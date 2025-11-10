Dominique de Villepin, invité d’honneur des Journées de l’Entreprise 2025 à Sousse

Le rendez-vous annuel prendra cette année un intérêt particulier. Les Journées de l’Entreprise, qui se tiendront du 11 au 13 décembre 2025 à Port El Kantaoui, seront consacrées au nouvel ordre économique tunisien et international. Placées sous le haut patronage du président de la République, elles seront ouvertes par la Cheffe du gouvernement et marquées par la participation de plusieurs membres du gouvernements de personnalités étrangères. L’ancien Premier ministre français et ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin sera l’invité d’honneur et livrera son analyse géopolitique du contexte international.

Le programme prévoit l’examen des spécificités des mutations enregistrées et celles prévisibles, mais aussi l’esquisse d’un nouveau positionnement de l’entreprise et de la Tunisie. Entre décryptage économique, lecture de la nouvelle cartographie géopolitique dans la région et dans le monde, et émergence de nouveaux acteurs et modes opératoires, l’avis des experts, diplomates et chefs d’entreprise et leurs échanges sont utiles.

Aussi, une masterclass pour les CEO permettra de mieux maîtriser le pilotage des projets de transformation s’appuyant sur l’IA et les nouvelles technologies. Les Journées examineront en outre les nouvelles pistes d’investissement. Cette 39e session, sous la coordination de Sahbi Mahjoub, s’annonce enrichissante.

