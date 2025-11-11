Avec les happy days de nouvelair, la France et le Royaume-Uni à -30%

nouvelair poursuit sa campagne «Happy Days» et invite ses passagers à profiter de nouvelles réductions exceptionnelles.

A travers cette offre, la compagnie propose 30 % de réduction sur ses vols au départ et à destination de la Tunisie, vers deux destinations incontournables : La France et le Royaume-Uni

Flânez dans les ruelles romantiques de Paris, vibrez au rythme de la Côte d’Azur, explorez le patrimoine historique de Lyon, découvrez Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes, Strasbourg et Toulouse, puis laissez-vous emporter par l’énergie londonienne. Profitez de 30 % de réduction sur vos vols vers une dizaine de liaisons européennes en France et au Royaume-Uni.

Entre raffinement, diversité et modernité, chaque destination promet une expérience unique, mêlant culture, gastronomie et découverte. Une escapade idéale, que ce soit pour un séjour d’affaires, une parenthèse urbaine ou un voyage d’inspiration.

L’offre est valable pour une date d’achat entre le 11 et le 17 novembre 2025, pour des vols programmés entre le 11 novembre 2025 et le 31 mars 2026, hors période de vacances scolaires.

Détails de la promotion

• Réduction: 30%* sur le prix affiché HT.

• Période de vente: du 11 novembre 2025 au 17 novembre 2025.

• Période de voyage: du 11 novembre 2025 au 31 mars 2026 (Hors période de vacances scolaires).

• Destinations: La France et le Royaume-Uni, au départ et à destination de la Tunisie

• Modification/annulation: conditions tarifaires en vigueur selon la destination et l’offre choisie.

Réservations et informations

• Site officiel : www.nouvelair.com

• Application mobile nouvelair

• En contactant notre service client: 36 020 92

• L’agence nouvelair du Centre Urbain Nord, les points de vente nouvelair des aéroports Tunis-Carthage, Monastir et Djerba.

• Ou bien auprès des agences de voyage partenaires

A propos de nouvelair

Fondée en 1989, nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère à partir de 3 aéroports internationaux en Tunisie : Tunis, Monastir et Djerba et dessert plus de 40 destinations régulières sur 3 continents.



