L’UBCI, partenaire du global AI Congress Africa 2025 : un engagement stratégique pour l'intelligence artificielle

L'UBCI annonce son Partenariat avec le Global AI Congress Africa (GAICA 2025), le plus grand rassemblement africain dédié à l'Intelligence Artificielle, qui se tient du 17 au 19 novembre 2025 à Novation City à Sousse.

En tant que banque de référence, l'UBCI mise sur l'IA pour renforcer son agilité et son innovation.

GAICA 2025: l'épicentre de l'IA en Afrique

Le GAICA 2025 réunit des experts mondiaux de l'IA, des innovateurs africains, des investisseurs et des startups pour développer des solutions IA répondant aux besoins spécifiques du continent.

L'IA, accélérateur de transformation

En soutenant cette initiative majeure, l'UBCI vise à accélérer son adoption de l'Intelligence Artificielle, consolider son positionnement d'acteur financier innovant, et contribuer au rayonnement de la Tunisie dans l'écosystème technologique africain.

L'UBCI soutient également les "Tunisian AI Awards 2025", organisés en marge du GAICA, confirmant ainsi son engagement durable en faveur de l'innovation et des talents tunisiens dans le domaine de l'IA.



