News - 07.11.2025

Les nouveaux ambassadeurs du Gabon, d’Afrique du Sud, de Palestine, de Côte d’Ivoire et d’Inde à Tunis présentent leurs lettres de créance au président Saïed (Album photos et Vidéo)

Le président de la République a reçu jeudi 6 novembre 2025 les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la Tunisie. Il s’agit de :

Pierre Ntsiet Ngolo, ambassadeur de la République gabonaise en Tunisie;

Lindiwe Benedicta Hendricks, ambassadrice de la République d’Afrique du Sud en Tunisie;

Rami Farouk Asaâd Al-Qadumi, ambassadeur de l’État de Palestine en Tunisie;

Malan Niamke Ebagnilin Benjamin, ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire en Tunisie;

Devyani Uttam Khobragade, ambassadrice de la République de l’Inde en Tunisie.

La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed. 

