission des Nations Unies dans les Amériques.

Je voudrais rappeler la considération et la confiance que Hedi portait à M. Perez de Cuellar, ancien Secrétaire Général des Nations Unies, qu’il entretenait tout autant avec son successeur Kofi Annan à qui le liait une filiation fraternelle.

Hedi a ouvert les yeux le 4 septembre 1943 au crépuscule de la Deuxième Guerre mondiale à Stains en Seine Saint-Denis ‘‘entre les mains’’ de notre père, le Dr. Mohamed Salah Annabi, grand Médecin et Obstétricien hors pair, Sadikien, qui nous inculquait le ‘‘Don de soi’’ qu’il puisait dans la philosophie de Gide et dans la lecture de ‘‘La Citadelle’’ de Cronin ! Devant Taieb Slim, l’Ami de toujours, Indianiste, rentré d’exil, Leader charismatique de la cause Tunisienne qu’il défendait au côté de Nehru!

C’est là sans doute, dans ces sources, que Hedi a puisé sa vocation.

Quel destin allait rapprocher Hedi Annabi et Taieb Slim des années plus tard au Siège des Nations Unies, où Hedi peu de temps après son arrivée à New York dans l’Organisation, se joignait au mois d’avril 1982 au Staff du Secrétaire Général Perez de Cuellar lors de la Guerre des Malouines !

‘‘La Dernière escale’’ de Hedi en Haïti!

J’évoque là le Titre du livre traçant le siècle d’Anastasia Manstein-Chirinski, dernière rescapée de la Flotte Impériale Russe débarquée à Bizerte, qui fut à la fois pour Hedi, mes camarades Bertrand Delanoë, futur Maire de Paris, et Cathelyn Marsot-Dupuch, talentueuse Oto-neuro-radiologiste et moi : un professeur d’anthologie des Mathématiques et un brahmane inégalé, à l’image de mon Maître Jean Lapresle, Indianiste, neurologiste clinicien et / ou neuropathologiste d’exception!

Madame Chirinski, nous a transmis les valeurs d’humilité, de sagesse et de foi, qu’(Elle) portait de sa Terre natale du fond de la Baltique en Ukraine et qui ont conduit sa vie et son combat.

J’ai le privilège de rappeler dans cette circonstance solennelle l’échange personnel qu’il m’a été donné de recevoir de la part de H. E. M. Ghazi Jomaa, Ambassadeur-Permanent de Tunisie auprès des Nations Unies à New York, qui a connu et travaillé avec Hédi à Tunis et à New York au sein de l’Organisation des Nations Unies, qui m’a fait part le 17 février 2010:

‘‘ ... qu’à la tristesse d’avoir perdu un grand homme, se mêlait un sentiment de fierté et de sérénité que la Tunisie ait été si bien représentée dans un système où il n’est pas toujours facile de faire ses preuves !’’

Nul n’oubliera dans le Monde Arabe et au-delà, ‘‘La Fatiha’’ que l’Ambassadeur Jomaa a récitée en présence du Secrétaire Général M. Ban Ki-moon devant la dépouille de Hédi et de ses adjoints, Luiz Carlos da Costa, du Brésil, et Doug Coates, du Canada, à la Cérémonie d’embarquement à Port-au-Prince pour le retour tragique des corps des héros à New York dans l’avion du Secrétaire Général!’’

H.E. M. Le Secrétaire Général de l’ONU Ban Ki-moon, H.E. M. Le Secrétaire Général-Adjoint Edmond Mullet et H.E. M. l’Ambassadeur Ghazi Jomaa, lors de la cérémonie solennelle du rapatriement de la dépouille de Hedi Annabi et de son adjoint Luiz Carlos da Costa à Port-au-Prince, le 19 janvier 2010

(H.E. M. Kamel Morjane, Ministre Tunisien des Affaires Etrangères, Former Deputy Secretary General of the United Nations and Special Representative of the Secretary General Kofi Annan to the republic democratic of Congo and First Chief of the MONUC to Brazzaville).

