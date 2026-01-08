nouvelair lance sa promo «Janvier magique» avec 30 % de réduction sur l’ensemble de son réseau

nouvelair démarre l’année 2026 sous le signe de la magie avec le lancement de sa promotion phare «Janvier magique».

Une offre exceptionnelle permettant aux passagers de bénéficier de 30 % de réduction sur l’ensemble du réseau nouvelair, pour voyager, s’évader ou retrouver leurs proches aux meilleurs tarifs.

Cette promotion s’adresse à tous ceux qui souhaitent anticiper leurs projets de voyage tout en bénéficiant de conditions tarifaires avantageuses couvrant tout son réseau régulier.

Détails de la promotion

• Réduction: 30 % sur le prix hors taxes des billets

• Période de vente: du 08 au 20 janvier 2026

• Période de voyage: du 08 janvier au 31 octobre 2026

• Destinations concernées: France, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Italie, Suisse, Espagne, Turquie, Algérie et Maroc, au départ et à destination de la Tunisie

• Modification / annulation: selon les conditions tarifaires en vigueur, en fonction de la destination et de l’offre choisie.

Achat des billets et informations

• Site officiel: www.nouvelair.com

• Application mobile nouvelair

• En contactant notre service client: +216 36 020 920

• À l’agence nouvelair au Centre Urbain Nord ou dans des points de vente des aéroports de Tunis‑Carthage, Monastir et Djerba.

• Ou bien auprès des agences de voyage partenaires

À propos de nouvelair

Fondée en 1989, Nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère à partir de trois aéroports internationaux en Tunisie: Tunis Carthage, Monastir et Djerba et dessert plus de 40 destinations réparties sur 3 continents.

