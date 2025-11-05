nouvelair lance sa promo happy days: profitez de -30% de réduction vers l’Arabie saoudite, l’Algérie, le Maroc et la Turquie

nouvelair invite ses passagers à célébrer une nouvelle saison de découvertes avec le retour de sa campagne emblématique Happy Days.

A travers cette offre, la compagnie propose 30 % de réduction sur ses vols au départ et à destination de la Tunisie, vers quatre destinations incontournables : l’Arabie saoudite, l’Algérie, le Maroc et la Turquie.

Voyagez vers Jeddah, aux portes des lieux sacrés, découvrez l’authenticité d’Alger et d’Oran, laissez-vous séduire par la magie de Marrakech et Rabat, ou vibrez au rythme d’Istanbul, la cité aux mille visages. Le tout avec 30% de réduction. Riche d’histoire, de culture et d’hospitalité, chaque destination promet un voyage unique, entre ressourcement et émerveillement. L’équilibre parfait entre escapade et opportunité, pour les voyageurs d’affaires comme pour les passionnés d’évasion.

L’offre est valable pour une date d’achat entre le 4 et le 11 novembre 2025, pour des vols programmés entre le 4 novembre 2025 et le 31 mars 2026, hors période de vacances scolaires.

Détails de la promotion

• Réduction: 30%* sur le prix affiché HT.

• Période de vente: du 04/11/2025 au 11/11/2025.

• Période de voyage: du 04/11/2025 au 31/03/2026 (Hors période de vacances scolaires).

• Destinations: L’Arabie Saoudite, l’Algérie, Le Maroc et la Turquie, au départ et à destination de la Tunisie

• Modification/annulation: conditions tarifaires en vigueur selon la destination et l’offre choisie.

Réservez vos billets

• Sur notre site web: www.nouvelair.com

• Via notre application mobile:

> App Store: https://www.apple.com/fr/app-store/

> Play Store: https://play.google.com/store/apps?hl=fr&pli=1

• A l’agence Centre Urbain Nord et dans nos points de vente situés à l’aéroport Tunis Carthage, Monastir et Djerba.

• En contactant notre service client: 36 020 92

A propos de nouvelair

Fondée en 1989, nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère à partir de 3 aéroports internationaux en Tunisie : Tunis, Monastir et Djerba et dessert plus de 40 destinations régulières sur 3 continents.

