Quand Mohamed Salah Mzali encourageait Aly Ben Ayed

«La révolution de l’ânier» (Thaouret Sahib al-Himar), pièce théâtrale maîtresse d’Ezzeddine Madani, n’aurait pas été jouée par Aly Ben Ayed, en 1971, n’eût été l’ancien Grand Vizir Mohamed Salah Mzali! La révélation a été faite par l’auteur lui-même dans un texte publié à l’occasion de la parution de ses œuvres théâtrales complètes, à l’initiative de Beit al-Hikma. Madani, connu pour ses œuvres avant-gardistes, cherchait à attirer l’attention du grand comédien Aly Ben Ayed qui dirigeait le Théâtre national et venait de monter sur scène la pièce Mourad III de Habib Boularès. Grâce à des amis communs, il lui a fait parvenir le texte de «Thaouret Sahib al-Himar» et attendu sa réponse, craignant son refus. Un bon matin, Ben Ayed l’appela au téléphone pour lui demander de contacter de sa part Mohamed Salah Mzali, dans sa retraite après ses mésaventures avec Bourguiba. Madani redoutait sa rencontre et son jugement. Mais tout se passera bien. C’était en fait, outre son érudition, un proche parent par alliance en qui Ben Ayed avait pleine confiance. C’est lui, sans le dire à d’autres, qui l’encouragera à monter la pièce, appelée à devenir un fait marquant du nouveau théâtre tunisien.

L’ouvrage publié par Beit al-Hikma inaugure une série consacrée à l’œuvre d’Ezzeddine Madani. Le texte intégral de quatre pièces y figure, à savoir Thaouret Sahib al-himar, Diwan Thaouret Ezzinje, Rhlat al-hallaj et Mouley Sultan al-hassan al-hafsi. Chaque texte est présenté par l’auteur qui présente le contexte de son écriture et les conditions de sa création, outre des documents et des témoignages. Ce qui confère à l’ouvrage une valeur additionnelle.