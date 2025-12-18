Trois startups tunisiennes parmi les finalistes du programme Qualcomm «Make in Africa» 2025

Qualcomm Technologies Inc. célèbre le succès de la troisième édition annuelle de son programme de mentorat pour startups « Make in Africa » (QMIA), couronnée par la finale virtuelle. Cette initiative témoigne de l'engagement à long terme de Qualcomm en faveur de l'écosystème d'innovation dynamique de l'Afrique, dans le cadre de la plateforme Qualcomm Africa Innovation Platform.

Initiative phare de Qualcomm, ce programme sans prise de participation met en lumière la créativité et la détermination des entrepreneurs africains qui exploitent des technologies de pointe telles que l'IA, la 4G/5G, la robotique, la connectivité et l'IoT pour relever des défis concrets et pressants.

Pour cette troisième édition, le programme reste fidèle à sa mission d'accélérer la croissance des startups “tech” émergentes en leur offrant un mentorat individuel, un accompagnement commercial personnalisé, des consultations d'experts en ingénierie et des conseils expert en protection de la propriété intellectuelle. La formation en ligne L2Pro Africa de Qualcomm est notamment mise à disposition des startups gratuitement. Ce soutien global permet aux entrepreneurs de transformer leurs idées visionnaires en solutions durables et prêtes pour le marché.

« La cohorte de cette année a fait preuve d'une ingéniosité incroyable, transformant des défis complexes en solutions technologiques évolutives qui auront un impact social et économique à travers le continent », a déclaré Elizabeth Migwalla, Vice-présidente des affaires gouvernementales internationales, Qualcomm Incorporated.

« L'innovation est le moteur de l'avenir de l'Afrique, et les startups de cette année en sont une brillante démonstration. L'Union africaine des télécommunications (UAT) est fière de s'être associée à Qualcomm pour le programme Make in Africa de cette année », a déclaré John Omo, Secrétaire général de l'UAT. « Ensemble, nous œuvrons à l'harmonisation des politiques de gestion du spectre, des normes régionales et des pratiques en matière de de données ouvertes (open data), mais nous savons que le véritable progrès repose sur un soutien à grande échelle. C'est pourquoi nous appelons les gouvernements, les universités, les investisseurs et l'industrie à soutenir ces initiatives... Et de manière plus générale, toute entreprise qui place l'ingéniosité africaine au premier plan. »

La cohorte 2025 comprend les startups innovantes suivantes:

• AmalXR (Tunisie): Propose des séances de rééducation virtuelle alimentées par l'IA sur des appareils du quotidien, permettant aux patients et cliniciens de suivre facilement les progrès.

• Ecobees (Tunisie): Développe des moniteurs de ruches intelligents et une plateforme numérique pour obtenir des informations en temps réel sur la santé des ruches, afin de protéger les abeilles et les cultures qui en dépendent.

• Pixii Motors (Tunisie): Conçoit des scooters électriques dotés de batteries intelligentes pouvant être échangées dans des stations locales, visant à révolutionner la mobilité urbaine.

• Aframend (Nigéria): Utilise l'IA pour explorer les plantes médicinales africaines à des fins de découverte de nouveaux médicaments et vise à transformer les remèdes locaux en traitements sûrs et abordables contre les maladies.

• Archeos (Bénin): Automatise la pisciculture grâce à des capteurs et distributeurs d'aliments à énergie solaire, fournissant des données en temps réel sur la qualité de l'eau et les niveaux d'alimentation pour améliorer la santé des poissons.

• ClimatrixAI (Nigéria): Conçoit et installe des stations météorologiques et d'alerte aux inondations connectées avec une plateforme d'IA pour prévoir les risques rue par rue, renforçant les alertes précoces et la réponse aux catastrophes pour les communautés locales.

• Edulytics (Sénégal): Applique l'IA sur des appareils d'échographie portables pour la détection précoce des maladies du foie, dans le but de rendre ce dépistage spécialisé largement accessible.

• Farmer Lifeline (Kenya): Déploie de petits appareils à énergie solaire qui scannent les champs à la recherche de parasites et de maladies, qui et envoient des alertes directement sur les téléphones des agriculteurs pour protéger les cultures.

• Pollen Patrollers (Kenya): Une startup agritech dirigée par des femmes utilisant la technologie de ruches connectées et l'IA pour maintenir les colonies d'abeilles en bonne santé.

• Solar Freeze (Kenya): Fournit des chambres froides avec surveillance à distance, fonctionnant à l’énergie solaire et permettant aux agriculteurs de conserver la fraîcheur des fruits et légumes et d'augmenter leurs revenus.

