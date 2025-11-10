Semaine mondiale de l’Entrepreneuriat : formations pratiques (gratuites) et table ronde à l’IACE

Les jeunes entrepreneurs, les porteurs de projets et les acteurs économiques tunisiens pourront bénéficier grâcieusement d’une série d’ateliers de formation et participer à une table ronde, à l’occasion de la session 2025 de la Semaine mondiale de l’Entreprenariat (GEW). Célébrée dans plus de 180 pays, du 17 au 21 novembre, elle est organisée en Tunisie par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE), en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF).

Cette manifestation qui vise à inspirer, connecter et renforcer les entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain, se donne cette année pour objectif de promouvoir l’esprit entrepreneurial, encourager l’innovation et renforcer la communauté des jeunes créateurs tunisiens à travers des formations pratiques, des échanges avec des experts et des opportunités concrètes de développement.

Durant cinq jours, la GEW Tunisia 2025 proposera un programme riche alliant formations pratiques et table ronde autour de thématiques clés :

Formations :

• Design Thinking

• Éducation financière

• Entrepreneuriat vert et accès aux financements

• Product Market Fit for Startups

• Reporting ESG

• Marketing digital et fidélisation post-lancement

Table ronde :

• « Génération IA – L’ADN du nouvel entrepreneur tunisien »

L’inscription est gratuite via le lien disponible sur la page officielle de la GEW Tunisia 2025.



