Hafida Ben Rejeb Latta ce vendredi à Al Kitab Mutuelleville pour présenter son livre « Une fille de Kairouan »

Un récit de vie passionnant, par une autrice qui a traversé le temps et des continents, en partant de sa ville natale, la capitale des Aghlabides. Hafida Ben Rejeb Latta sera ce vendredi après-midi à la librairie Al Kitab Mutuelleville pour dédicacer son livre « Une fille de Kairouan ». Retour sur une enfance marquante, au sein d’une famille traditionnelle qui se battra contre des épreuves du destin, puis une jeunesse joyeuse d’étudiante à l’ENA de Tunis, au début des années 1960, et d’assistante de Chedli Klibi, ministre de l’Information, avant d’épouser l’amour de sa vie, l’Ecossais David Latta, et de partir vivre avec lui dans plusieurs pays d’Asie, d’Afrique et du monde arabe. Son port d’attache sera Londres, mais son cœur battra toujours au rythme de la Tunisie.

« J’ai hésité à qualifier l’ouvrage « Une fille de Kairouan » de Hafida Ben Rejeb Latta, écrira en préface Anissa Barrak. Est-il une compilation de souvenirs ? Un journal intime ? Une autobiographie ? Un témoignage ? Une chronique de ses années de délivrance ?

Il me semble qu’il est tout cela à la fois.

Et pour tout ce qu’il comporte comme descriptions minutieuses des scènes, la pertinence de l’analyse de la psychologie des personnages, l’exposé du contexte sociopolitique et la justesse des dialogues, cet ouvrage constitue un terreau fertile pour une adaptation audiovisuelle. »

Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 16h30

Librairie Al Kitab Mutuelleville, Tunis

Une fille de Kairouan

de Hafida Ben Rejeb Latta

Editions Leaders, 2025, 400 pages, 60 DT

En librairies et sur www.leadersbooks.com.tn



