Groupe QNB: résultats financiers du troisième trimestre 2025

QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique (Région MEA), vient de rendre public ses résultats du troisième trimestre 2025.

Les bénéfices nets ont atteint 12.8 milliards QAR (3.5 milliards USD) au 30 Septembre 2025, réalisant ainsi une progression de 1% par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net avant l’imposition des taxes du Pilier Deux a atteint 13,9 milliards QAR (3,8 milliards USD), soit une hausse de 9% par rapport à Septembre 2024.

Le résultat d’exploitation s’est élevé à 33,3 milliards QAR (9,1 milliards USD), soit une augmentation de 9% par rapport à la même période de l’année précédente ; reflétant ainsi la performance du Groupe à maintenir une croissance au niveau de diverses sources de revenus.

Le total des actifs au 30 Septembre 2025 a enregistré une augmentation de 9 % par rapport au 30 Septembre 2024 pour atteindre 1 389 milliards QAR (382 milliards USD), principalement due à la croissance des prêts et avances qui ont augmenté de 11% pour atteindre 1001 milliards QAR (275 milliards USD). Le volume des dépôts clientèle a augmenté de 6% par rapport au 30 Septembre 2024 pour atteindre 963 milliards QAR (264 milliards USD).

L’efficacité opérationnelle du Groupe QNB (mesurée par le ratio coût-revenu) a atteint 23.3%, soit l’un des meilleurs ratios parmi les grandes institutions financières de la région MEA.

Au 30 Septembre 2025, le taux des créances non-performantes a été maintenu à 2,9 %, soit l’un des taux les plus faibles des institutions financières de la région MEA, reflétant ainsi la haute qualité du portefeuille crédits du Groupe et la gestion efficiente du risque de crédit. Par ailleurs, le taux de couverture des créances douteuses s’est élevé à 100% reflétant la politique prudente adoptée par le Groupe par rapport aux créances non-performantes.

Le total des capitaux propres a progressé de 7 % par rapport à Septembre 2024 pour atteindre 121 milliards QAR (33 milliards USD). Le bénéfice par action a atteint 1,31 QAR (0,36 USD).

Le ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) a atteint 19,5% au 30 Septembre 2025. Le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) ont atteint respectivement 151% et 105% au 30 Septembre 2025, dépassant ainsi les exigences minimales règlementaires de la Banque Centrale du Qatar et les exigences des réformes de Bâle III.

Statistiques Groupe

Le Groupe QNB emploie plus de 31.000 collaborateurs répartis sur plus de 900 sites, à travers 28 pays dans 3 continents et dispose de plus de 5.000 distributeurs automatiques de billets



