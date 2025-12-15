À l’approche des fêtes, Epson lance ses Journées Spéciales de Fin d’Année en Tunisie, un événement grand public à vivre en famille, dans plusieurs points de vente à travers le pays.

Au programme, une expérience immersive et conviviale où se mêlent démonstrations interactives, ateliers photo créatifs pour enfants, cadeaux à gagner, et surprises exclusives.

Une occasion unique de découvrir, dans une ambiance chaleureuse et festive, les dernières innovations Epson, notamment les imprimantes EcoTank ultra-économiques et les solutions d’imagerie haute performance qui font la renommée de la marque.

Les petits pourront donner libre cours à leur imagination lors d’ateliers photo ludiques, tandis que les professionnels seront invités à explorer en direct les atouts de la technologie Epson, pensée pour allier efficacité, qualité et durabilité.

Ces journées incarnent la volonté d’Epson de rester proche de ses utilisateurs, en partageant avec eux non seulement ses innovations, mais aussi l’esprit chaleureux et généreux de la saison.

Calendrier des Journées Spéciales de Fin d’Année Epson:

• 18 -19 & 20 décembre 2025 : chez Mytek

• 23 & 24 décembre 2025 : chez Tunisianet

• 25 & 26 décembre 2025 : chez Spacenet

• Du 20 au 27 décembre 2025 : Activation day’s chez Carrefour

• Du 27 décembre 2025 au 3 janvier 2026 : Activation day’s chez Géant et Azur City