‘‘ ... En hommage à celui qui a trouvé la mort alors qu’il accomplissait sur le terrain la noble mission de maintien de la paix, ... en témoignage d’estime à son mérite et pour avoir dignement représenté la Tunisie dans les instances internationales’’.

Soulignant:

‘‘... l’hommage de la patrie reconnaissante, qui lui est rendu, pour l’image exemplaire qu’il a donnée de son pays, la Tunisie et de ses compatriotes ainsi que pour son entier dévouement au service du maintien de la paix dans le monde’’.

‘‘ ... il s’était engagé, sur la voie tracée par son père pour servir son pays, a-t-il notamment souligné, et avait élargi cet engagement en faveur de l’humanité, avec qui il avait acquis en savoir. Hedi Annabi avait été un exemple pour tous ceux qui l’ont connu’’,

... Il retrouve aujourd’hui, à l’issue d’un riche parcours au cours duquel il a honoré son pays et son peuple, la terre de ses aïeuls, sa patrie, qui l’accueille à nouveau, auréolé de cette haute estime internationale !’’

‘‘ ... Hedi Annabi a contribué dans les années 70 aux côtés du Premier Ministre feu Hedi Nouira, qui l’a apprécié et respecté, à la consolidation du jeune Etat Tunisien’’.

(H. E. M. Alain Leroy, Deputy Secretary General of the United Nations and Under Secretary General to the DPKO).

‘‘... Hedi Annabi fut un exemple de rectitude et de dévouement dans l’accomplissement de sa mission aux Nations Unies’’.

‘‘ ... Il est le père, l’âme et le pilier des opérations de l’ONU pour le maintien de la paix dans le monde’’.

(H.E. M. Bernard Kouchner, Ministre Français des Affaires Etrangères, qui a bien connu et travaillé avec Hedi, lorsqu’il occupait le poste de Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies et de Représentant-Spécial du Secrétaire Général Kofi Annan pour le Kosovo, qui a tenu à se recueillir devant la dépouille de Hedi Annabi lors de l’escale à Paris, en présence de M. Alain Leroy, Représentant Spécial du Secrétaire Général en mission d’accompagnement de mon frère Hedi dans son ultime voyage, et qui s’est fait représenter au nom de la France à l’arrivée lors des honneurs militaires et des obsèques à Tunis par Madame Sylvie Bermann, Directrice des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de l’homme et de la francophonie (NUOI) au Ministère des Affaires Etrangères.

Madame Sylvie Bermann, a bien connu et travaillé avec Hedi Annabi au Quai d’Orsay pour le règlement de la question du Cambodge en 1991, à laquelle Hedi a été étroitement associé entre 1982 et 1991 par le Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies et Spécial-Représentative du Secrétaire Général pour les Affaires Humanitaires en Asie du Sud Est, Le Tunisien H.E.M. M’hamed Essafi, son mentor et ami, sous le mandat du Secrétaire Général des Nations Unies Javier Pèrez de Cuèllar.

L’UN SG H. E. M. de Cuèllar qui a servi l’Organisation presque jour pour jour durant toute cette période.

Madame Berman a présenté les condoléances de la France au nom de M. Le Ministre des Affaires Etrangères Bernard Kouchner à l’arrivée de la dépouille de Hedi à l’Aéroport de Tunis-Carthage après les honneurs militaires rendus à Hedi et la remise du drapeau de l’ONU à la Famille de Hedi Annabi.

Sylvie Bermann a occupé pour la première fois le poste d’Ambassadeur de France auprès d’un pays membre permanent du Conseil de sécurité à New York après le départ de l’ambassadeur Hervé Ladsous, le 23 février 2011.

