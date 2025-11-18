Les Happy Days de nouvelair: 30 % de réduction vers l’Allemagne et la Suisse
nouvelair poursuit sa promotion « Happy Days » incluant deux destinations européennes.
Cette fois-ci, profitez de 30 % de remise sur les vols entre la Tunisie et deux destinations incontournables : l’Allemagne et la Suisse. Explorez l’effervescence de Berlin, la modernité de Düsseldorf, le dynamisme de Francfort ou le charme bavarois de Munich. En Suisse, laissez-vous séduire par Genève et Bâle, où culture, sérénité et paysages préservés vous attendent.
Détails de la promotion
• Réduction: 30%* sur le prix affiché HT.
• Période de vente: du 18 novembre 2025 au 24 novembre 2025.
• Période de voyage: du 18 novembre 2025 au 31 mars 2026 (Hors période de vacances scolaires).
• Destinations: L’Allemagne et la Suisse, au départ et à destination de la Tunisie
• Modification/annulation: conditions tarifaires en vigueur selon la destination et l’offre choisie.
Réservations et informations
• Site officiel: www.nouvelair.com
• Application mobile nouvelair
• En contactant notre service client: +216 36 020 920
• L’agence nouvelair du Centre Urbain Nord, les points de vente nouvelair des aéroports Tunis-Carthage, Monastir et Djerba.
• Ou bien auprès des agences de voyage partenaires
A propos de nouvelair
Fondée en 1989, nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère à partir de 3 aéroports internationaux en Tunisie : Tunis, Monastir et Djerba et dessert plus de 40 destinations régulières sur 3 continents.
