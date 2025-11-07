Qui est le nouvel ambassadeur de Palestine en Tunisie, Rami Farouk Qaddoumi

L’ambassadeur Rami Farouk Qaddoumi a présenté jeudi 6 novembre 2025 à Son Excellence le Président de la République tunisienne, M. Kaïs Saïed, les lettres l’accréditant en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’État de Palestine auprès de la République tunisienne, lors d’une cérémonie officielle tenue au Palais de Carthage.

Au cours de l’entretien, l’ambassadeur Qaddoumi a transmis les salutations de Son Excellence le Président Mahmoud Abbas, Président de l’État de Palestine, ainsi que sa profonde appréciation pour les positions constantes de la Tunisie, au niveau de sa direction, de son gouvernement et de son peuple, en soutien aux droits du peuple palestinien et à sa lutte légitime pour mettre fin à l’occupation et établir son État indépendant avec Jérusalem pour capitale.

De son côté, le Président Saïed a souhaité la bienvenue à l’Ambassadeur Qaddoumi et l’a chargé de transmettre un message de soutien et de solidarité au Président Abbas. Il a réaffirmé l’engagement historique et inébranlable de la Tunisie à soutenir le peuple palestinien face à toutes les formes d’agression, de colonisation et de déplacement forcé, soulignant que la cause palestinienne restera au premier rang des priorités nationales et que les droits du peuple palestinien sont inaliénables et non négociables.

Le Président tunisien a également présenté ses condoléances à l’Ambassadeur suite au décès du dirigeant fondateur Farouk Qaddoumi « Abu Lutuf », saluant son rôle historique dans l’édification de la diplomatie palestinienne, notamment en sa qualité d’ancien Chef du Département politique de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP). Il a rappelé les liens anciens qui les ont réunis depuis 2002 dans le cadre d’un groupe de travail chargé de la révision de la Charte de la Ligue des États arabes.

À l’issue de la cérémonie, l’Ambassadeur Qaddoumi a exprimé sa fierté de représenter l’État de Palestine en Tunisie et son engagement à renforcer davantage les relations fraternelles et la coopération bilatérale dans divers domaines.

Le nouvel ambassadeur de Palestine en Tunisie jouit d’une longue expérience dans les affaires politiques et économiques palestiniennes, arabes et internationales. Avant d’accéder à ses nouvelles fonctions, il avait exercé, avec grade d’ambassadeur, au sein de la mission diplomatique de son pays en Tunisie, en qualité de chargé des relations avec les organisations régionales et internationales, tout en dirigeant le département des affaires économiques et de la coopération internationales.

L’ambassadeur Qaddoumi est titulaire d’un MBA en finances internationales de l’Université de Washington et d’un Bachelor en administration des systèmes d’information de l’Université de Washington. Il avait entamé sa carrière professionnelle au sein de la mission de la Palestine dans la capitale fédérale américaine avant de rejoindre City Bank Tunis. Il sera nommé au Conseil économique palestinien pour le développement et la reconstruction (Pecdar), puis au Département politique de l’Organisation de la libération de la Palestine (OLP).

Lire aussi

Les nouveaux ambassadeurs du Gabon, d’Afrique du Sud, de Palestine, de Côte d’Ivoire et d’Inde à Tunis présentent leurs lettres de créance au président Saïed (Album photos et Vidéo)