Farmer Lifeline, lauréat du Fonds d'impact social Wireless Reach

Cette année, c’est Farmer Lifeline, une startup kenyane, qui remporte le Fonds d'impact social Wireless Reach. Ce fonds annuel, parrainé par l'initiative Qualcomm® Wireless Reach™, valorise l'utilisation innovante de la connectivité sans fil pour répondre aux besoins urgents des communautés. Farmer Lifefine bénéficiera d'un financement dédié ainsi que d'un soutien technique personnalisé pour déployer sa solution à plus grande échelle.

« Farmer Lifeline s'est distingué par une technologie innovante permettant aux exploitants locaux de scanner leurs champs pour protéger leurs cultures, augmenter leurs rendements et améliorer leur sécurité alimentaire », a déclaré Erica Ciaraldi, Vice-présidente, Wireless Reach, Qualcomm Incorporated. « Leur approche visionnaire et leur dévouement à la résilience agricole les ont positionnés comme leaders dans leur domaine, générant un changement significatif et inspirant pour les agriculteurs locaux. Ce fonds leur permettra d'amplifier davantage leur impact, favorisant une portée plus large et une influence plus profonde à travers l'Afrique et le monde. »

En reconnaissance des innovations remarquables démontrées par tous les finalistes, ils recevront chacun une allocation de $5000 destinée à accélérer leur croissance, soutenir leur développement stratégique et protéger leur propriété intellectuelle. Ce soutien global témoigne de l'engagement de Qualcomm à favoriser l'innovation et à garantir que ces projets visionnaires puissent prospérer durablement.

Lancement du programme de mentorat Qualcomm Make in Africa 2026

Suite au succès considérable des années précédentes, Qualcomm lancera une quatrième édition du programme en 2026, renforçant encore davantage le soutien aux startups en encourageant le prototypage rapide avec des plateformes telles qu'Arduino en combinaison avec l'intégration IA/ML et la collaboration open source.

Les canditats sont invités à se rendre sur le site Web de Qualcomm pour plus d’informations et postuler.

Résumé

• L’édition 2025 du programme « Make in Africa » de Qualcomm a accompagné dix startups innovantes du Kenya, de la Tunisie, du Nigéria, du Bénin et du Sénégal. Chacune répond à des défis locaux par le développement de solutions technologiques innovantes dans des secteurs critiques tels que la santé, l’agriculture durable, la résilience climatique et la mobilité.

• Cette année, le programme a attiré plus de 400 candidatures provenant de 19 pays, témoignant du remarquable vivier de talents à travers le continent.

• Farmer Lifeline, une startup en provenance du Kenya, a été désignée lauréate du Fonds d'impact social Wireless Reach 2025, en reconnaissance de son utilisation impactante de la technologie sans fil. Leurs innovations permettront aux exploitants locaux de protéger efficacement leurs cultures, d’augmenter leurs rendements et d’améliorer leur sécurité alimentaire.

• Les candidatures pour Qualcomm Make in Africa 2026 sont désormais ouvertes. Les candidats peuvent se rendre sur le site Web de Qualcomm pour postuler.

À propos de Qualcomm

Qualcomm innove sans relâche pour offrir l'informatique intelligente partout, aidant le monde à relever certains de ses défis les plus importants. En nous appuyant sur nos 40 ans de leadership technologique dans la création d'avancées qui définissent les époques, nous proposons un large portefeuille de solutions construites avec notre IA de pointe, notre informatique haute performance et basse consommation, et notre connectivité inégalée. Nos plateformes Snapdragon® alimentent des expériences consommateur extraordinaires, et nos produits Qualcomm Dragonwing™ permettent aux entreprises et industries d'atteindre de nouveaux sommets. Avec nos partenaires de l'écosystème, nous permettons la transformation numérique de nouvelle génération pour enrichir les vies, améliorer les entreprises et faire progresser les sociétés. Chez Qualcomm, nous œuvrons pour le progrès humain.

Qualcomm Incorporated comprend notre activité de licence, QTL, et la grande majorité de notre portefeuille de brevets. Qualcomm Technologies, Inc., filiale de Qualcomm Incorporated, exploite, avec ses filiales, la quasi-totalité de nos fonctions d'ingénierie et de recherche et développement et la quasi-totalité de nos activités de produits et services, y compris notre activité de semi-conducteurs QCT. Les produits de marque Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées de Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated.