Madame Bermann dans une déclaration faite au Journal ‘‘Leaders’’ le 21 janvier 2010 lors de la cérémonie solennelle à l’arrivée de la dépouille de Hedi a souligné:

‘‘ ... toute la tristesse ressentie en France suite à la disparition de Hedi Annabi, ... un grand diplomate tunisien, fonctionnaire international, qui a incarné, avec excellence, les valeurs de l’ONU’’!

Qui a marqué les cœurs et les esprits des Siens, des amis des collègues et des êtres anonymes qui ont été touchés par sa disparition.

M. Le Maire de Paris Bertrand Delanoë, m’a tenu informé fraternellement jour après jour au nom de ma famille à partir des communiqués de Presse qu’il avait mis en place à l’Hôtel de Ville pour Hedi.

Il a témoigné dans un communiqué de Presse:

‘‘ ... de sa tristesse face à la disparition d’un ami,... et d’un infatigable promoteur de la paix’’.

Le Ministre Français des Affaires Etrangères a rendu un hommage vibrant à Hedi Annabi, responsable de l’ONU en Haïti décédé dans le séisme et à un Français de la MINUSTAH, Marc Plum, magistrat et ancien fonctionnaire du Quai d’Orsay qui travaillait en Haïti dans le domaine de la coopération judiciaire, qui a péri presque côte à côte avec Hedi sous les décombres du QG de la Mission à l’Hôtel Christopher: ‘‘...un collègue unanimement apprécié, ...l’un des douze morts français recensés par Paris ’’.

M. Bernard Kouchner, est une légende de l’action humanitaire au service de Médecins sans Frontières (MSF) et de Médecins du Monde qu’il a servis depuis des décennies.

Il a déclaré au Journal Le Figaro, édité le 17 janvier 2010:

‘‘ ... que Hédi Annabi, incarnait ce qu’il y avait de plus noble dans l’action de l’Organisation des Nations Unies,... dans ses fonctions successives et sur tous les continents, ... Hedi Annabi, a mis son courage, son intelligence et sa force de conviction au service des idéaux des Nations unies, travaillant toujours sans relâche pour la dignité et les droits de ceux qui souffrent, en particulier les réfugiés et les déplacés’’.

Permettez-moi de citer dans ces dernières lignes d’hommages à Hedi Annabi, l’Ode que M. Dimitri Titov, Assistant du Secrétaire Général des Nations Unies for Rule of Law and Security Institutions in DPKO, a prononcé au QG de l’ONU à New York avant le départ de Hedi pour Haïti, le 28 août 2007, en qualité de Deputy Secretary General of the United Nations et Représentant-Spécial du Secrétaire Général Ban Ki-moon et Chef de la MINUSTAH, intitulée:

‘‘... Ode to Comrade Annabi’’

‘‘... Who has a mind as sharp as his trouser pleat?

‘‘ ... Who has a work ethic we never could beat?

‘‘... Who brings papers to bed for reading in deep sleep?

‘‘... And counts uniformed personnel instead of sheep?

‘‘... Who puts his heart and soul into every operation?

‘‘... Who went from Cambodia to total world domination?

‘‘... Who is the comrade who brought me to laughter and tears?

‘‘... Who did hard labour with me for 15 long years?

‘‘... Who calls at 10pm saying ‘‘good and bad news’’?

‘‘... Then reveals it’s a new task I cannot refuse?

‘‘... Who holds a unique place in each heart and mind?

‘‘... He is Hedi Annabi and he is one of a kind.

‘‘... Hedi, your achievements are many and weighty

‘‘... Now you’ ll become Czar Hedi of Haïti,

‘‘... No more Papa Doc or Baby doc to fear,

‘‘... Now there will be you to love and revere.

‘‘... Even from that throne you’ll always inspire

‘‘... All of us here with your brimstone and fire.

‘‘... Our mission in Haïti is bound to succeed,

‘‘... It will have the king among SRSGs in the lead.

Abdelaziz Annabi, M.D

