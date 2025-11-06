L’innovation durable d’Epson au service de la région META-CWA

Interview par Neil Colquhoun, Président d’Epson META-CWA (Moyen-Orient, Türkiye, Afrique, Asie centrale et occidentale)

À une époque où la durabilité et l’innovation redéfinissent les industries, Epson se distingue en développant des technologies conçues pour minimiser l’impact environnemental tout en maximisant la valeur pour ses clients. À la tête de cette transformation se trouve Neil Colquhoun, Président d’Epson META-CWA (Moyen-Orient, Türkiye, Afrique, Asie centrale et occidentale). Depuis le lancement de cette nouvelle structure régionale en 2024, Epson a affiné sa stratégie locale, en investissant dans des solutions durables, l’engagement client et le développement des talents. Dans cet interview, Neil Colquhoun, partage sa vision de l’innovation guidée par la durabilité, l’importance stratégique de la région META-CWA et la culture d’entreprise qui soutient la réussite du groupe.

La durabilité est un mot-clé aujourd’hui, mais comment Epson la transforme-t-elle en véritable innovation?

Pour Epson, la durabilité n’est pas une tendance, c’est un principe fondateur. Inspirés par notre philosophie japonaise Sho-Sho-Sei, qui signifie «efficace, compact et précis», nous concevons des produits qui réduisent les déchets, économisent l’énergie et maximisent leur longévité. Notre technologie sans chaleur (Heat-Free) élimine par exemple le besoin de chaleur dans le processus d’impression, ce qui réduit considérablement la consommation d’énergie et la maintenance. Avec nos imprimantes EcoTank, nous avons supprimé les cartouches, réduisant ainsi drastiquement les déchets plastiques et les coûts d’impression pour les utilisateurs. Dans nos activités R&D, nous intégrons systématiquement des principes de conception durable, allant du matériel recyclable aux composants longue durée, en passant par des solutions visuelles à faible consommation énergétique comme les projecteurs laser. Tout cela aide nos clients à réduire leur empreinte carbone sans compromettre la performance.

La création de la région META-CWA en 2024 marque une étape importante, quelle vision stratégique a guidé cette initiative?

La création de la région META-CWA — qui couvre le Moyen-Orient, la Türkiye, l’Afrique ainsi que l’Asie centrale et occidentale — était une étape naturelle. En nous séparant de la structure européenne, nous avons donné à nos équipes la flexibilité nécessaire pour répondre plus rapidement aux besoins des clients et adapter nos offres aux spécificités locales. Nous avons également soutenu cette transition par un investissement de plus de 13 millions de dollars dans la logistique, l’infrastructure de service et les capacités d’engagement client. Un moment fort de cette stratégie a été l’ouverture de notre Epson Innovation Centre à Dubaï, une installation d’un million de dollars qui présente nos dernières solutions, offre des formations et favorise la cocréation avec nos partenaires et clients. Cette focalisation régionale nous permet d’accélérer à la fois notre croissance et nos initiatives de durabilité dans certains des marchés les plus prometteurs au monde.

De quelle manière Epson accompagne-t-elle les ambitions de durabilité propres aux différents pays et marchés de la région META-CWA?

Notre rôle est double : innover de manière responsable et aider nos clients à atteindre leurs propres objectifs de durabilité. Qu’il s’agisse de gouvernements cherchant à réduire leur consommation d’énergie, d’écoles voulant diminuer leurs coûts, ou d’entreprises souhaitant limiter leur empreinte carbone, Epson propose des solutions qui s’alignent sur ces ambitions. Notre gamme étendue répond également aux besoins des PME et PMI: grâce à nos technologies, ces petites structures peuvent réaliser des économies significatives tout en progressant vers leurs objectifs de durabilité. Nos technologies sans chaleur et EcoTank, ainsi que nos solutions visuelles à faible consommation, illustrent parfaitement la façon dont l’innovation peut répondre à la fois aux enjeux environnementaux et aux impératifs économiques.

Epson META-CWA couvre une vaste zone géographique et culturelle. Comment cultivez-vous une culture d’entreprise unificatrice?

La diversité est l’une de nos plus grandes forces. Notre équipe regroupe plus de 40 nationalités à travers 80 pays, et nous célébrons cette richesse à travers une culture forte de DEIB (Diversité, Équité, Inclusion et Sentiment d’Appartenance). En Tunisie, par exemple, nous sommes fiers de notre ratio hommes-femmes de 50 % à 50 % et nous veillons à ce que chaque contribution individuelle soit valorisée. Nous investissons également beaucoup dans le développement des talents grâce à des programmes comme l’Epson Graduate Programme ou encore les programmes pour hauts potentiels. Pour reconnaître les réussites, nous avons lancé les President’s Awards, construits autour de nos quatre principes directeurs: Artisanat, Attention, Créativité et Collaboration. Notre objectif est de créer un environnement de travail où chacun se sent à sa place, est encouragé à innover et peut s’épanouir tant sur le plan personnel que professionnel.

Epson a récemment annoncé un partenariat avec Bose. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette collaboration?

C’est en effet un développement très enthousiasmant. Epson s’est associée à Bose, leader mondial de l’audio, pour créer une nouvelle génération de projecteurs intégrant la technologie Sound by Bose. La première série de produits a été lancée en septembre 2025 aux États-Unis et en Chine, avant une extension progressive à d’autres marchés mondiaux. En combinant la technologie de projection efficace, compacte et précise d’Epson avec l’expertise audio de Bose, nous proposons une solution tout-en-un offrant une expérience audiovisuelle immersive. Ces projecteurs sont conçus pour s’adapter à une grande variété de contenus et de besoins, enrichissant ainsi l’expérience visuelle par une qualité sonore exceptionnelle. Epson et Bose partagent un objectif commun : offrir toujours plus de valeur aux clients en associant nos expertises complémentaires. Ce partenariat va continuer à se développer, avec de nouvelles innovations à venir.

Quels sont, selon vous, les développements les plus prometteurs qui attendent Epson META-CWA dans les années à venir?

Ce qui m’enthousiasme, c’est la possibilité de combiner innovation et durabilité à grande échelle. Nos investissements dans la région, qu’il s’agisse d’infrastructures ou de talents, posent les bases d’un impact durable. L’Innovation Centre de Dubaï n’est qu’un début: nous voulons cocréer avec nos clients et partenaires des solutions qui répondent à des défis réels. En parallèle, nous construisons une équipe forte, diversifiée et engagée. Lorsque l’on associe durabilité, innovation et capital humain, les possibilités deviennent illimitées.



