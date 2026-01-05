Abdelwahab Meddeb en lectures pour ses 80 ans

Abdelwahab Meddeb, né à Tunis le 17 janvier 1946 et décédé à Paris le 6 novembre 2014, aurait eu cette année 80 ans. Pour célébrer son anniversaire, deux lectures de son œuvre majeure Vers l’Orient seront données à cette occasion. La première aura lieu le samedi 10 janvier à la librairie Fahrenheit, à Carthage. L'universitaire Dorsaf Nahdi présentera l’ouvrage alors que Slim Dhib (acteur dans la dernière pièce de Fadhel Jaziri) et Sabrina Ghannoudi en liront des extraits. La seconde rencontre aura lieu le mardi 13 janvier à la librairie Al Kitab à Mutuelleville, avec Jalila Baccar.

Livre inédit, on doit sa parution en avril dernier, à Amina, son épouse, et Hind, sa fille qui ont retrouvé 79 de ses carnets de voyages. Des textes très denses, soigneusement écrits au grè de l'humeur et de l'inspiration des lieux. De Tanger à Osaka, Abdelwahab Meddeb nous fait voyager entre cités d'exception et civilisations diverses, partageant son émerveillement, son érudition et son regard pluriel. Un regard profond, qui capte le détail et restitue des sensations.



Le travail retranscription, assuré autour d'Amina et de Hind, par une équipe d'amis, connaisseurs de l'oeuvre de Meddeb n'a pas été facile. Le concept du livre et l'organisation des textes donnent un rythme agréable à sa lecture.



"Vers l'Orient" est un récit passionnant qui exprime fortement l'immense talent éclectique d'Abdelwahab Meddeb.